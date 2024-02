Prof. Vasile Dobrău, antrenorul care sfințește locul

Distribuie

Performanță la nivel înalt, și în mediul rural! Sportul reprezintă un adevărat stil de viață în comuna Tăureni, unde autoritățile locale pun pe primul plan dezvoltarea copiilor prin investiții importante în acest domeniu.

Profesor şi antrenor maestru Vasile Dobrău este unul dintre cei mai cunoscuţi antrenori din handbalul juvenil românesc. Prin înalta sa calificare, prin concepția și stilul său de muncă, în ultimii 10 ani a reuşit să promoveze 12 tineri jucători, băieţi şi fete, la loturile naţionale. În anul 2013, el a creat HC ARSENAL Tăureni, o echipă care reuneşte junioare de pe Câmpia Transilvania, ce a reuşit să se bată de la egal la egal cu marile puteri din handbalul european, precum Barcelona sau Gyor. Este cotată a fi cea mai valoroasă echipă de handbal feminin din mediul rural, iar atmosfera bună de la lot a început să atragă junioare şi din alte județe ale Transilvaniei.

O sală la standarde europene

Vasile Dobrău a pus bazele acestei echipe cu eleve de la şcoala din comuna mureşeană Tăureni, al cărei director este de mai mulţi ani. La început, fetele se antrenau pe holul şcolii, pentru că acela era singurul loc unde se puteau juca cu mingea de handbal. Apoi, după ce echipa din Tăureni a început să descopere gustul performanţei, antrenamentele au fost mutate în sala de sport din Luduş. Cu ajutorul autorităților și susținut necondiționat de primarul comunei Tăureni, Oltean Ovidiu Petru, a reușit să construiască o sală de sport modernă, la cele mai înalte standarde, denumită ”Arsenal Arena”, cu infrastructură corespunzătoare pentru a putea organiza și susține meciurile de campionat din localitate. Investiția a fost de 860.000 de euro, finalizată pe parcursul a doi ani. Sala are o capacitate de 180 de locuri, dispune de o sală de conferințe, și este înnobilată cu fotografii ale foștilor și actualilor jucători. Aici regăsim un banner cu Claudiu Mihai Babă, ex HC ARSENAL Tăureni, fost jucător la CSS Sighișoara, iar acum la CSM Sighișoara, divizia A senior, descoperit și format de prof. Vasile Dobrău. Un alt banner redă o fotografie cu Claudiu Chiorean, ex HC ARSENAL Tăureni, fost component al CNE Sighișoara și al lotului național de tineret. În prezent este jucător la CSM Alexandria-Liga Națională, descoperit și format de antrenorul Vasile Dobrău.

Echipa participă în fiecare an la turnee internaționale, unde are posibilitatea să se confrunte valoric cu alte echipe, din întreaga lume, evaluându-și astfel nivelul de pregătire și cu ceea ce se întâmpă în exterior.Convins că, pregătirea mentală este extrem de importantă în viața sportivilor și aceasta face diferența între un sportiv care renunță la carieră, un sportiv bun și unul foarte bun, cu rezultate extraordinare, antrenorul își adună regulat echipa în sala de conferințe aflată în incinta sălii, unde analilează fiecare meci în parte, echipa și adversarul.

„Suntem în campionatul național junioare III organizat de Federația Română de Handbal. Anul trecut în vară, am luat locul III în Italia, unde au fost copii începând din Taiwan, până în Norvegia, am câștigat un meci cu lotul național de cadeți al Braziliei. Comparându-te cu școli de handbal din diferite locuri ale globului, îți faci o idee despre cum să-ți completezi pregătirea, pentru că jocul de handbal, ca și orice alt sport, este o activitate progresivă ce trebuie dezvoltat permanent. Avem și un turneu pe care îl organizăm, anual, în două ediții, de iarnă și de vară, Tăureni Handball Trophy” a menționat antrenorul.

Cultura sportivă și performanța

Pentru mulți copii din mediul rural, practicarea unui sport într-un mediu organizat este o iluzie, în ciuda aptitudinilor pentru un sport sau altul, care rareori pot fi descoperite și puse în valoare. Cultura sportivă în rândul părinților este iarăși un impas, e greu să-i convingi că, printr-o pregătire adecvată, prin antrenamente zilnice, copiii lor pot deveni sportivi de performanță.

’’Am avut la un moment dat copii veniți din 4 județe, am avut 3 fete în Lotul Național al României la U16 la Campionatul Mondial din Macedonia, am avut la Lotul Național de Tineret, 2 jucători în Liga Națională, am avut la centrele de excelență la Baia Mare, Brașov, Sfântu Gheorghe, avem fete care joacă în divizia A. Acum, iarăși, avem un grup de 20 de fete din câteva din localitățile limitrofe, de unde sper ca 4-5 să ajungă să fie selecționate în Lotul Național.

Handbal Club ,,ARSENAL’’ Tăureni, clubul de handbal feminin/junioare, al Școlii Gimnaziale Tăureni, are drept țintă formarea de grupe de junioare, care provin, mai ales din mediul rural, dar nu numai, plecând de la faptul că accesul copiilor din acest mediu înspre sport, este din păcate, aproape inexistent.

Anul trecut a fost la cea de-a 50-a ediție a unui campionat din Italia unde au fost echipe de pe întreg mapamondul. Din șapte jocuri, au reușit să câștige cinci, iar în final s-au clasat pe locul III. Pe plan intern au obținut locul III la un turneu final în urmă cu câțiva ani la Baia Mare, iar pe plan internațional au mai multe competiții câștigate: în Austria locul I, în Slovacia și în Republica Moldova au obținut locul I, în Ungaria au câștigat locul II, iar în Croația au câștigat locul III. Sunt doar câteva dintre reușitele echipei.

Vasile Dobrău este născut în Cipăieni, a urmat cursurile Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport din Bucureşti, este profesor titular în Luduș, detașat prin concurs la Tăureni, unde este directorul Școlii Gimnaziale. „Întotdeauna am fost pe principiul că meseria poți să ți-o faci oriunde, nu contează locul, pentru că oamenii sunt aceeași, trebuie doar modelați, dirijați. Mie nu mi-e frică să lucrez la Tăureni, pentru că de laTăureni am fost și am jucat obținând locul I și la Barcelona, și Austria, și în Slovacia și în Republica Moldova, am fost și în Cipru cu ei, nu contează locul. Contează ceea ce faci”, a menționat antrenorul Vasile Dobrău.

Numărul celor care lasă ceva semnificativ după ei pare a se împuțina într-o lume în care totul pare de unică folosință. Vasile Dobrău, prin excelență, explică prin fapte, pe înțelesul tuturor, proverbul „omul sfințește locul”.