Ofițer al Armatei SUA, aplaudat pentru susținere la lansarea candidaților AUR din județul Mureș

Purtătorul de cuvânt al Alianței pentru Unirea Românilor, deputatul Dan Tănasă, i-a mulțumit duminică, 31 martie, lui Ronald E. Lair, ofițer în retragere al Armatei SUA, pentru faptul că este ”simpatizant și susținător” al AUR.

Deputatul Dan Tănasă a luat cuvântul la finalul evenimentului de lansare a candidaților AUR din județul Mureș la alegerile locale din iunie 2024, care a avut loc în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

”Permiteți-mi să-l salutăm împreună, dacă vreți, pe bunul nostru prieten Ron, ofițer, cetățean american, ofițer al Armatei Americane, simpatizant și susținător AUR. ”Thank you for being here” (”Îți mulțumesc că ești aici” – n.a.), Ron. Asta apropo de faptul că suntem acuzați că suntem cu rușii. Îi mulțumim unui ofițer al Statelor Unite ale Americii că este astăzi aici”, a afirmat deputatul AUR de Mureș, în aplauzele participanților la eveniment.

Atras de tradițiile și valorile românești

Ronald E. Lair este un fost ofițer de comando din Armata SUA, care a luptat în războaiele din Afganistan și Irak, totodată profesor de Sociologie și Istorie, în prezent stabilit în România, în zona Brașovului.

”Motivul pentru care am ales România pentru retragerea mea definitivă se datorează valorilor, credinței și tradițiilor, moștenirilor ei. România are atât de mult potențial. Generații de români au luptat, au murit sau au fost în pușcării pentru a vă da identitatea națională pe care o aveți azi”, a precizat maiorul în retragere Ronald E. Lair, într-un material video publicat pe rețeaua de socializare Facebook în septembrie 2023.

”Vreau să vă mulțumesc că m-ați primit în România, m-ați făcut să mă simt bine primit”, a mai transmis Ronald E. Lair, care este cunoscut și pentru conferințele organizate în România despre cele șapte principii ale unui leader.

Alex TOTH