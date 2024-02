Corteva Learning Day la Târgu Mureș – lecție intensivă despre agronomie

Distribuie

Peste 300 de fermieri și distribuitori din județul Mureș preponderent, dar și din Alba, Cluj, Brașov au participat, la Târgu Mureș, la Corteva Learning Day, o zi care a cuprins o lecție intensivă despre agricultură, agronomie, chimie și biologie susținută de către specialiștii companiei globale Corteva Agriscience.

Specialiștii companiei globale Corteva Agriscience și-au dedicat ziua de joi, 15 februarie, prezentării noutăților din portofoliu, fie că vorbim de semințe sau produse pentru protecția plantelor, tehnologiilor aplicabile în câmp, cu exemplificări ample, și promovării aplicației Granular Link, destinată monitorizării culturilor.

Evenimentul Corteva de învățare a fost deschis, în sala mare de conferințe a Hotelului Business din Târgu Mureș, de către Cosmin Ciobotaru, directorul național de vânzări al Corteva Agriscience și coordonatorul echipei de vânzări Transilvania, alcătuită din Liliana Irimie, Daniel Negoescu, Sepsi Jozsef, Ovidiu-Iuliu Martin și Florin Mureșan.

“Aveți în continuare încredere în produsele noastre. Suntem o companie premium pe toate segmentele pe care activăm și sper să depășim cu bine acest an. Premisele unui an foarte bun, profitabil nu se văd, dar aveți încredere în produsele premium ale companiei noastre care vă vor ajuta sau vă vor da o șansă în plus să obțineți producții ridicate care mai departe sperăm să se traducă în profit”, a fost mesajul lui Cosmin Ciobotaru.

Fabrice Gaujor, EMEA Oilseeds Marketing Lead, Corteva Agriscience, aflat pentru prima dată în această zonă din România, a subliniat, de asemenea, în deschiderea Corteva Learning Day că: “România reprezintă o regiune foarte importantă pentru Corteva în Europa. Am venit să vă mulțumesc pentru încrederea pe care o acordați brandului și produselor pe care noi le comercializăm. Suntem foarte mândri că avem astăzi posibilitatea să vă arătăm produsele noi, să discutăm despre produsele cu care avem succes în România și în toată Europa”.

Hibrizi de top. Pioneer

Andrei Ciocoiu, Category Marketing Manager Seeds RO & MD, a punctat în prima parte a prezentării sale principalii șapte factori care influențează productivitatea culturii de porumb, bazat pe un clasament realizat în SUA, în baza unui studiu complex care s-a întins pe 20 de ani, fiind realizate peste 1.000 de teste care au analizat producțiile de peste 16 tone.

Primul factor enunțat este vremea, acesta fiind urmat de fertilizare, hibridul/hibrizii utilizați, rotația culturilor, densitatea, pregătirea terenului și epoca de semănat, importanța fiecărui factor fiind exemplificată în detaliu de către specialistul Corteva Agriscience.

Apoi în legătură și cu factorii deja amintiți, acesta s-a oprit asupra rezultatelor unei competiții organizate de Asociația Producătorilor de Porumb din România (APPR) în 8 localități din țara noastră, unde 11 companii au furnizat câte 5 hibrizi fiecare, din grupe FAO 300-400.

“Am bifat cel puțin patru recorduri. În primul rând, toți cei cinci hibrizi cu care noi am participat sunt în top 10. Suntem singura companie care a obținut un asemenea rezultat. Trei ani consecutiv P989, cel mai vândut hibrid din România, a fost cel mai stabil hibrid. Calculând amplitudinea productivă, care este diferența între cel mai bun și cel mai slab, la noi sunt 400 kg. Următorul competitor are 950 kg între cel mai bun și cel mai slab”, a arătat acesta.

Aceste rezultate au fost validate și în alte zone, în Bihor spre exemplu, la Marghita și Diosig, unde distanța între competitori a fost de 500 kg în plus pentru hibrizii Pioneer din portofoliul Corteva sau 1 tonă diferența între fermierii din țara vecină Ungaria.

Specialistul a explicat că factorii care au contribuit la aceste rezultate sunt viteza și adâncimea la semănat și modul de fertilizare, care pot însemna un spor de 25% producție și nu costă nimic în plus.

“Porumbul este planta care este cea mai sensibilă la uniformitate după ce răsare. Uniformitatea este responsabilă de minim 10 procente când vine vorba de producții la porumb”, a explicat acesta, recomandând 5-6 km.

După această introducere, Andrei Ciocoiu a prezentat mai mulți hibrizi care sunt rentabili, inclusiv în zona Transilvaniei, cum sunt: P95126, care se pretează pe un teren slab, P9757, de asemenea, foarte insensibil la sol, P9944, care în condiții bune, cu o fertilizare de peste 120 kg azot substanță activă, controlul vitezei și adâncimii și cu grijă de cultură, rezultă o producție ridicată și pierderea apei la maturitate, P9975, un hibrid foarte bun, extrem de rezistent la secetă, P9398, P8834, cel mai vândut hibrid al companiei, P9610, P9889, cel mai vândut hibrid în bazinul carpatic și P9911.

Din portofoliul de semințe de floarea soarelui, specialistul a recomandat hibrizii P64LE162 și P64LE99.

Produse biologice intrate în portofoliu

Adrian Ionescu, manager portofoliu fungicide, insecticide, produse tratament sămânță și produse biologice pentru Romania & Moldova, a abordat, în prezentare, portofoliul de produse biologice, dezvoltat în urma achiziției de către Corteva Agriscience a companiilor Stoller și Symborg.

În alte cuvinte, speakerul a vorbit despre produsele care conțin microelemente și care stimulează hormonal plantele pentru a lucra mai bine, pentru că: “hormonii fără o nutriție adevărată nu fac mare lucru în plantă”. Aceste produse adiționale aplicate peste fertilizarea de bază vin să stimuleze planta să facă fotosinteză mult mai mult, astfel că există un potențial uriaș de creștere a producției doar prin nutriție, ținând cont că planta face cam 25% din fotosinteză în mod normal.

“Dacă, de exemplu în ultima perioadă de vegetație avem un stres puternic hidric sau vrem să mutăm toată recoltarea mai devreme, putem să o facem chiar și prin elementele minerale pe care le aplicăm. De exemplu, borul în cantitate foarte mare, cu două-3 săptămâni înainte de recoltare poate fi utilizat mai bine decât glifosatul”, a explicat Adrian Ionescu.

Din portofoliul Corteva, acesta a prezentat, cel dintâi, biostimulatorul BioForge, “o soluție care ajută planta să treacă peste sincopele de stres, stagnarea vegetativă care uneori din cauza fitotoxicității se manifestă în producție, în legarea știuletelui sau în legarea la floarea-soarelui, la soia, amplificarea fotosintezei pentru că are în componența sa elemente care dirijează partea de revenire din sincope”.

SugarMover Zn, un produs ecologic, certificat, este destinat ultimei faze de vegetație a plantelor, indiferent de cultură.

“SugarMover Zn ajută ca glucidele din plantă să fie translocate mai rapid în partea recoltată pentru a spori masa bobului și a avea producții calitative și cantitative”, a spus Adrian Ionescu.

Harvest, un alt produs ecologic, certificat, ajută planta nu numai în creșterea rădăcinii, dar și a vârfurilor de creștere, iar calciul vine pentru a structura, pentru a da rezistență celulelor. Tradus în producție, aplicarea acestuia înseamnă un spor de 300-400 de kg, în funcție de tehnologia aplicată.

CaB, produs ecologic, certificat, pe bază de bor, este destinat nu numai perioadei de înflorit, ci și creșterii rapiței în primele faze de vegetație, iar calciul și borul împiedică crăparea tulpinelor. CaB poate fi folosit în combinații cu alte produse fitosanitare, atâta timp cât nu este depășit PH-ul de trei până la nouă.

Starter Mn Platinum – care conține sulf, mangan, azot, bor, cupru, zinc, molibden – este un produs destinat mai mult culturilor oleaginoase, dar poate fi aplicat și în culturile de porumb sau cereale.

Kinsidro Nutri, fertilizant pentru cereale păioase, porumb, ajută în metabolizarea mult mai rapidă nu numai a fierului, ci și a altor nutrienți.

Acesta este recomandat pentru a fi utilizat în prima fază de vegetație până la înflorit, iar la rapiță – chiar toamna ca să intre corespunzător în iarnă.

Utrisha N, care are certificare de folosire în România din decembrie anul trecut,

este tehnologia de nouă generație care favorizează nutriția plantei prin absorbția azotului din atmosferă, cu ajutorul bacteriei Metylobacterium symbioticum. Bacteria imediat după aplicare intră prin stomate și colonizează planta convertind azotul atmosferic în formă amoniacală utilizată de către plantă în procesele biologice.

Spre exemplu, la porumb, aplicarea Utrisha N poate înlocui fertilizarea fazială, ceea ce înseamnă economii de bani și de timp. De asemenea, utilizarea acestei tehnologii se traduce deja prin randamente ridicate cantitative, și anume sporuri de producție medii la porumb de 400 kg, la rapiță de 200 kg/cultura de toamnă, 270 – cultura de primăvară, dar și prin unele calitative.

Produsul biologic, care are și efect de stay green, este indicat să nu fie amestecat cu alte produse.

24 de produse noi în portofoliu

Noutăți ne-a adus și Vali Folea, Customer Technology Specialist în cadrul Corteva Agriscience România și Republica Moldova, după ce i-a felicitat pe fermierii din centrul Transilvaniei.

“Vreau să felicit zona Transilvania și, în special, familia Mărginean pentru că pentru al doilea an consecutiv, Porumbul de Aur ajunge în zona dvs. cu un hibrid Pioneer la secțiunea neirigat și ne ne onorează acest lucru. Mulțumim mult atât lor, cât și dvs. pentru că aveți încredere în produsele noastre, pentru că dvs. le arătați adevărata valoare în fermele dvs. prin producțiile pe care le faceți, prin performanțele pe care le obțineți cu produsele Corteva”, a transmis acesta.

În sezonul 2023-2024, Corteva Agriscience va lansa nu mai puțin de 24 de produse – hibrizi și produse de protecția plantelor.

“Cercetarea și inovația putem spune că sunt la ele acasă în compania Corteva. Dintr-un total de aprox. 22.000 de angajați la nivel mondial, cred că undeva la jumătate lucrează în cercetare, mai ales că sunt provocări foarte mari de ordin legislativ, de ordin climatic pe care le resimțim an de an și atunci noi trebuie să venim cu soluții noi, adaptate atât problemelor din câmp, climatice, pedo-climatice, cât și contextelor legislative care impun noi restricții sau noi adaptări ale produselor, ale portofoliilor”, a explicat Vali Folea.

Prezentarea sa s-a concentrat pe portofoliul de erbicide, startul fiind dat cu erbicidele la cereale păioase.

Bizon rămâne o soluție foarte performantă pentru a elimina buruienile din culturile de cereale păioase aplicat în toamnă, la fel ca pachetul Pixxaro Super destinat erbicidării de primăvară pentru combaterea buruienilor dicotiledonate, acționând eficacee împotriva unor buruieni cum sunt: turița, ambrozia, macul, volbura, loboda etc. , măturică.

“Cu Pixxaro Super sunteți în zona sigură, nu are rezidualitate pentru culturile postmergătoare, puteți să îl aplicați fără probleme, nu va deranja sub nicio formă cultura de rapiță, este flexibil în aplicare, are selectivitate bună și se poate mixa cu diverse substanțe active”, a arătat acesta.

La rapiță, cu aplicare în toamnă, specialistul a recomandat Galera Super, iar pentru combaterea buruienilor dicotiledonate în primăvară – cea mai bună soluție rămâne Korvetto, care are câteva caracteristici superioare Galera Super – fereastră mai largă de aplicare și mai prietenos la amestecuri.

Pentru cultura de porumb, erbicidele cu o eficacitate ridicată sunt: Principal, Principal Plus, Principal Forte, Mustang, iar pentru cea de floarea soarelui – Express, Tarzec, Viballa.

Verben, nr. 1 în T1

Vasile Bodnar, Customer Sales Agronomist în cadrul companiei, a prezentat portofoliul de insecticide și fungicide și aplicația Granular Link.

Portofoliul de fungicide dedicat culturii de cereale păioase s-a centrat pe Verben, care “este și va rămâne în continuare fungicidul numărul 1 în T1, cu două substanțe active proquinazid și prothioconazol, care vin într-un produs ready mix, care combat cele mai problematice boli din cultura de cereale păioase”, acționând atât curativ, cât și preventiv.

Vasile Bodnar a subliniat bolile pe care Verben le controlează, fie că vorbim fuzarioză, făinare, septorioză, pătare în ochi sau ramularia, prezentând, în același timp tehnologiile care pot fi folosite și explicând compatibilitatea bună a acestui fungicid cu regulatori de creștere, insecticide, erbicide, biostimulatori.

Pentru culturile oleaginoase, specialistul a recomandat fungicidul Capartis, care controlează un spectru larg de boli care afectează culturile de rapiță, floarea sarelui, soia cum ar fi: Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria spp., Plenodomus lingam, Hyaloperonospora parasitica, Botryotina fuckeliana.

Din portofoliul de insecticide, Vasile Bodnar a amintit: Inazuma (porumb, rapiță) și două produse noi – Suvisio (culturile de cartof, legume, viță de vie, pomi și porumb) și Rapid 060 CS (cereale și rapiță).

Cea de-a doua parte a prezentării a fost dedicată, așa cum arătam deja, promovării aplicației Granular Link.

“Granular Link, cu siguranță, în cel mult 2 ani de zile se va regăsi în foarte multe ferme, pentru că este o aplicație care înglobează mai multe aplicații, o aplicație complexă, dar ușor de utilizat care vă ajută să vă monitorizați culturile, utilizând cei mai performanți sateliți. Aveți acces la cei mai performanți sateliți pentru a urmări nu doar starea de vegetație a culturii, dar și date meteo geolocale pe fiecare parcelă în parte. Dacă vă permite parcul de utilaje din ferma dvs. puteți face semănat variabil sau fertilizat variabil datorită indicilor utilizați pentru partea de vegetație”, a subliniat acesta.

Ca o noutate, începând de anul acesta se poate introduce în aplicație și harta de producție care este extrasă din combinele echipate cu acest sistem.

Fermierii care nu sunt clienți ai Corteva au la dispoziție pachetul Basic, în timp ce partenerii companiei au la dispoziție pachete upgradate – Advance sau Premium.

Corteva Learning Day s-a încheiat cu o tombolă, trei participanți câștigând: 5 saci de semințe Pioneer – locul I, 3 – locul al doilea și 2 – locul al treilea.

Ligia VORO