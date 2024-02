Primarul Soós Zoltán, reacție la candidatura anunțată de Horațiu Suciu

Distribuie

Primarul din Târgu Mureş, Soós Zoltán, a reacţionat, marţi, la anunţul făcut de doctorul Horaţiu Suciu că va candida în calitate de independent pentru primăria municipiului, arătând că o astfel de candidatură ar crea oportunitatea pentru o campanie electorală demnă şi civilizată în municipiu.

„Candidatura doctorului Suciu este o oportunitate pentru o campanie demnă şi civilizată în oraşul nostru, care să se axeze, în primul rând, pe programe şi planuri de dezvoltare, şi nu pe aruncarea de noroi şi atacuri personale. Anunţul făcut ieri nu m-a surprins, deoarece partidul său (PNL, n.r.) s-a retras de câteva luni din coaliţia locală şi se pregăteşte de mult timp pentru alegeri. Sper însă că profesorul Horaţiu Suciu nu şi-a dat doar demisia din funcţiile pe care le deţinea în partid, ci va lăsa în urmă şi obiceiurile proaste liberale”, a declarat presei primarul Soós Zoltán.

Edilul a spus că îl preţuieşte pe şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, dr. Horaţiu Suciu, şi îi este recunoscător, deoarece a salvat viaţa unui copil de-al său.

„Îl preţuiesc foarte mult pe profesorul dr. Horaţiu Suciu fiindcă, cu ani în urmă, el a operat inima unuia dintre copiii mei, salvându-i astfel viaţa. Îi voi fi mereu recunoscător pentru asta”, a subliniat Soós Zoltán. Primarul este de profesie istoric arheolog şi a candidat ca independent în 2020, cu susţinerea UDMR şi a Alianţei PCM-PPMT.

Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, dr. Horaţiu Suciu, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria municipiului Târgu Mureş în calitate de independent, după ce a demisionat din toate funcţiile politice deţinute în Partidul Naţional Liberal (PNL).

„Am demisionat în cursul acestei dimineţi din toate funcţiile politice din Partidul Naţional Liberal, din cea de preşedinte al PNL Târgu Mureş, prim-vicepreşedinte al filialei Mureş al Partidul Naţional Liberal şi am renunţat la calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal. Nu a fost un lucru uşor, dar consider că este un lucru necesar pentru că în acest fel îmi lansez public candidatura în calitate de independent la Primăria Municipiului Târgu Mureş (…) M-am sacrificat politic şi profesional. Acest lucru este foarte clar şi voi candida în calitate de independent tocmai din acest motiv, pentru că consider că alegerea primarului nu este atributul vreunui partid, ci este atributul târgumureşenilor”, a declarat dr. Horaţiu Suciu, într-o conferinţă de presă.

