VIDEO- Berzele din Dumbrăvioara, monitorizate live printr-o nouă cameră web

S-au reluat transmisiunile live din cuibul de berze din comuna mureșeană Dumbrăvioara, a anunțat miercuri, 10 aprilie, Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii Grupul Milvus. Păsările vor putea fi urmărite live, după ce asociația a achiziționat o cameră web nouă, în urma unei campanii pentru strângere de fonduri.

„La începutul lunii iunie 2023 o furtună a produs pagube semnificative la camera web montată pe un cuib de barză din Dumbrăvioara (primul cuib monitorizat din această localitate încă din anul 2012). Situaţia financiară actuală a organizaţiei noastre nu a permis achiziţionarea unui nou echipament, astfel am făcut un apel, pe reţelele de socializare. Prin fundraising, din donaţii am reuşit în luna aprilie să adunăm suma de 5.000 de lei, din care am achiziţionat nou cameră web. În cursul zilei de marţi (9 aprilie, n.r.) o echipă s-a deplasat la faţa locului şi a reuşit schimbarea aparaturii şi pornirea transmisiei”, au transmis reprezentanții Grupului Milvus.

De asemenea, Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii a precizat că la acest succes colectiv au contribuit și mai multe instituții și specialiști, printre care Deák Attila, cel care a montat noua cameră în apropierea cuibului de berze, Bartha László, custode de barză din Dumbrăvioara, companiile Oracle şi Electrică.

