ACS Academica: Programul meciurilor din acest weekend

Conducerea ACS Academica Transilvania Târgu Mureș a publicat programul meciurilor care urmează a se disputa weekend-ul acesta (5-7 aprilie).

„Suntem încântați să vă aducem în atenție un weekend plin de acțiune pe terenul de fotbal. Clubul Sportiv ACS Academica Transilvania Târgu Mureș vă invită să vă alăturați nouă și să ne susțineți echipele în meciurile programate pentru acest weekend competițional, în perioada 5 aprilie – 7 aprilie 2024. Nu ratați șansa de a fi parte din acest weekend plin de fotbal și emoție. Vă așteptăm cu sufletul deschis să ne susținem tinerii fotbaliști”, se precizează pe pagina de Facebook a acestora.

Potrivit aceleiași surse, programul este următorul:

Grupa U13:

Vineri, 5 aprilie – ACS Academica Transilvania Târgu Mureș vs. ACS MSE Târgu Mureș

Grupa U12:

Vineri, 5 aprilie – ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș vs. ACS Academica Transilvania Târgu Mureș

Grupa U11:

Sâmbătă, 6 aprilie – AFC Vulturii Târgu Mureș vs. ACS Academica Transilvania Târgu Mureș

(D.C.)

Sursa foto: Facebook – ACS Academica Transilvania Târgu Mureș