Echipa de polo CSM Târgu Mureș a jucat al treilea turneu

Echipa feminină U17 de polo pe apă din cadrul CSM Târgu Mureș a jucat al treilea turneu din Campionatul Național care s-a desfășurat la Alba Iulia.

Fetele au început cu o înfrângere competiţia, dar au reuşit să câştige cel de-al doilea meci, pierzând apoi ultimele două la diferenţe mai mici decât la turneul premergător.

Potrivit CSM, rezultatele au fost următoarele:

CSM Târgu Mureş – Crişul Oradea: 7-21

CSM Târgu Mureș – Dinamo Bucureşti: 11-4

CSM Târgu Mureș – CSM Unirea Alba Iulia: 12-4

CSM Târgu Mureș – CSS Nr 1 Bucureşti: 6-14

Marcatoarele echipei în aceste patru partide au fost: Sîvu Francesca 10, Oroszfai Krisztina 9, Ioana Cociș 5, Béres Orsolya 3 și Renata Cazan 1.

Antrenorii echipei, Cristian Ispir şi Andreea Maier s-au declarat mulțumiți de prestaţia fetelor care se află la început.

„Este mulţumitor că se vede creşterea, au observat-o şi au remarcat-o și alți observatori din cadrul Federației Române de Polo, și nu numai. Se vede și prin prisma rezultatelor, dacă le luăm puțin comparativ și chiar și pe reprize cu echipele alături de care ne-am confruntat, excepție făcând chiar primul meci cu CS Crişul Oradea, unde am pierdut la diferență. Dar după aceea, fetele s-au mobilizat, am reușit o victorie cu Dinamo, după care în celelalte meciuri, chiar dacă am pierdut, diferența de goluri a fost mult mai mică între noi și adversari și nici adversarii nu au mai reușit să marcheze atât de multe goluri, deci se vede un progres. Suntem pe un drum bun, fetelor le lipsește încă foarte mult încrederea în sine şi încrederea că pot face mai mult. Concentrarea a avut de suferit în anumite momente cheie, atunci când, dacă greșești două-trei situații, adversarul se poate distanța și atunci vine o cădere mentală și e greu să revii, dar toate astea se câștigă doar prin experiență. Vom munci în continuare să performăm mai bine, ne vom pregăti mai mult și vom încerca să creştem şi pe plan mental. Am încercat și alte jocuri, chiar dacă sunt amicale, dar avem nevoie de ele ca să creștem”, a declarat antrenorul Cristian Ispir.

Echipa CSM mai are încă un turneu de jucat, iar atunci se va putea trage linie: „Având în vedere că suntem o generație nouă vrem să căpătăm cât mai multă experiență, să încercăm să facem mai mult în campionatul care va urma”, a mai declarat antrenorul.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook/ CSM Târgu Mureș