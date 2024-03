”Începutul unei noi libertăți” pentru Călin Fokt

Distribuie

Unul dintre cei mai apreciați și mai longevivi purtători de cuvânt ai instituțiilor publice mureșene, Călin Fokt, s-a retras oficial din activitatea profesională. Având aproape 46 de ani de vechime în câmpul muncii, din care 33 de ani în cadrul unei instituții de prestigiu a județului Mureș, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Mureș, Călin Fokt a avut o zi cât se poate de specială vineri, 8 martie: a devenit oficial pensionar și și-a sărbătorit ziua de naștere, respectiv cea de-a 65-a primăvară a vieții.

”De după Revoluție, am fost purtătorul de cuvânt al ABA Mureș. A venit timpul să îmi iau o vacanță mai prelungită, în sensul de pensionare, moment inevitabil în viața fiecărui om. Am pus accent pe activitatea de educație și pe activitățile cu tinerii în special, începând după anii 90 când erau activități de muncă voluntară până la a face o educație prin exemplul propriu, prin evenimente de genul ”Let’s Do It, România!” sau organizate cu prilejul Zilei Mondiale a Apei sau Ziua Internațională a Dunării”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Călin Fokt, specialist în domeniul relațiilor publice.

La finalul unei cariere caracterizată de o relație cu mass-media desfășurată într-un mod profesionist, onest, cu multă dăruire și într-un climat de respect reciproc, Călin Fokt crede cu tărie că pensionarea este, de fapt, ”începutul unei noi libertăți și a noi provocări.”

”Le doresc târgumureșenilor să bea o apă curată, iar această primăvară frumoasă să îi ”inunde” cu cât mai multe bucurii”, a mai spus Călin Fokt, căruia îi dorim să aibă parte de multă sănătate și de cât mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi!

Alex TOTH