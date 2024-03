Valer Botezan, candidat pentru al doilea mandat de primar la Sărmașu

Distribuie

Primarul orașului Sărmașu, ec. Valer Botezan, și-a anunțat luni, 25 martie, intenția de a candida pentru al doilea mandat de primar.

În prezent membru al Partidului Social Democrat, ec. Valer Botezan a scris un text pe pagina sa de Facebook prin intermediul căruia și-a manifestat încrederea că va realiza în continuare ”lucruri mărețe” pentru comunitatea sărmășeană.

”De trei ani, cinci luni și două zile, am avut onoarea să vă slujesc ca primar al acestui oraș minunat. Am traversat împreună obstacole, am realizat proiecte și am construit împreună o comunitate mai puternică și mai unită. Dar drumul nostru nu se oprește aici. Sunt hotărât să continui munca începută și să fac tot ce îmi stă în putință pentru binele orașului nostru drag. Am făcut mult, dar vreau să fac totul. De aceea, cu inima plină de încredere și cu ochii îndreptați către viitor, anunț că îmi asum un nou angajament: candidez pentru un nou mandat de primar al orașului Sărmașu. Promit să rămân dedicat, să ascult nevoile voastre și să lupt pentru interesele fiecărui locuitor al acestui oraș. Cu susținerea voastră, suntem capabili să realizăm lucruri mărețe și să facem Sărmașu un loc și mai frumos și mai prosper pentru toți. Vă invit să ne unim forțele și să construim împreună un viitor mai luminos pentru noi și pentru generațiile ce vor urma. Cu credință în suflet și dorința de a face bine, să mergem înainte împreună! Doamne Ajută!”, a transmis primarul orașului Sărmașu.

