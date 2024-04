FOTO – AQUASERV: Stație de biogaz pentru producerea energiei electrice, deschisă la Cristești. „Sperăm să ajungem independenți energetic”

Distribuie

Compania Aquaserv a organizat joi, 11 aprilie, o conferință de presă pentru a discuta despre cel mai nou proiect, realizat prin fonduri nerambursabile, cu titlul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”. Managerul de Operațiuni Tratare Ape al companiei, alături de managerul proiectului, au discutat cu jurnaliștii locali despre prima stație din România de cogenerare a energiei electrice și termice cu ajutorul biogazului.

Pentru început, Bauer Csaba, unul dintre managerii companiei a explicat ce înseamnă, de fapt, cogenerarea energiei și ce este biogazul, dar și mai important, de ce ajută acest proces la buna funcționare a unei stații de epurare de dimensiunea celei aflate în apropierea municipiului Târgu Mureș.

„Proiectul despre care vă vom vorbi astăzi se numește „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”. Acest proiect stă, practic, pe doi piloni, componenta ecologică vine din faptul că acest sistem de cogenerare, adică producerea simultană de energie electrică și termică, provine din biogaz. Biogazul este un gaz produs prin fermentarea anaerobă a acelor nămoluri pe care le reținem în cadrul procesului de epurare al apei uzate. Practic, biogazul provine din deșeurile biologice sustrase din apa folosită. Gazul acesta este extrem de bogat în metan și se aseamănă cu benzina de 75, restul componentelor fiind inerte, nefolositoare”, a explicat, pentru început, managerul de Operațiuni Tratare Ape al companiei mureșene Aquaserv, Bauer Csaba.

Finanțare nerambursabilă de peste 2 milioane de euro

După ce a explicat procedeul de obținere a biogazului, managerul a vorbit despre investiția făcută în cadrul proiectului, dar și soluțiile aduse odată cu implementarea lui. Astfel, a declarat că investiţia a fost realizată prin fonduri norvegiene nerambursabile în valoare de 1,8 milioane de euro, la care compania a adăugat 318 mi de euro pentru a ajunge la un total de peste 2 milioane. Soluţia tehnică este reprezentată de patru bioturbine, care produc o reducere semnificativă a emisiilor de CO2.

„Pentru acest proiect noi am apelat la fonduri nerambursabile, grantul pe care l-am obținut fiind de 1,8 milioane de euro, la care compania Aquaserv a contribuit cu alți 318 mi de euro, ajungându-se astfel la un total de 2,18 milioane de euro. Contractul a fost semnat în anul 2021, fiind un proiect greu, mai ales în timpul pandemiei, dar ne bucurăm că am putut ajunge cu proiectul la final, echipamentul fiind instalat și testat în luna noiembrie 2023. Soluția pentru cogenerare aplicată astăzi este cu ajutorul microturbinelor care funcționează pe gaz. Proiectul conține un grup de patru turbine, trei care funcționează pe biogaz și una care funcționează pe gaz natural, pentru că încă nu am ajuns la producția de biogaz necesară funcționării continue a tuturor turbinelor. Cu producția celor patru turbine puse în funcțiune încă din luna noiembrie a anului trecut, noi reușim să acoperim cam 70% din necesarul de energie electrică a stației de epurare, apropiindu-ne la 90% din capacitatea totală de energie termică. Un alt aspect la care suntem foarte atenți este că acest proiect ne ajută să diminuăm considerabil cantitatea de CO2 emisă. Bineînțeles că un alt avantaj net este cel al costurilor reduse”, a declarat managerul.

Bauer Csaba, manager Operațiuni Tratare Ape, Aquserv

O altă chestiune despre care s-a discutat în cadrul conferinței a fost cea a neutralității energetice, o problemă pe care compania Aquaserv speră să o rezolve cât mai repede cu ajutorul biogazului, dar și al unui parc fotovoltaic.

„De ce facem noi treaba aceasta? Ei bine, compania noastră există pentru a epura apa și pentru ca totul să funcționeze cât mai în folosul consumatorilor. Astfel, trebuie să optimizăm costurile tocmai pentru a simplifica toate procesele din cadrul stației . Mai există o chestiune pe tema aceasta care ne preocupă, și anume, este o directivă căre conturează obligativitatea neutralității energetice a sistemelor de epurare mari, precum este și a noastră. Astfel că, până în anul 2040, stația aceasta de la Cristești va trebui să fie independentă din punct de vedere energetic. Neutralitatea energetică înseamnă că o astfel de companie trebuie să producă atâta energie (electrică și termică) cât are nevoie. Sperăm să ajungem și noi cât mai repede în punctul acela, mai ales că plănuim să deschidem un parc fotovoltaic care să ne ajute să atingem acest țel”, a mai răspuns Bauer Csaba.

Proces complex de transformare a deșeurilor în energie

La finalul conferinței de presă, a urmat un tur exterior, tocmai pentru a vedea etapele prin care trece apa în momentul epurării, dar și pentru a ne explica în detaliu, și la fața locului, procesul prin care reziduurile, nămolul captat în urma epurării apei, se transformă în biogaz, iar mai apoi în energie electrică și termică. Törzsök Hunor, manager de proiect, a fost cel care a explicat jurnaliștilor toate aceste aspecte.

„Aici intră apa uzată din oraș, practic toată apa se adună aici, aproximativ 50- 60 de mii de metri cubi pe zi. După prima etapă a epurării apei, se trece în clădirea albastră unde sunt niște grătare mai rare și mai dese. Aici se elimină produsele voluminoase, gunoiul, nisipul și grăsimile. După ce trec de aceste separatoare, apa ajunge în niște decantoare unde se începe separarea apei epurate în partea de apă, respectiv de nămol. Apa ajunge în alte etape, după care intră în Mureș direct. În cadrul acestui proiect, nămolul intră în aceste două mari fermentatoare, unde este încălzit și ajunge la o temperatură de 36-37 de grade”, a declarat Törzsök Hunor.

Pentru a înțelege mai bine procesul, managerul de proiect ne-a mai explicat cum se produce biogazul. Biogazul se produce în urma acestui proces de fermentare, iar după ce este captat, acesta ajunge în cele două rezervoare, fiind păstrat la o anumită presiune controlată. La instalația de cogenerare, biogazul din rezervoare ajunge în turbinele care produc energie electrică, respectiv energie termică.

„Momentan se funcționează pe o turbină pe biogaz și pe o turbină pe gaz metan. Încă nu avem capacitatea de producție de biogaz atât de mare încât să putem funcționa cu toate cele patru turbine, concomitent, 24 din 24. Cantitatea de nămol zilnic este de 3000 de metri cubi. Acest container galben este fostul sistem de cogenerare montat, în anul 2000 și este practic un motor cu combustie internă și funcționa pe biogaz. Din considerente de mentenanță și de amortizare, s-a luat decizia de a înlocui acest echipament uzat, cu acest sistem nou”, a mai explicat acesta

Pionieri în acest sens

Turbinele au fost fabricate în SUA și reprezintă un produs cu o tehnologie relativ nouă. În România, este a doua stație de cogenerare de acest tip și prima care a fost realizată în cadrul unei stații de epurare.

„Din acele filtre negre, biogazul intră în compresorul cel mare, iar de acolo gazul intră în microturbine și se produce energia electrică. Energia termică ne ajută în stația de epurare pentru încălzirea clădirilor administrative și pentru încălzirea nămolului la procesul de fermentare, iar energia electrică este consumată în totalitate de stația de epurare. Momentan furnizează cam 70% din necesarul de energie electrică a stației. Acest sistem de cogenerare cu panourile fotovoltaice din spate, vor ajuta să tindem spre acea independență energetică”, a mai afirmat Törzsök Hunor.

Törzsök Hunor, manager de proiect

Lorena PINTILIE & Diana CĂRBUREAN