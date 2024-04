Patru capete de acuzare împotriva lui Zoltan Prosszer. Clarificări făcute de omul de afaceri mureșean

Distribuie

Administratorul special al SC Romcab SA Târgu Mureș, Zoltan Prosszer, a făcut clarificări, în data de 29 martie 2024, prin intermediul unui comunicat de presă făcut pe pagina web a Bursei de Balori București, www.bvb.ro, vis-a-vis de reținerea sa de Poliția Mureș, pentru o perioadă de 24 de ore, pentru patru capete de acuzare într-un dosar de abuz de încredere.

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul comunicatului de presă asumat de către omul de afaceri Zoltan Prosszer:

”În urma evenimentelor intamplate in ultimele zile, subsemnatul Zoltan Prosszer, in calitate de administrator special al SC Romcab SA, consider util si necesar sa vin cu clarificari asupra anumitor aspecte relatate in articolul aparut in presa, si anume „…Totodata, 9 persoane au fost conduse la sediul unitatii de politie, cu mandat de aducere, pentru audieri. Ca urmare a probatoriului administrat, trei barbati, de 59, 49 si 33 de ani, din judetul Mures, au fost retinuti, pentru 24 de ore. De asemenea, fata de barbatul de 59 de ani, cercetarile sunt efectuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia, abuzul de bunuri sociale si abuz de incredere in forma continuata, fapte prevazute si pedepsite de Legea 31/1990R privind societatile comerciale si Codul penal.”.

In primul rand, „barbatul de 59 de ani… retinut” de catre organele de urmarire penala din cadrul IPJ Mures, este subsemnatul, Zoltan Prosszer, care a fost retinut sub 4 capete de acuzare.

In urma declaratiilor date in fata procurorului de caz, doua dintre aceste capete de acuzare au fost eliminate imediat. Astfel, cercetarile efectuate sub aspectul infractiunilor de transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, respectiv infractiunea de inselaciune, au fost eliminate din lipsa de probatoriu si fapte clare. De asemenea, trebuie mentionat faptul ca celalalte doua capete de acuzare care au ramas reprosate de catre organele de urmarire penala sunt:

– infractiunea de abuz de incredere in forma continuata, care izvoraste din mai multe contracte de leasing financiar care au fost reziliate in momentul intrarii in insolventa a companiei, la acel moment administratorul judiciar a dispus ca bunurile care fac obiectul acestor contracte sa intre in patrimoniul companiei, cu transfer de proprietate si inscriere in gaj, motiv pentru care la momentul actual toate bunurile se afla in custodia organelor de politie, in asteptarea pronuntarii judecatorului pentru o parte dintre acestea, celelalte fiind iesite din termenul de contestatie;

– infractiunea de utilizare a bunurilor ce apartin patrimoniului companiei in scopuri personale, s-a justificat si s-a clarificat prin numeroase documente justificative depuse la sediul organelor de urmarire penala, din continutul carora rezulta ca bunurile la care se face trimitere in cadrul acuzatiei sunt bunuri utilizate in interesul societatii, iar acestea au produs/produc beneficii pentru societate, documente acceptate de catre organele de cercetare ca fiind valide.

Concluzionand, capetele de acuzare sub care, subsemnatul, am fost retinut, se grupeaza in doua categorii, infractiuni pentru care organele de urmarire penala nu au confirmat acuzatiile, respectiv infractiuni pentru care dovezile si explicatiile aduse in fata procurorului de caz urmeaza, in opinia noastra, a fi retrase si acestea.

Precizez ca, faptele imputate de catre organele de urmarire penala nu au legatura cu societatea Romcab SA, cercetarile fiind efectuate cu privire la o alta societate comerciala, unde subsemnatul detin calitatea de administrator special.

De asemenea mentionez faptul ca, desi legea imi atribuie beneficiul prezumtiei de nevinovatie, voi depune toate eforturile necesare pentru a colabora cu organele judiciare in vederea demonstrarii nevinovatiei mele si a celorlalte persoane implicate in cauza.”

Știrea inițială

Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au efectuat marți, 26 martie, 19 percheziții domiciliare în județele Mureș, Hunedoara, Bihor și Ilfov, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere.

”Din cercetări a reieșit că, din cursul anului 2023 și până în prezent, o societate comercială din județul Mureș, având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri, nu ar mai fi achitat ratele contractelor de leasing încheiate cu mai multe societăți. Cercetările efectuate până în prezent au mai indicat faptul că aceeași societate comercială ar fi refuzat în mod nejustificat restituirea vehiculelor, pe unele dintre acestea continuând să le utilizeze după rezilierea contractelor, iar pe altele ascunzându-le pentru a nu fi descoperite de polițiști. În aceeași cauză, la data de 6 martie a.c., polițiștii au pus în executare șase mandate de percheziție, în urma cărora au identificat și ridicat 90 de vehicule care făceau obiectul contractelor de leasing, ascunse în curțile unor societăți comerciale din muncipiul Târgu Mureș. Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 15.000.000 de lei”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Conform sursei citate, suportul de specialitate în cauză este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. De asemenea, activitățile beneficiază de sprijinul inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Bihor și Hunedoara. Din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș Mureș, au participat polițiști de la Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Criminalistic, Poliția municipiului Târgu Mureș, dar și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. La percheziții au participat și jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș și Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș.

UPDATE, miercuri, 27 martie:

Birou de presă al IPJ Mureș a făcut următoarele precizări:

”În urma celor 19 percheziții domiciliare efectuate la data de 26 martie a.c., de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, în județele Mureș, Hunedoara, Bihor și Ilfov, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor vehicule, mai multe documente cu valoare probatorie, telefoane mobile și sume de bani.

Totodată, 9 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, cu mandat de aducere, pentru audieri.

Ca urmare a probatoriului administrat, trei bărbați, de 59, 49 și 33 de ani, din județul Mureș, au fost reținuți, pentru 24 de ore.

De asemenea, față de bărbatul de 59 de ani, cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, abuzul de bunuri sociale și abuz de încredere în formă continuată, fapte prevăzute și pedepsite de Legea 31/1990R privind societățile comerciale și Codul penal.

Cei în cauză au fost conduși sub escortă și predați Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Mureș, urmând a fi prezentați magistraților, pentru luarea altor măsuri preventive.

Reamintim că, la data de 26 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au efectuat 19 percheziții domiciliare, în județele Mureș, Hunedoara, Bihor și Ilfov, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere.

Din cercetări a reieșit că, din cursul anului 2023 și până în prezent, o societate comercială din județul Mureș, având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri, nu ar mai fi achitat ratele contractelor de leasing încheiate cu mai multe societăți.

Cercetările efectuate până în prezent au mai indicat faptul că aceeași societate comercială ar fi refuzat în mod nejustificat restituirea vehiculelor, pe unele dintre acestea continuând să le utilizeze după rezilierea contractelor, iar pe altele ascunzându-le pentru a nu fi descoperite de polițiști.

În aceeași cauză, la data de 6 martie a.c., polițiștii au pus în executare 6 mandate de percheziție, în urma cărora au identificat și ridicat 90 de vehicule care făceau obiectul contractelor de leasing, ascunse în curțile unor societăți comerciale din municipiul Târgu Mureș.

Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 15.000.000 de lei.

Suportul de specialitate în cauză a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

De asemenea, activitățile au beneficiat de sprijinul inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Bihor și Hunedoara.

Din cadrul I.P.J. Mureș au participat polițiști de la Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Criminalistic, Poliția municipiului Târgu Mureș, dar și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

La percheziții au mai participat jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș și Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

