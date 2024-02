Vass Levente, discurs electrizant la Adunarea Generală a UDMR Mureș

Distribuie

Fostul deputat, secretar de stat și președinte al UDMR Târgu Mureș, dr. Vass Levente, și-a anunțat public susținerea pentru noul lider al UDMR Mureș, Csibi Attila, precum și pentru viitoarele candidaturi la alegerile locale din acest an ale lui Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș și Sóos Zoltán – primarul municipiului Târgu Mureș.

Susținere pentru trio-ul Csibi – Péter – Sóos

Anunțul a fost făcut cu prilejul unui discurs susținut la Adunarea Generală a UDMR Mureș, în cadrul căreia delegații l-au votat în funcția de președinte al UDMR Mureș, cu majoritate de sufragii, pe primarul orașului Sângeorgiu de Pădure, Csibi Attila.

”Trebuie să vă spun dinainte că nu s-a modificat cu nimic punctul meu de vedere față de acum o săptămână. La fel îl susțin pe Csibi Attila, la fel cred că a venit momentul unei construcții constructive. Cred că trebuie susținut primarul Sóos Zoltán. Cred că trebuie susținut în acest concurs greu și domnul președinte de Consiliu, Péter Ferenc”, a afirmat dr. Vass Levente, potrivit traducerii neoficiale.

”Radiografie” a Consiliului Local Târgu Mureș

În aceeași alocuțiune, dr. Vass Levente a remarcat faptul că în ceea ce privește administrarea municipiului Târgu Mureș în perioada 2020-2024 ”Laleaua” a avut o echipă lipsită de experiență: ”Dați-mi voie, așa fiind adunați ca o familie mare, să nu arătăm o față atât de bună și perfectă, pentru că aceste ședințe au rolul ca pe lângă susținere să spunem și unde am greșit, și eu și alții, cu ce am greșit ca și Uniune, astfel încât trăgând concluziile pentru următorul mandat să putem clădi o Uniune mai bună. Și dați-mi voie să spun încă o dată că deși susțin pe toată lumea, am avut un primar fără experiență după 20 de ani, că am avut o echipă de consilieri fără experiență în Târgu Mureș, dintre care majoritatea nu au fost consilieri înainte, am avut un președinte de grup politic fără experiență, lângă un primar fără experienta cărora și azi trebuie să le oferim sprijinul nostru pentru a putea câștiga încă un mandat.”

Sóos Zoltán, izolat în criza gunoaielor?

Totodată, fostul deputat și secretar de stat a fost de părere că în perioada 2020-2024 conducerea Consiliului Județean Mureș trebuia să acorde mai mult sprijin primarilor UDMR, în special lui Sóos Zoltán pentru a gestiona mai eficient criza gunoaielor de la Târgu Mureș: ”Președintele UDMR din Târgu Mureș, din motive obiective, nu a putut lua greutatea de pe umerii primarului în tema gunoiului. Într-un caz atât de amplu cum este gunoiul, primarul fiind la primul mandat, are nevoie de un ajutor, de sprijin, de la cineva și dacă greșește să împartă responsabilitatea, să fie un sprijin mai mare în spatele lui, cineva în care oamenii au încredere. Din acest moment, dați-mi voie să vă spun că conducerea județului, conducerea Consiliului Județean are în atribuție sprijinirea primarilor și a președinților regionali, atât și sprijinirea primarului nostru. Toată lumea poate să se gândească în ce măsură s-a realizat. Pentru că este foarte greu să construiești o Uniune nouă cu primari noi și vechi, cu Consiliu nou, dacă nu este sprijin reciproc și dacă nu le înțelegem problema.”

”Never say never” în politică

Nu în ultimul rând, dr. Vass Levente a îndemnat conducerea organizației județene la mai multă diplomație în relațiile cu alte formațiuni politice, arătând că actualul adversar politic PNL ar putea fi un viitor partener de coaliție și că recent foștii adversari politici de la Pro România au acordat votul decisiv pentru votarea bugetului municipiului Târgu Mureș pe anul 2024: ”Este foarte greu să nu votezi un buget, dacă ai doar un viceprimar. M-am uitat acum cine a votat, și echipa Pro România condusă de Maior (Claudiu Maior – n.a.) a votat împreună cu UDMR bugetul. În politică este posibil ca azi liberalii să ne fie inamici și mâine să fim în aceeași colaliție. Poate că am avut inamici cu care am fost nevoiți să lucrăm 20 de ani, dar vedeți aceia votează acum cu noi. Este frumoasă politica.”

