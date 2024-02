Calendarul zilei. 17 februarie, Ziua Faptelor Bune

Distribuie

Sărbătorirea acestei zile a debutat în Noua Zeelandă după ce un șofer blocat în trafic și înconjurat de șoferi nervoși și agresivi, s-a gândit ce bine ar fi dacă am avea măcar o zi pe an în care oamenii ar fi mai buni unii cu ceilalți, fără să aștepte nimic în schimb. Popularitatea zilei crește an de an, aceasta fiind sărbătorită în tot mai multe țări în 17 februarie.

Poți sărbători prin a face fapte bune în mod spontan și fără interes, contribuind astfel la fenomenul de conștientizare și popularizare a acestei atitudini. Îți poți oferi serviciile, timpul sau chiar un simplu zâmbet sau sfat vor avea puterea de a face ziua cuiva mai bună.

Această zi ne permite să reflectăm asupra noastră și a altora, să reînnoim și să consolidăm aceste reflecții și să le transformăm în acțiune sub forma unui ideal comun. Sub unitate, România și alte zeci de țări se străduiesc ca într-o zi să facă fapte bune în beneficiul altora și al planetei.

Pentru a încerca să îmbrățișăm societatea și provocările acesteia și pentru a construi un viitor durabil, este necesar să ne implicăm cu oameni din întreaga lume pentru a face o diferență pozitivă. Ziua Faptelor Bune este doar un mic pas către acest bine colectiv pe care încercăm să îl obținem.