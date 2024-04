Investiție nouă la Kastamonu Reghin

Distribuie

SC Kastamonu România SA Reghin și-a propus implementarea în acest an a unui proiect modern de valorificare superioară a masei lemnoase, proiect cu implicații pozitive majore în protecția mediului prin reciclarea în produs a deșeurilor de material lemnos provenit din diverse ramuri ale industriei de profil sau de la consumatorii casnici, intitulat ”Stație de sortare a deșeurilor de material lemnos reciclat.”

Linie tehnologică nouă

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presă al companiei, proiectul constă în integrarea în fluxul tehnologic existent a unei linii tehnologice ultramoderne de sortare a deșeurilor de material lemnos menționate anterior.

Conform sursei citate, linia tehnologică are în componență o serie de utilaje performante care mărunțesc deșeurile lemnoase, selectează și stochează controlat diverși contaminanți pe care acestea le conțin (hârtie, plastic, metale, pietre, etc.), care ulterior vor fi valorificate prin metodele clasice existente. Materialul lemnos curat obținut în urma acestei sortări va fi dirijat către un buncăr de stocare, de unde va fi introdus în mod controlat în fluxul de fabricație a plăcilor de PAL existent.

„Una din preocupările companiei noastre este sustenabilitatea acțiunilor, caracterul durabil și protectiv la adresa mediului. Suntem conștienți ca prin folosirea unor tehnologii de ultima generație, mijloace de producție moderne și echipamente specifice desfășurării fiecărei activități vom reuși sa oferim produse remarcabile, de calitate și inovative”, a declarat Radu Corăbian, director general Kastamonu România.

Perioada planificată de implementare a acestui proiect modern este trimestrul al III-lea și al IV-lea a anului în curs, având ca start-up trimestrul întâi a anului următor.

”Pentru început vom folosi material lemnos reciclat într-un procent de 5-10% din totalul materiei prime utilizate în prezent, cu o majorare ulterioară de deșeuri lemnoase reciclate la peste 20% din masa lemnoasă totală”, au informat reprezentanții SC Kastamonu România SA Reghin.

800 de angajați

Parte a Hayat Holding, compania Kastamonu Entegre, cel mai mare trust turcesc din industria lemnului și unul dintre jucătorii de top din domeniu la nivel mondial, a realizat la Reghin, vreme de 14 ani, investiții continue.

Compania a ajuns la Reghin în 1998, când a preluat 98% din acțiunile Prolemn și a devenit mai apoi Kastamonu Romania SA. Aici există acum o platformă industrială de prelucrare a lemnului, modernă și complexă, formată din două unități de producție distincte, în care lucrează aproximativ 800 de angajați.

În prezent, la Reghin, funcționează o linie de producție PAL, trei linii de melaminare, o linie de impregnare hârtie decor, o linie de producție de blaturi de lucru, două linii de producție a fețelor de uși și o linie de producție a foilor de uși.

Alex TOTH