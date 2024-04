VIDEO-FOTOREPORTAJ: Zilele Clientului Materom: 26 de ani de ambiție și patriotism

Distribuie

Cea de-a 8-a ediție a Zilelor Clientului Materom s-a desfășurat în perioada 12-13 aprilie, în incinta circuitului ”Transilvania Motor Ring” din localitatea Cerghid. Timp de două zile, peste 5.000 de participanți au vizitat standurile amenajate de 50 de furnizori, unde au fost întâmpinați cu informații despre produse și tehnologii din domeniul automotive. Totodată, Zilele Clientului Materom au oferit participanților și know-how la un nivel foarte ridicat, datorită a 25 de seminarii profesionale organizate pe cele două scene ale evenimentului, cu prezența unor speakeri și traineri de mare valoare.



”Relații de calitate și afaceri de succes”

Evenimentul a fost organizat, ca și edițiile anterioare, sub deviza ”Relații de calitate și afaceri de succes”, cu scopul de a crea un context pentru dezvoltarea business-urilor din domeniul automotive.

”E minunat că în ultimii zece ani am reușit de opt ori să ne întâlnim din toate colțurile țării, aici, la Târgu Mureș, sau lângă Târgu Mureș, și să împărtășim bucuriile noastre împreună”, și-a început discursul de ”bun venit” Rodica Baciu, director general adjunct al Materom SRL Cristești, afacere românească de familie înființată în luna martie a anului 1998.

Astăzi, Materom ocupă locul 3 în topul național al firmelor distribuitoare de piese auto cu capital integral românesc.



Ritm de creștere spectaculos

În același discurs susținut la deschiderea oficială a Zilelor Clientului Materom 2024, Rodica Baciu a rememorat momentele de înființare a companiei, pe atunci ”o mică afacere de familie”.

”Am trecut prin multe greutăți, însă de la început ne-am angajat la un lucru mare, un lucru care presupune ambiție și patriotism, pe care le-am formulat în declarația noastră de misiune astfel: dorim să contribuim la dezvoltarea României prin profesionalism, etică și bune rezultate. Și iată că într-o excursie, într-o călătorie de un sfert de veac, 25 de ani, bilanțurile companiei Materom dovedesc că acest obiectiv a fost atins. Astfel, depunem bilanțuri frumoase, cu cifre de afaceri spectaculoase și avem un ritm de creștere peste piață și peste concurența noastră. Avem date cunoscute despre piață doar din anul 2022 și suntem foarte curioși să aflăm și rezultatele anului trecut. Însă vă pot spune că dacă ne uităm la anul 2022, când rezultatele sunt publice, Materom a crescut cu 40% cifra de afaceri, iar concurența a crescut cu 14%. Asta este o dovadă că serviciile noastre, produsele noastre, echipa noastră este competitivă și câștigă bătăliile pe piață cu ceilalți competitori și că dumneavoastră, dragi clienți, ne alegeți cu încredere. Ne bucurăm de aceste victorii, ne bucurăm de business-urile furnizorilor noștri și ale clienților noștri care se dezvoltă, care cresc, și de performanțele pe care le reușim împreună. Este un parteneriat, de o parte sunt furnizorii, producători de piese și componente auto, și de cealaltă parte sunt clienții, în principiu reparatori din domeniul auto”, a menționat directorul general adjunct al companiei Materom.

O mie de angajați, ca într-o familie

În aceeași alocuțiune, Rodica Baciu a sintetizat performanța companiei Materom prin două cifre esențiale: numărul de angajați și cifra de afaceri.

”Materom înseamnă o mie de locuri de muncă, înseamnă o familie formată din alte o mie de familii care sunt oameni harnici și își desfășoară în armonie și în eficiență activitatea. Cu implicarea acestora și cu sprijinul dumneavoastră s-a reușit anul trecut, la nivel de Grup, o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de lei. În spate la cifrele acestea sunt 50.000 de repere livrate zilnic”, a informat directorul general adjunct al companiei Materom.

100 de milioane de euro, la bugetul de stat

În ultimele două decenii, contribuțiile însumate virate la bugetul de stat de către compania Materom însumează impresionanta sumă de 100 de milioane de euro.

”O singură cifră vreau să mai reținem, pe care am reușit-o împreună. Este o cifră din bilanțurile Materom, dar s-a realizat cu contribuția dumneavoastră, atât a furnizorilor, cât și a clienților: 100 de milioane de euro. Ce o fi asta? 100 de milioane de euro, contribuții plătite la bugetul de stat în ultimii 20 de ani. Aceasta cred eu că este o dovadă de performanță și de patriotism dovedit, și aceasta este un rezultat al bunei colaborări dintre clienți, furnizori și Materom, care ne-a pus împreună. Producători, clienți și echipa Maerom, în armonie, în unitate, am reușit să facem un lucru bun pentru țara aceasta”, a arătat femeia de afaceri.



Valorile comune, ”motor” al dezvoltării

În continuare, Rodica Baciu i-a mulțumit public soțului său, Matei Baciu, pentru împărtășirea în comun, de 26 de ani încoace, a viziunii de dezvoltare a companiei Materom.

”A avut o viziune, acea de a crea un sistem care funcționează. Am început de la un angajat și iată că suntem o mie”, a afirmat Rodica Baciu, care a subliniat apoi că dezvoltarea companiei s-a făcut ”nu în jurul unor oameni, ci a unor valori.”

”Munca este sfântă”

Un alt pilon, comparat cu ”un sâmbure de adevăr”, pe care s-a dezvoltat compania Materom în cei peste 25 de ani de activitate, este una dintre învățăturile Sfântului Benedict de Nursia, după cum a prezentat directorul adjunct al companiei Materom: ”Munca este rugăciune, rugăciunea este muncă.”

”Am iubit munca și am continuat să ne rugăm cu ambele mâini, și ați făcut-o alături de noi. Munca este sfântă și contribuie la dezvoltarea societății”, a punctat Rodica Baciu.



Investiții inspirate

Totodată, Rodica Baciu a mai dezvăluit un secret care se află la temelia dezvoltării companiei Materom, respectiv ”investițiile făcute bine”, în infrastructură, software, sisteme IT, sisteme de managament al calității și logistică.

”Ele își aduc aportul zi de zi, ca business-ul nostru să funcționeze”, a menționat femeia de afaceri.

Greutățile, depășite prin credință

Nu în ultimul rând, Rodica Baciu a subliniat rolul credinței în succesul înregistrat de compania Materom în cei 26 de ani de activitate:

”Suntem oameni cu credință și credința că Dumnezeu ne ajută și este cu noi în momentele grele. A fost o mare armă atunci când am trecut prin momente grele, pentru că Materom n-a fost întotdeauna numai cu rezultate spectaculoase. Am avut și ani grei, dar nu am renunțat și vă mulțumim că ați rămas alături de noi”, a spus, cu multă convingere, Rodica Baciu.

Mesaj de recunoștință

La final, directorul general adjunct al companiei Materom a transmis următorul mesaj partenerilor, clienților și colegilor: ”Putem prin afacerea noastră să binecuvântăm România și vrem ca prin ceea ce se întâmplă la Materom business-urile din zonă, din România, dar și din Europa, să fie dezvoltate, să fie energizate. În final, aș dori pentru fiecare să rămâneți sănătoși, să știți că avem mare recunoștință pentru că sunteți în acest parteneriat împreună cu noi și să contribuim la bunul mers al lucrurilor, aici, la noi acasă, în România. Îmi doresc ca anul acesta fiecare participant la eveniment să fie energizat, să fie încurajat, să plece acasă cu o nouă viziune și cu multe idei pentru afacerea pe care o conduce.”

Text și foto: Alex TOTH