FOTO: Workshop despre Commedia dell’arte, la Colegiul Național de Arte din Târgu Mureș

În data de 23 ianuarie 2024, elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a din cadrul secției Arta Actorului de la Colegiul Național de Arte din Târgu Mureș au avut parte de o experiență inedită.

Sub îndrumarea Biancăi Holbuț și a asistentei sale, Sorina Melean, elevii au învățat despre forma de teatru de improvizație numită Commedia dell’arte. Acest tip de teatru a luat amploare undeva în secolul al XVI-lea, în Italia. Personajele comediei dell’arte se numesc măști și fiecare mască reprezintă o anumită personalitate sau tipologie de om, cea mai cunoscută mască fiind Arlechino. Astfel, elevii au avut ocazia să interacționeze și chiar să poarte unele dintre măști.

“În cadrul acestui curs am învățat despre măștile din Commedia dell’arte, o formă a teatrului de improvizație din Italia. Cel mai mult mi-a plăcut masca pe care am purtat-o, numită Il Magnifico, care a și devenit masca mea preferată după ce am interpretat-o pentru că mi s-a părut că rezona cel mai bine cu personalitatea mea și m-a captat întru totul și m-a făcut să devin într-o oarecare măsură Il Magnifico”, a declarat Alexandru Nicoară, elev în clasa a X-a și participant la acest curs.

În cadrul atelierului, participanții au învățat și cum se merge cu unele dintre măști, fiecare având un mers specific și o poziție anume atunci când se mișcă. Fiecare mască emană ceva, o energie pe care o are, iar masca este un lucru sacru care trebuie tratat cu foarte mult respect. De-a lungul timpului au apărut tot mai multe măști și derivații ale scenariilor, însă forma standard de scenariu a rămas canovaccio, iar măști precum Arlechino, il Magnifico, il Dottore rămân clasice.

“Am mai învățat despre energia măștilor, cum fiecare mască are personalitate și energie proprie și cum dacă nu o tratezi cu respect cum ar fi dacă o prinzi de nas sau dacă îți bagi degetele prin ochii măștii aceasta cel mai probabil se va răzbuna pe tine. Pe viitor mi-ar plăcea enorm să mai particip la astfel de cursuri, deoarece sunt foarte diferite fiecare, sunt foarte exaltante mereu se aduce câte ceva nou și dorindu-mi să devin actor pe viitor astfel de cursuri sunt o mare oportunitate pentru mine”, a mai punctat Alexandru Nicoară.

Adrian MURARIU