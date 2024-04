Alcrisagro, certitudinea unei agriculturi performante

Distribuie

Câmpia Transilvaniei. Acest tărâm minunat unde agricultură ocupă un loc de cinste. Printre cei care dau plus valoare pământului fertil specific acestei zone este și familia Pogăcian. Experiența de peste patru decenii în domeniul agricol face din SC Alcrisagro SRL un nume respectat în peisajul agricol mureșean și transilvan. Muncă începută de inginerii agronomi Maria și Marian Pogăcian este continuată de fiul Cristian, cel care duce mai departe povestea Alcrisagro începută în 1997.

„La început, prin anul 1992, părinții lucrau pământ în satul Răzoare, comună Miheș, după care în 1994 au luat pământ în arendă și în Sânpetru de Câmpie pe persoană fizică, iar din 1997 în cadrul SC Alcrisagro, an în care a fost achiziționat și o parte din sediul actual din localitatea Sânpetru de Câmpie, județul Mureș. Societatea a fost administrată până în 2019 de mama mea, Maria Pogăcian. În anul 2019, eu și cu fratele meu am preluat frâiele societății, atât că acţionari, cât și că administrator”, afirmă Cristian Pogăcian.

Așchia nu sare departe de trunchi

„Ambii părinți sunt agronomi de meserie, fapt pentru care pot să spun că am deprins de la ei această dragoste pentru agricultură. Fratele meu s-a îndreptat spre economie, eu am optat spre inginerie. Am terminat Facultatea de Construcţii de Maşini la fosta Universitate” Petru Maior” din Târgu Mureș și Facultatea de Agricultură la USAMV Cluj-Napoca. Pot spune că mi-a fost ușor în ce privește studiile de specialitate. Imaginea de ansamblu a activităților agricole și tehnice mi-am format-o în familie, școala venind să completeze, să aprofundeze ce știam și bineînţeles să aducă noutăţi. De aceea, pot spune că a fost destul de simplu pentru mine să deslușesc tainele agriculturii. Partea practică e baza în agricultură. Această am dobândit-o de mic copil. Majoritatea vacanțelor le petreceam la țară, veneam cu părinţii foarte des și încet încet m-am familiarizat cu tot ce înseamnă muncă în agricultură. După terminarea facultății în 2015 pot spune că am început cu adevărat muncă în fermă. Mă consider o fire activă, energică, îmi place să lucrez pământul. Am avut și o dorința să duc mai departe afacerea început de părinți și apoi s-o las copiilor mei. Am și doi nepoți, dacă vor să implice și ei, vom colabora cu cel mai mare drag”, spune administratorul SC Alcrisagro.

2019 a fost anul în care afacerea Alcrisagro a fost preluată de Cristi Pogăcian. „În 2019 am făcut pasul cel mare. Idei erau multe, punerea în practică reprezenta o provocare. Părinții aveau și ei o vârstă, peste 60 de ani, și am zis că ar fi nevoie de un refresh în tot ce înseamnă activitatea agricolă. Așa se face că am început să fac anumite schimbări care să îmbunătățească activitatea. În primul rând am încercat să automatizez pe cât se poate activitatea. Am montat GPS-uri de monitorizare pe tractoare, sonde de motorină, bazinul de motorină e cu cheie, deci totul se vede automat. De asemenea, am achiziționat un GPS de coordonare pentru un tractor, am achiziţionat utilaje, un tractor, o combină, am mai și vândut din cele vechi, astfel că la momentul de față majoritatea utilajelor sunt noi. Un lucru important care l-am continuat din multe altele a fost acela de comasare a pământului și păstrarea înțelegerilor existente. Avem multe schimburi de teren cu diverse persoane, un avantaj atât pentru noi și pentru ei. Am parcele și la 7-8 kilometri, între 90 și 100 de hectare și am încercat pe cât posibil să le eficientizăm, să pun aceeași cultură sau maxim 2. Când mă duc la arăt, când mă duc la semănat, în 2-3 zile să termin ce am acolo, adică să nu consumăm timp, combustibil plus uzură cu tot felul de drumuri în plus”, spune Cristi Pogăcian.

Firma are activitatea în domeniul producției agricole vegetale fiind specializată în producerea de semințe de cereale păioase, porumb, soia și plante furajere perene. Alcrisagro colaborează prin acorduri de multiplicare cu firme de prestigiu din agricultură României: Lidea, Syngenta, KWS, INCDA Fundulea, SCDA Turda, SCDA Lovrin. „Ne axăm foarte tare pe producerea de sămânță. Am început și sper să continuăm pe acest segment, având și colaborări cu firme mari, cu distribuitori. Noi administrăm aproximativ 700 de hectare. Procentul de culturi primăvara-toamnă e undeva la 40-60 %, 50-50%, depinde de rotaţii. Culturile principale sunt păioasele de toamnă, din care grâul e majoritar, până în 150 de hectare. Avem orz și triticale numai pentru sămânță și răpiță. În ce privește culturile de primăvara, avem lucernă, vreo 50 de hectare, soia 15-20 de hectare tot pentru sămânță, floarea-soarelui și porumb. De asemenea avem un parteneriat pentru lot de hibridare la porumb, până în 50 de hectare anual. Mai cultivăm orzoaică și ovăz, cam 20 de hectare în fiecare an, tot pentru sămânță”, afirmă Cristi Pogăcian.

Minimum tillage

„Fertilizarea de bază e undeva la 250 de kilograme de complex 20-20, indiferent de cultură. La floarea soarelui și porumb executăm prășitul mecanic. Administrăm o dată cu prășitul azotat de amoniu sau uree, undeva la 50 de kilograme substanţă activă. La păioase de toamnă și la rapiță facem două treceri, una la “desprimăvărare” și una cam la începutul lunii mai, tot în doze de 50 de kilograme s.a. La cele de primăvară o singură fertilizare. Toamna mergem pe principiul, ce am pregătit am și semănat. După rapiță, după floare, soia dăm un disc de dezmiriştire, apoi semănăm. Deținem o semănătoare marca Horsch cu pregătire cu discuri, încorporând și îngrășământul pe același rând cu sămânța. Pentru culturile de primăvară scarificăm sau arăm toamna, apoi primăvara o lucrare cu grapă, combinator sau grapă rotativă și semănat. La noi, Minimum tillage înseamnă minim două treceri. Nu ne permite relieful, solul, nu ne permit nici condițiile pedoclimatice să semănăm direct. Evităm monocultura, mici excepţii făcând cultură de porumb. Două lucruri mi-au rămas întipărite în minte foarte bine și la care tatăl meu ține foarte mult. Niciodată să nu merg pe o mâna cum se zice, adică să nu mă bazez doar pe 1-2 culturi și nici pe un singur soi/hibrid dintr-o cultură. Și mai ales în agricultură, să nu te încrezi prea tare pentru că nici un an nu seamănă cu altul”, spune administratorul SC Alcrisagro SRL.

Calendarul agricol

„Momentan fertilizăm păioasele de toamnă și rapiță, pregătim pământul pentru cereale, pentru floare, pentru porumb, iar apoi când gradele vor fi satisfăcătoare vom semăna. Încă este multă apă în sol și se lucrează “pe moale” cum zicem noi agronomii, ceea ce nu e deloc bine, pentru că nu e primul an când pregătim în condiţiile acestea. Când climă ne va permite vom face și tratamentele fitosanitare necesare la păioase și răpiță. Din păcate am constatat în ultimii ani apariția bolilor și dăunătorilor la culturile de floarea soarelui și porumb, în faze destul de avansate, când cultura este mare și avem și acest lucru în vedere. Cultura de lucerna este una importantă pentru noi, tocmai de aceea avem în vedere aplicarea tratamentelor cu insecticide”, declară Cristi Pogăcian.

Certitudinea unor culturi performanțe

Semințele produse de SC Alcrisagro SRL garantează investiții sigure și durabile în timp, grație selecției materialului de multiplicare cu proveniență controlată de către Inspectoratul Teritorial pentru Controlul Semințelor și Materialului Săditor și Autoritatea Naţională Fitosanitară. „Semințele produse de societatea noastră, datorită condițiilor climatice și a solului favorabil din Câmpia Transilvaniei, zona foarte favorabilă acestor culturi, asigură certitudinea unor culturi performanțe. Astfel, autenticitatea semințelor este garantată prin emiterea de certificate de calitate, buletine de analiză și paşapoarte fitosanitare. Dispunem de întreaga gamă de utilaje specifice producției vegetale și producției de semințe (linie de condiționare și tratare cu insectofungicide, ambalare, etichetare, etc.) și desigur magazii și spații de depozitare, platforme de uscare, utilaje de manipulare, etc. Putem asigura transportul semințelor la beneficiari”, spune Cristi Pogăcian.

Reversul medaliei

„Partea cea mai puțîn plăcută în agricultură este legată de lucrurile care nu depind de noi. În această activitate depindem cel mai mult de vreme, aspect pe care nu-l putem controla. În zona noastră suntem feriți de secetă, nu suntem că în sud, în vest sau în Moldova. În schimb la noi problema în ultimii ani e că ori toamna ori primăvara plouă prea mult. Asta ar fi o problemă cu care ne confruntăm. O altă problemă e legată de forța de muncă, aflată într-o permanentă scădere, mai ales forța de muncă calificată. Este o mare problemă care se va acutiza pe viitor. Tot la capitolul probleme, nu avem o siguranță a prețurilor, să spun așa. Am făcut niște previziuni, bazate pe anumite prețuri. Oricum luăm în calcul o marjă de 20-30% plus-minus că să putem plăți, dar nu ne-am gândit că se va ajunge aici. Nu am datorii, stau încă bine, nu am probleme cu incapacitățile de plată, dar anul ăsta ne rezumăm doar la cheltuielile necesare, salarii, inputuri și absolut nicio investiție din păcate. S-au ieftinit îngrășămintele față de anul trecut, dar motorină, pesticidele, sămânța, toate au crescut, salariile au crescut, pretențiile au crescut, impozitele au crescut. Tot ce înseamnă producere de sămânță, de la ață, saci, plată la inspectorat, curent, totul s-a scumpit. Plus că anul acesta o bună parte din subvenție nu a fost acordată când neam fi dorit. Ce pot să zic, n-avem o siguranță pentru o perioada de măcar jumătate de an. Nu știi ce contracte să faci, la ce preț, nu știi ce investiții să faci, nu știi cum să-ți preconizezi ratele, banca nu e interesată că ai vândut sau nu. Într-un cuvânt, instabilitatea economică este una extrem de mare”, povestește Cristi Pogăcian.

Perspectiva agricolă a anului 2024

„În toamnă noi am reușit să semănam cât ne-am propus. Am avut o problemă la cultură de rapița. Am întors 12 hectare din 75, pentru că n-a răsărit. Ce a rămas arătă bine, cred că va merge în continuare la fel de bine. Şi păioasele se prezintă foarte bine. La culturile de primăvară, ne vom păstra aceeași tehnologie, investiții minime, dar, Doamne Ferește de un an rău, cu producții slabe, atunci vor apărea într-adevăr problemele. Legat de politică, că tot suntem în an cu multe alegeri, nu sunt cu politică şi nici nu am de gând să mă implic. Promisiunile astea electorale le auzim în fiecare campanie. Am trăit și cu ele și fără ele, nu ne afectează absolut deloc, eu unul nu iau nimic în seama. Sunt alte chestiuni mult mai importante. Un alt subiect la modă este protestul fermierilor, care a fost îndreptățit, părerea mea”, conchide Cristian Pogăcian.

Alin ZAHARIE