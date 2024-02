Comuna Lunca. Peste 60 % din buget alocat investițiilor

Distribuie

Primarul comunei Lunca, Teodor Vultur privește cu încredere anul 2024, unul favorabil investițiilor, dacă luăm în calcul faptul că mai mult de 60 % din bugetul pe acest an este destinat secțiunii de dezvoltare. Despre investițiile preconizate în acest an ne-a vorbit primarul comunei Lunca în interviul următor.

Reporter: În data de 8 februarie 2024 a fost aprobat proiectului de buget al comunei Lunca pe anul 2024. Cum se prezintă acest buget?

Teodor Vultur: La prima vedere, se pare că bugetul ar fi foarte mare, dar în realitate este un buget de austeritate. Poate părea o sumă foarte mare, 11 500.000 lei cât este valoarea bugetului, sumă din care foarte mulți bani sunt deja prealocați unde avem semnate contracte de finanțare, iar aceste sume sunt prinse în buget. Ca și procent, peste 60 % din acest buget merge pe dezvoltare, pe investiții. Sperăm ca anul 2024 să treacă cu bine, cu fondurile și contractele care le avem semnate și în derulare, mai ales că avem și un an electoral cu numeroase rânduri de alegeri. Dacă nu se comasează, vor fi patru rânduri de alegeri, fapt pentru care se cheltuie sume destul de de mari pe lângă cele primite pentru organizare secțiilor de votare. Aici mă refer la partea de acces, inclusiv a persoanelor cu dizabilități unde se fac niște niște întrețineri care implică cheltuieli.

Rep.: Cum sunt repartizați banii pentru investiții?

T. V.: Avem două proiecte la care avem semnate contractele de finanțare. Am avut și prima licitație pentru execuție, la Căminul Cultural din localitatea Logig și la școala din satul Sântu unde avem prins în buget suma de 200 000 lei pentru ambele investiții. Din păcate, s-a prezentat un singur executant la licitație, pentru căminul din Logig. Din câte se pare oferta este bună și e posibil un câștigător, doar la investiția de la Logig. Pentru școala din Sântu trebuie să repetăm licitația. De asemenea, avem repartizată o sumă de 380.000 lei pentru un drum agricol, un drum de legătură între DN15 A și Logig. Aici am eliberat autorizația de construcție în urma primirii avizului Consiliul Județean. Urmează să fie scos în licitație în urma căreia sperăm să avem un executant. Mai avem cuprins fonduri pentru un proiect de canalizare pe „Anghel Saligny”. La această investiție urmează să să semneze contractul de finanțare cel târziu în luna martie. Ca o concluzie, banii cei mulți din buget sunt prinși în aceste proiecte.

Rep.: Ce alte cheltuieli aveți la nivel de comună?

T. V.: Trebuie să se înțeleagă de către toată lumea că în final primăria suport toate cheltuielile comunei, că vorbim școală, de instituția Primăriei, de cămine culturale sau alte lucrări în primărie sau pe teritoriul administrativ al comunei, toate sunt din același buget.

Avem probleme în continuare cu reabilitările de drumuri. Sunt foarte multe străzi comunale aflate în întreținerea noastră și pentru a le menține într-o stare de circulație sunt necesare lucrări de întreținere, plombări, decolmatări de șanțuri, lucrări care necesită sume destul de mari. De exemplu, numai pentru un singur drum comunal DC 160 Frunzeni-Băița avem prevăzute undeva în jur de 700.000 de lei pentru o mică reabilitare. Spun mica deoarece urmează să implementăm proiectul de canalizare. Fiind pe domeniul public, vor fi multe deteriorări, așa că nu putem face investiție mare pe drumul respectiv, dar nici să lăsăm în paragină acest drum nu putem.

Rep.: Ce alte investiiții sunt preconizate pentru acest an?

T. V.: Pe lângă cele semnate și scoase licitație, mai avem în vedere construirea unui dispensar. Așteptăm din moment în moment să fim chemați la Compania Națională de Investiții pentru a semna finanțareapentru construirea unui dispensar uman în localitatea Lunca, cu o valoare de 2 milioane de lei. Numai vorbesc de căminele de la Frunzeni și Băiția unde am făcut recepția finală, doar că s-a amânat finalul cu 10 zile pentru completarea de documentație. La poiectele care le avem deja semnate, sper că o parte să le încheiem în 2024, iar la o parte doar o să înceapă implementarea, pentru că nu se poate realiza o canalizare într-un an de zile, poate o să dureze doi sau chiar 3 ani, doar cele de o anvergură mai mica pot fi implementate într-un an.

Rep.: Care sunt problemele care vă îngreunează bunul mers al investițiilor?

T. V.: Suntem deficitari în ce privește firmele de execuție. Nu se mai înghesuie executanții pentru că la noi, vorbesc aici de România, pentru finanțarea unui proiect s-ar putea să durează foarte mult. De la prima intenție care se începe cu o cerere și cu o mică documentație și până la semnarea contractului de execuție s-ar putea să dureze 2 ani sau chiar și mai mult legat de toate avizele solicitate, autorizații de construcție. În timp de 2 ani vă dați seama că multe se întâmplă, devalorizarea leului, scumpirea materialelor de construcții, creșterea salariului minim pe economie și a salariilor din construcții, rămân prețurile care au fost evaluate cu ceva timp în atunci, fapt pentru care nu se mai înghesuie executanții să dea buzna, să ai câteva firme la o singură lucrare. Acum 11 ani de zile la o licitație aveam de la cinci-șase firme în sus, acuma abia avem câte o singură firmă.

Rep.: Care e valoarea proiectelor?

T. V.: Sunt undeva la 6 milioane de euro, bani care sunt din fonduri PNRR și „Anghel Saligny”. La dispensar, investiția de care am vorbit în valoare de 2 milioane, așteptăm să fie din partea Companiei Naționale de Investiții. La aceste proiecte se adună și partea neeligibilă care o suportă Primăria Lunca. Pe fiecare proiect contribuția se ridică undeva între 150.000-200.000 lei, ceea ce înseamnă studii, avize, autorizații și foarte, foarte multe aprobări.

Rep.: Ce alte cheltuieli vă îngreunează?

T. V.: Suntem într-o fază destul de avansată cu întocmirea Planului Urbanistic General. Lucrarea se desfășoară destul de greu, avem niște avize care, cel puțin pe mine mă uimesc datorită costurilor extraordinar de mari. Pentru a finaliza un plan urbanist general îți trebuie sume enorme, care, repet, nu se pot realiza doar din bugetul local. Este a 3-a tentativă pentru finalizarea planul urbanistic general. Lucrăm cu o firmă de la Cluj. Sper că de această dată să să și finalizeze.

A consemnat Alin ZAHARIE