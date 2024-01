Tot mai multe accidente pe treceri de pietoni din Târgu Mureș. Reacția primarului Soós

Distribuie

Accidentele rutiere în care au fost implicați pietoni din Târgu Mureș s-au înmulțit în ultimele săptămâni, patru dintre acestea soldându-se cu răniri grave, a anunțat luni, 29 ianuarie, Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, prin intermediul unei postări pe pagina personală de Facebook.

”Nu putem sta cu mâinile în sân și asista la acest fenomen, deoarece ne dorim cu toții să trăim într-un oraș sigur. De aceea, în ultimele zile, am inițiat discuții cu autoritățile competente pentru a găsi soluții care să impună mai bine respectarea regulilor. Astăzi m-am întâlnit cu reprezentanții Serviciului Administrația Domeniului Public, iar mâine urmează să mă întâlnesc cu șefii Poliției. Le-am cerut colegilor mei să pună un accent deosebit, în bugetul din acest an, pe achiziționarea și instalarea de limitatoare de viteză, în special în jurul școlilor și grădinițelor. În plus, trebuie să continue proiectul de iluminare nocturnă mai puternică a trecerilor de pietoni din oraș, pentru ca pietonii să traverseze în siguranță”, a menționat primarul municipiului Târgu Mureș.

(Redacția)