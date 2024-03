Zi de Zi 20 de ani / Reflecție la o aniversare

Distribuie

”Fugit irreparabile tempus- Timpul se scurge ireversubil” spuneau strămoșii noștri latini având în vedere trecerea timpului, evident percepută în mod diferit de fiecare dintre noi. Au trecut 20 de ani de când în peisajul media mureșean și-a făcut intrarea o publicație cu o denumire ce sugera să avem în vedere că va urmări la modul cotidian viața comunității noastre.

Aparținând ca gen și structură categoriei de presă locală ziarul Zi de Zi a devenit, la modul firesc, ceea ce am putea numi o componentă a necesităților spirituale cotidiene pentru un mare număr de mureșeni.

Dacă la început, o bună perioadă de timp, publicația era accesibilă doar în formatul tipărit, sau print cu termenul folosit acum, în ultimii ani a devenit accesibilă și în formatul digital, respectiv online, grație evoluției tehnologice cu totul deosebite pe care o trăim. Fiind prin excelență un ziar de informație, folosindu-se de cele două căi de acces pentru cititori, echipa de profesioniști care redactează ziarul ne dă posibilitatea să fim la curent cu cele mai noi și relevante informații despre viața comunității mureșene în plan: social, economic, politic, cultural, sportiv ș.a.

Folosesc acest prilej pentru a enunța câteva gânduri despre importanța presei locale încercând în acest fel să aduc un elogiu celor care prin munca lor de mare angajament ne dau posibilitatea să ne simțim parte constitutivă a unui areal geografic, dar și a unui areal spiritual comun, care este județul Mureș.

Apelând la opiniile unor cunoscători din domeniul sociologic specific pot spune că presei locale i se recunoaște un rol deosebit de important, dovedit în decursul timpului, în formarea și asigurarea unui spirit de coeziune socială precum și în crearea unor condiții de manifestare firească a democrației în comunitățile cărora li se adresează. Presa locală prin prestația sa specifică ajută în mod cert la dezvoltarea spritului civic făcându-i pe cititori să devină cetățeni activi. Referitor la jurnaliștii care lucrează în presa locală dincolo de competență, o etică profesională ridicată și un autocontrol pemanent se poate remarca faptul că: acesta ”… are particularitatea de a locui printre cititorii săi, să-și împărtășească viața și dificultățile și să dea socoteală pentru asta. ……. De asemenea, le arată că nu sunt singuri, rup solitudinea, creează o legătură între locuitorii aceluiași loc, ai aceleiași comunități” (Dominique Gerbaud, jurnalist, președinte de asociație profesională, Franța). Toate aceste caracteristici le conferă acestor profesioniști un statut aparte în comunitate.

Cu ceva prilej mi-a atrs atenția motto-ul unui important ziar american, și anume The Washington Post, ”Democracy Dies in Darkness – Democrația moare în întuneric”. Încercând să deslușesc sensurile acestui motto aș putea spune că întunericul menționat are în vedere lipsa luminii pe care ne-o dă cunoașterea vieții, sub toate aspectele, din spațiul în care trăim, care să ne permită să ne manifestăm, plenar și în cunoștință de cauză, în spirit democratic. Acest concept îl putem considera ca fiind definitoriu pentru presa care dorește să-și respecte cu onestitate statutul său în societate. Misiunea pe care și-o asumă presa, fie ea scrisă, fie în forma audiovizuală, este de a ne oferi posibilitatea să cunoaștem în forme accesibile, care sunt componentele și conexiunile atât de complexe ale vieții sociale la un moment dat. În astfel de condiții putem să ne gândim că democrația, adică exprimarea voinței celor mulți prin diverse forme bine așezate prin reguli socio-politic, poate să ducă la progres social.

Prin motto-ul pe care probabil îl veți alege pentru ziar, pentru perioada dincolo celor 20 de ani aniversați acum, cred că ne veți sugera crezul Dumneavoastră instituțional în deplină concordanță cu timpurile care vin și așteptările comunității noastre.

Se impune aici să fac o subliniere pe care o consider foarte importantă: experiența veieții sociale din multe țări demonstrează faptul că „Pierderea semnificativă a instituțiilor de știri locale din comunități reprezintă o criză pentru democrația noastră”, (Penny Abernathy, Northwestern University Medill). Pentru a se evita acest lucru se consideră că ”există o responsabilitate civică de a proteja mass-media locală și o presă liberă” (Martine St-Victor, General Manager at Edelman Montréal & Communications strategis). În acest sens, cred că și comunității noastre mureșene îi revine datoria de a găsi, cu inteligență și în spirit civic, mijloacele pentru a face acest lucru.

Astept cu mare interes, ca de altfel mulți mureșeni de vârste diferite, dar mai ales tineri, de a finaliza efortul, pe care știu că l-ați început, de a oferi accesul digital pe o platformă specializată la întreaga colecție a ziarului de la începuturile sale. S-ar crea astfel posibilitatea ca, folosind și colecțiile celorlalte publicații locale de limbă română și de limbă maghiară, să putem parcurge cu ușurință o ”cronică” cât mai completă a vieții mureșene pentru perioada de timp care s-a scurs de la apariția ziarului.

La aniversarea de 15 ani a ziarului am publicat un articol intitulat ”O oglindă venețiană” încercând o metaforă care să sublinieze fidelitatea cu care publicația reflectă realitatea mureșeană. Pot să spun și acum, fără rezerve, că această ”oglindă venețiană” care este ziarul Zi de Zi își păstrează calitățile pe care le-am invocat atunci și sper că o va face pe mai departe, conștient fiincă că la orizont se întrevăd multe dificullăți, dar și oportunități, datorate progresului tehnologic.

În calitate de cititor atent și fidel, dar și exigent, al dumneavoastră, cu mult respect urez ziarului Zi de Zi și celor care-l realizează în formele sale actuale să aibă parte de o existență cât mai lungă și plină de succese.

La mulți ani, Zi de Zi!

Vasile BOLOȘ,

Prof. univ. em. dr. ing. asoc. la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș