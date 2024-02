Bilanțul ISU Mureș pe anul 2023: „A scăzut numărul de decese în urma incendiilor”

Distribuie

Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș a prezentat joi, 1 februarie, Bilanțul instituției pe anul 2023. Conferința de presă a fost susținută în totalitate de către generalul de brigadă Călin Handrea, inspector șef al ISU „Horea” al județului Mureș. Printre altele, acesta a atins subiecte precum: activitățile de prevenire ale pompierilor în comunitate, activitățile de avizare privind securitatea la incendiu, statistica în domeniul operatic, asistența medicală de urgență, programele de pregătire ale personalului, exerciții de pregătire și verificare, concursuri la care au participat pompierii de la ISU Mureș, problema resurselor umane și logistica autospecialelor deținute/primite, dar și obiectivele propuse pentru anul 2024.

„În anul 2020-2021 am avut o perioadă cu o intensitate mai mică a intervențiilor avute de noi, urmând anul 2022, un an complex din perspectiva fluxului de refugiați care au venit în Romțnia din pricina războiului din Ucraina, iar anul 2023, credem noi, a fost interesant ca și situații de urgență având în vedere ceea ce s-a întâmplat în țară, și aici mă refer la evenimentele de la Crevedia sau din județul Prahova de la Ferma Dacilor sau căminele de bătrâni, copii instituționalizați etc. Ca atare, activitatea atât preventivă cât și cea de intervenție a fost cumvă reorientată, ca urmare a acestor evenimente de la nivel național, astfel, majoritatea activităților noastre, mai ales preventive, au fost pe aceste domenii pomenite anterior”, a declarat inspector șef General de brigadă, Călin Handrea, la începutul conferinței de presă.

Inspectorul șef a continuat prin a vorbi despre creșterea exponențială a sancțiunilor aplicate cetățenilor care nu se conformează regulilor de prevenire a incendiilor.

„După cum știți, județul Mureș are o repartiție a punctelor de intervenție, și aici mă refer atât la subunități cât și puncte de lucru, foarte bine proporționate, astfel încât timpul de răspuns să fie cât se poate de scurt, având 15 astfel de locații de intervenție. În privința prevenirii chiar dacă numărul activităților față de anul precedent au fost cam aceleași, a crescut cuantumul și numărul sancțiunilor aplicate, cu o creștere de aproximativ 400 %. A crescut, de asemenea și numărul avizelor și al autorizațiilor, o parte dintre acestea fiind respinse datorită neconcordanțelor între documentația depusă pentru avizare și cea ulterioară constatată în momentul recepției lucrărilor”, a explicat acesta.

Bilanțul solicitărilor în teren și al timpului de răspuns

Totodată, Călin Handrea a adus la cunoștință statisticile solicitărilor ale echipajelor ISU pe parcursul anului trecut, precizând că, din fericire, față de anul 2022, anul 2023 a scăzut numărul de decese survenite în urma incendiilor. „În anul 2023 au fost 24.847 de solicitări ale cetățenilor către ISU Mureș, cu o creștere ușoară de 2% față de anul precedent, totalul intervențiilor fiind de 22.000, din care: 1793 intervenții în situații de urgență, adică 7,68 % din totalul intervențiilor, restul fiind, bineînțeles intervenții de prim ajutor. Un fapt de-a dreptul îmbucurător este reducerea numărului persoanelor decedate ca urmare a incendiilor, în anul 2022 fiind 12 astfel de cazuri, în timp ce în anul 2023 au fost șapte”, a subliniat generalul de brigadă.

Timpul de răspuns al echipajelor în cazurile de urgență a crescut, ușor, spune Călin Handrea, însă nu cu mult față de anul 2022. În plus, acesta a discutat și despre cazurile mai speciale din an, amintind incendii precum cel de la fabrica de cherestea din Eremitu și Reghin, dar și cel de la depozitul de calculatoare din Ungheni.

„Timpul mediu de răspuns în mediul urban a crescut ușor, cu câteva secunde, iar în mediul rural a scăzut cu câteva minute. Cât despre intervențiile deosebite, după cum probabil vă amintiți, au fost câteva incendii de proporții, cum ar fi incendiul de pe strada Mureșului de la începutl anului 2023, a fost un incendiu la o hală de producție din localitatea Reghin, depozitul de calculatoare din Ungheni, tot pe platforma respectivă a mai avut loc un incendiu de deșeuri, incendiul de la Fabrica de cherestea din Eremitu, tot cherestea în Reghin. Din fericire, de data aceasta, fiind cu o dotare mult mai bună față de anii precedenți, am reușit și gestionarea acestor intervenții să fie făcută doar cu tehnica avută la dispoziție la nivel județean, singura intervenție la care am solicitat ajutor din afara județului fiind la începutul anului trecut, la incendiul de pe strada Mureșului”, a amintit inspectorul șef.

Inspector șef General de brigadă, Călin Handrea

„În ceea ce privește numărul de intervenții SMURD, au fost 21.558 de astfel de intervenții, cu o ușoară creștere de 8% față de anul 2022. Timpul de răspuns a fost scăzut în ambele cazuri, atât în mediul urban cât și în cel rural”, a mai adăugat el.

Călin Handrea: „Mureș, un centru de pregătire în domeniul situațiilor de urgență”

Printre altele, generalul de brigadă a vorbit și despre programele de pregătire ale personalului, exercițile de pregătire și verificare a acestora dar și despre concursurile la care au participat pompierii de la ISU Mureș.

„De asemenea, am desfășurat o serie de exerciții de testare a planului de urgență extern, și aici mă refer la testarea planului de la Depo Mureș, dar mai multe astfel de testări am realizat pe perioada cursurilor COS (Comandant Operațiuni de Salvare) și DSM (Director de Salvare Medicală). Mureșul este un centru de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, iar în anul care tocmai a trecut au fost multe astfel de cursuri de pregătire atât pe partea de prim ajutor-descarceare, atât cu personal intern, cât și din străinătate. Am avut, totodată, multe activități de relații internaționale cum ar fi misiunea de prepoziționare a personalului în Franța, la studirea incendiilor de ponf forestier, au fost făcute mai multe vizite și delegații, participarea la concursul internațional de descarcerare, la un concurs de salvări de la înălțime, dar și EUModex, care s-a desfășurat în Italia și unde echipa noastră a fost acreditată. Am avut și concursuri ale serviciilor profesioniste, am obținut locul 2 la nivel zonal și locul 5 la nivel național. Am obținut locul 1 la minifotbal pe IGSU, anul acesta etapa națională se va juca la noi, fiind campionii de anul trecut”, a ținut Călin Handrea să amintească.

„Programul salvatori din pasiune a continuat și în anul care a trecut, având un număr de 50 de voluntari pe care ne putem baza făcră nicio problemă. În privința dinamicii de personal, ne menținem la un deficit de 15%, în anul care a trecut având doar 3 colegii proaspăt ieșiti de pe băncile școlii, dar în schimb au fost încadrați în ianuarie anul trecut cei care au fost angajați în decembrie anul 2022, referindu-mă mai exact la un număr 56 de soldați”.

În ceea ce privește logistica, ISU Mureș s-a bucurat anul trecut de achiziționarea mai multor autospeciale și motospeciale menite să le ușureze munca pompierilor.

„Referitor la logistică, așa cum am mai precizat și anterior, am beneficiat de un aport serios de autospeciale de stingere, trei de 10.000 de litri și șase de 4.000, o autospecială de lucru cu sistem de hidroperforare, o motospecială de stins incendii cu pulberi, containere de suport logistic medical, sistem de ventilare. Vehicule fără echipaj, aici mă refer la un sistem de dronă care a intrat în dotare spre finalul anului, dar deocamdată nu avem pregătiți piloți, dar urmează să fie pregătiți în acest sens, autospeciala cu roboți pe care ați văzut-o pe timpul desfășurării exercițiilor, container de terapie intensivă, pernă de salvare de la înălțimi de 60 de metri, toate acestea fiind doar câteva din autospecialele importante care au intrat în dotare de-a lungul anului 2023”, a enumerat Călin Handrea.

Un punct major pe care generalul a dorit să îl amintească este cel al pregătirii personalului, spunând că toți pompierii din cadrul brigăzii mureșene au primit în anul precedent pregătire calificată, amintind de simulările pe care le fac în interiorul containerului de simulare a incendiilor. „Am continuat pregătirea personalului în bazele proprii de pregătire, însemnând acel container unde simulăm incendiul cât mai apropiat de realitate . Anul acesta, cu sprijinul unei societăți comerciale, ne dorim să îl extindem prin suplimentarea spațiului acestui poligon de pregătire cu o zonă de căutare-salvare, care va fi amplasat în zona cartierului Unirii din municipiul Târgu Mureș”.

Obiective majore ale ISU Mureș în anul 2024

„Ca și obiective pentru anul 2024 avem reîntoarcerea în sediul renovat, cel mai repede, în perioada verii. Am început, de asemenea, renovarea sediului subunității de la Târnăveni, am demarat faza DALI pentru subunitatea Sighișoara, am preluat terenul de la primăria Bălăușeri pentru o viitoare subunitate în localitate, o sobunitate despre care vorbim de foarte mult timp. A fost finalizat în anii precedenți studiul de fezabilitate pentru Centrul de pregătire la Gornești, urmând ca anul acesta să începem faza de proiectare. În plus, vrem să construim mai multe garaje la Reghin, pentru că avem foarte multe autospeciale atipice. Acestea sunt doar câteva din obietivele majore propuse pentru anul în curs pe lângă cele care sunt deja în derulare și cu care vom continua”, a încheiat inspector șef General de brigadă, Călin Handrea.

Lorena PINTILIE