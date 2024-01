Târgumureșenii vor beneficia de un cartier modernizat și sustenabil

Distribuie

Anul acesta, Municipiul Târgu Mureș este câștigătorul celei de-a 5-a ediții a Concursului de bune practici privind orașele durabile, pentru autoritățile locale din România- Diseminarea abordării Eco-cartier în România lansat în anul 2023 de Ambasada Franței în România, în colaborare cu o serie de instituții franceze.

Cu prilejul vizitei directorul Institutului Francez și consilier pentru cooperare și acțiuni culturale la Ambasada Franței, Julien Chiappone-Lucchesi, în Târgu Mureș, Primăria Municipiului a organizat un atelier în data de 30 ianuarie, la sala Europa a Hotelului Grand, în care s-a discutat despre proiectul de construcție a unui Eco-Cartier în municipiu. Evenimentul a fost organizat prin Direcția Arhitect Șef, în parteneriat cu Ambasada Franței în România, Ministère de Transition écologique et de la Cohésion des Territoires France (MTE-CT), Centre d’études et d’expertise sur lea risques, l’enviroment, la mobilité et l’aménagement France (CEREMA). „Proiectul Eco-Cartier înglobează nevoile tuturor locuitorilor din zonă, printr-o abordare sustenabilă, ținând cont de constrângerile locale și de limitele resurselor planetei; reprezintă un demers participativ, aducând la aceeași masă toți actorii interesați: instituții publice, cetățenii, mediul de afaceri”, este precizarea responsabililor de proiect.

Beneficiile târgumureșenilor

Proiectul prevede regenerarea urbană în zona blocurilor de locuințe socialiste cuprinsă între străzile B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Pandurilor, str. Secerei, str. Predeal, str. Moldovei, str. Busuiocului și pârâul Pocloș și are ca obiectiv creșterea calității vieții locuitorilor din acest perimetru prin ameliorarea sănătății, maximizarea potențialului dat de peisaj, amenajarea și cultivarea de grădini urbane, amenajarea de spații incluzive, creșterea ofertei locale de activități pentru copii, adulți și vârstnici, eficientizarea energetică a zonei și locuințelor, reducerea cheltuielilor de întreținere etc…

„Am început remodelarea spațiilor din oraș, respectiv o să găsim soluții pentru problemele de parcări. S-a demarat o procedură de licitație pentru parcarea supraetajată din zona Pandurilor, respectiv Aleea Hațeg. Doamna Arhitect Șef a pornit acest proiect de Eco-Cartier care, desigur, se leagă de construcția aceste parcări, având în vedere că prin refolosirea spațiilor dintre blocuri sau din zona de locuire din cartierul Tudor, ar ridica foarte mult valoare și nivelul de trai al locuitorilor de acolo. Acestea fiind concepute, s-a pornit un proiect, depus la Institutul Francez din București și a câștigat echipa din Târgu Mureș, care nu neapărat înseamnă bani din partea lor, ci înseamnă tehnologia și consultanța care să ne ajute în realizarea acestui proiect. Desigur, proiectul va dura mai mulți ani de zile, primul pas este să începem construcția parcărilor supraetajate, care va ajuta la reabilitarea spațiilor dintre blocuri, care momentan sunt impracticabile, sunt construcții care ocupă și au și un impact vizual negativ, dar și refolosirea acestor spații verzi și reabilitarea Pocloșului”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi Soós Zoltán, primarul Municipiului Târgu Mureș.

Mădălina ROHAN