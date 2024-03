Provocări grele în secția de baschet masculin a CSM Târgu Mureș: „În loc să ne întărim, noi am pierdut câțiva jucători foarte importanți”

Distribuie

Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a organizat joi, 21 martie, o conferință de presă cu privire la secția de baschet masculin.

La eveniment au luat parte antrenorii echipei, George Trif și Vlad Pora, alături de doi jucători ai echipei, Szabolcs Santa și Alin Borșa.

Echipa a întâmpinat câteva probleme în ultimele meciuri disputate, meciuri în care nu au reușit să câștige, deși începutul a fost unul foarte bun. Însă, în partea a doua a campionatului, băieții au avut o cădere, iar antrenorul principal al echipei, George Trif, a oferit o imagine de ansamblu asupra a ceea ce s-a întâmplat în ultima lună în cadrul echipei.

„Noi avem doi jucători foarte importanți în mersul unei echipe. Este vorba despre Jonathan și Goran Martinic, doi jucători cu experiență, foarte buni, dar care au stiluri diferite de joc. Jonathan este un jucător de tranziție căruia îi place jocul rapid și care pătrunde foarte bine, iar Goran Martinic este un jucător mai static, care deschide foarte bine jocul în apărare și are un șut foarte bun de la trei puncte. Ei doi se completează foarte bine pe parcursul unui meci. Prin alternarea celor doi jucători, până acum noi am reușit să punem în dificultate multe apărări ale echipelor adverse din țară și ca dovadă, am reușit să câștigăm multe meciuri cu echipe foarte bune. Prin lipsa lui Goran, nu am mai reușit să alternăm atacul echipei. Am reușit să mai facem unele surprize, dar echipele adverse au reușit să ne citească și ne-au pus probleme”, a declarat acesta.

Blocare la FIBA

Toate aceste probleme, corelate cu accidentările care au venit cam în aceeași perioadă și în care au existat probleme cu pivoții, au rupt ritmul antrenamentelor.

„Transferuri nu am reușit să facem. Suntem blocați la FIBA, spre deosebire de celelalte echipe care, în partea a doua a campionatului, majoritatea dintre ele au schimbat jucători sau au adus jucători în plus pentru a se întări. Noi, deși avem susținearea primăriei și a sponsorilor, care ne-au dat undă verde, nu putem aduce niciun jucător în momentul de față. În loc să ne întărim, noi am pierdut câțiva jucători foarte importanți. Aceasta nu este o scuză pentru meciurile avute. Cu siguranță se putea mult mai bine și vom încerca să reușim, să venim cu mai multă energie. Nu înțeleg un fapt. În fiecare meci acasă începem cu un time out în minutul 3, dar începem mai bine în meciurile din deplasare. Eu cred că și mental echipa a căzut puțin și este treaba noastră să ridicăm acum echipa. Am terminat prima fază pe un loc foarte bun în clasament, cu vise și speranțe foarte mari. Dar eu încă cred în această echipă și am spus și la începutul sezonului că nu imi este frică de nimeni dacă am toți jucătorii valizi și pe teren”, a mai declarat acesta.

Antrenorul George Trif a vrut însă să transmită un mesaj către publicul susținător, pentru a fi mai departe alături de ei în meciurile grele și importante pe care echipa CSM urmează a le disputa.

„Mesajul pe care vreau să îl transmit este ca publicul să fie alături de noi, deoarece noi chiar încercăm să dăm totul. Atât eu și colegul meu, cât și conducerea și jucătorii ne dăm toată silința. Sunt foarte mulțumit de ei cum reacționează la antrenamente și cum pun suflet. Se implică, suntem ca o familie, fiecare vine cu idei și își dorește. Dar din păcate, aceste probleme care au apărut, un pic ne-au dat peste cap în ultima lună. Eu cred și sper în continuare că ne vom atinge obiectivul. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Rapidul, care are un parcurs bun și meciuri bune în ultima perioadă. Dar sper să mergem mai departe în 1-8”, a mai spus acesta.

Proiect sănătos care se află în progres

Jucătorul Szabolcs Santaa fost următorul care a luat cuvântul în cadrul conferinței, vorbind într-o notă mai pozitivă despre tot parcursul lor și despre ceea ce va urma.

„E văd un progres. Chiar dacă, Doamne Ferește nu prindem play-off-ul, deși sunt foarte încrezător, deja am făcut un progres mare. Am fost în top 8 în Cupa României, n-am avut noroc la tragerile la sorți cu Oradea, iarași am fost accidentați 2-3 jucători. Chiar și așa, băieții au făcut un meci foarte frumos împotriva formației din Oradea. În campionat am prins top 10 înainte cu două etape de final. Am avut foarte multe victorii în deplasare, însă nu suntem mulțumiți de situația de față. Trebuie să fim și realiști. Nu suntem o echipă care să ne batem pentru trofeu. E foarte greu să te bați cu Oradea sau Cluj. Dar tot acești jucători care am pierdut acum cinci meciuri am fost și când am legat cinci-șase victorii cu echipe bune. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este ca echipa să nu prindă play-off-ul, dar nu este o uriași tragedie. Am făcut mulți pași în față. Aici este un proiect sănătos și dacă facem an de an pași în față, va fi foarte bine”, a spus acesta.

Antrenorul secund, Vlad Pora, a confirmat și el că ultima perioadă nu a fost una prea bună pentru echipa mureșeană din cauza accidentărilor și din cauza suspendărilor.

„Vom da totul, noi ca și staff, pentru pregătirea lotului și a antrenamentelor. Și băieții la fel. Fac parte dintr-o echipă cu mult suflet unde fiecare știe ce a greșit și ce are de reparat. Vom trece peste acest blocaj psihic. Ne-am învățat lecția după meciurile mai puțin reușite și toată lumea trage din greu pentru a fi pregătiți de meciul cu Rapidul. Este o șansă pe care o avem în mână, iar matematic putem să prinde play-off-ul. Suntem pe o pantă ascendentă, este un proiect sănătos. Eu personal mi-aș dori ca în aceste momente publicul și comunitatea să fie alturi de noi. Vom da totul pentru a mulțumi publicul și pe noi în primul rând”, a declarat acesta.

Alin Borșa este cel de-al doilea jucător participant la conferință și care a luat cuvântul, precizând că în viața de sportiv toată lumea are perioade mai grele.

„Din păcate, la noi acum a venit perioada mai grea. Dar cred că este bine că a venit după ce ne-am calificat în primii 10. Dacă venea în prima parte a sezonului, acum nu cred că mai eram aici, și eram în cealaltă grupă, și erau alte tensiuni. După cum știți, în primele 10 echipe diferența e foarte mică. Orice victorie sau înfrângere te poate urca sau coborî 2-3 locuri, ceea ce arată că mai avem trei finale de jucat. Încercăm să câștigăm, pentru a prinde un loc cât mai bun în play-off”, a declarat acesta.

Diana CĂRBUREAN