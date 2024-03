18 Gym a deschis o nouă sală în Târgu Mureș

Distribuie

Expansiune rapidă pentru 18 Gym Fitness & Beauty: 34 de locații la nivel național. Cu deschiderea noilor locații, 18 Gym își întărește poziția în piața fitness-ului din România.

Într-un peisaj competitiv al industriei fitness-ului din România, 18 Gym Fitness & Beauty își consolidează rapid prezența, marcând o expansiune ambițioasă care a captat atenția entuziaștilor de fitness și frumusețe din întreaga țară.

În data de 22.03.2024, 18 Gym a inaugurat cu mândrie a 34-a locație a sa în România. Situată în orașul natal al brandului, Târgu Mureș. Această nouă destinație aduce un concept modern de fitness și wellness în inima comunității locale.

18 Gym Tudor Auchan este a patra locație din Târgu-Mureș, situate în incinta complexului Auchan la etajul 1.

Noua locație vine cu o suprafață impresionantă de aproximativ 1400 mp și este complet echipată cu aparate diversificate astfel încât să se poată desfășura antrenamentul la cel mai înalt nivel de performanță. Aparatele au fost alese cu atenție și poziționate cu precizie în zone special delimitate pentru un plus de confort.

Programul 18 GYM – BACK TO FIT – CU ANTRENOR PERSONAL este disponibil și în această locație, având un număr de 7 antrenori pregătiți și devotați, gata să ajute în depășirea tuturor limitelor.

Iar expansiunea 18 Gym nu se oprește aici. Noile orașe care vor găzdui 18 GYM sunt Turda și Constanța.

De la deschiderea primului său centru în 2014, 18 Gym a urmat o traiectorie ascendentă, extinzându-și rețeaua în orașul său natal și mai departe. În prezent, rețeaua din oraș numără

4 locații, oferind varietate și accesibilitate membrilor săi.

Cu toate acestea, ambițiile 18 Gym nu se limitează la nivel local. În primele trei luni ale acestui an, compania a deschis 3 noi locații la nivel național, aducând experiența sa de fitness și frumusețe în alte orașe din România.

Și asta nu este tot – proiectele sunt în plină desfășurare, cu planuri ambițioase pentru viitor. Până la finalul acestui an, se estimează că alte 8 locații vor fi inaugurate în diferite regiuni ale țării, ceea ce va consolida poziția 18 Gym ca un jucător major în industria fitness-ului din România.

Cu un accent deosebit pe calitatea serviciilor și satisfacția clienților, 18 Gym Fitness & Beauty demonstrează că este dedicat să ofere o accesibilă și inspirațională experiență de fitness și frumusețe pentru toți cei care doresc să-și îmbunătățească sănătatea și să-și îmbrățișeze starea de bine.

Pentru mai multe informații despre noile locații și proiectele viitoare, vă invităm să vizitați site-ul: https://18gym.ro/