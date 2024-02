Are sau nu Dorin Florea loc de muncă? Răspunsul fostului primar de Târgu Mureș

Fostul primar al municipiului Târgu Mureș în perioada 2000-2020, Dorin Florea, a participat recent, în data de 21 februarie, la emisiunea ”Obiectiv” difuzată live de postul de televiziune M9TV România. În cadrul emisiunii, ex-primarul municipiului Târgu Mureș a fost întrebat de un telespectator cu ce se ocupă în prezent.

”În prima etapă, în prima parte, m-am întors la Spital, mi-am văzut colegii și secția pe care am condus-o. I-am văzut și pe colegii mei care sunt la fel de drăguți ca întotdeauna, am văzut secția care merge foarte bine și a ajuns să fie undeva fruntașă, cum am și lăsat-o la vremea respectivă, era vorba de partea vasculară a Clinicii de Chirurgie I. Le-am văzut progresele, știam progresele din Medicină, mai ales pe partea tehnologică, dar bineînțeles sunt un om care nu-mi place să sâcâi oamenii și mi-am văzut de treabă. Adică în primul rând sunt un om care nu mă plictisesc, asta vreau să le spun cetățenilor”, a spus Dorin Florea la emisiunea moderată de jurnalista Codruța Turcu.

”Tot timpul îmi găsesc o activitate, deci numai fraierii se plictisesc, că eu așa zic totdeauna. Am ce face, partea medicală mi-a rămas la suflet, foarte mult discut cu soția care încă este activă și conduce un centru foarte serios în țară și cu rezultate bune. Nu mai operez, nu activez acum, nu mai activez la Spital, dar asta nu înseamnă că nu mă duc, nu-i consult, nu ne întâlnim periodic”, a adăugat fostul primar din ”Orașul Trandafirilor”.

Totodată, Dorin Florea a mărturisit că pasiunile ocupă un loc important în programul său cotidian: ”Mă ocup de pasiunile mele, citesc foarte mult, îmi câștig timpul cu pasiunile mele pe care le-am cam neglijat dar întotdeauna au fost serile pline de activități.”

Alex TOTH