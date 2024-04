Pagube tot mai mari și dese cauzate de urși în județul Mureș

Distribuie

S-au înmulțit vertiginos pagubele produse de urși în anumite zone ale județului Mureș, cei care se plâng de cele mai mari probleme fiind locuitorii care cresc animale în apropierea pădurilor. Potrivit directorul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, Cristina Pui, valoarea pagubelor produse de animalele sălbatice se apropie de 200.000 de lei, însă autoritățile îi asigură pe cei păgubiți că își vor primi banii pentru stricăciunile făcute în perioada imediat următoare.

Tot Cristina Pui a precizat că cele mai mari probleme se regăsesc în zona Apold-Sighișoara, urșii nefiind singurele sălbăticiuni care creează probleme, în Gornești cei care fac ravagii fiind lupii. „Anul acesta, la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș au fost înregistrate 34 de dosare de despăgubire, pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de interes cinegetic animalelor domestice. Valoarea pagubelor se ridică la circa 165.000 de lei”, spune directorul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, conform radiomures.ro.

De asemenea, în loclalitatea Livezeni, oamenii se tem să mai iasă pe stradă după lăsarea serii, timpul la care urșii ies pe străzile comunei, majoritatea acestora fiind surprinși de nenumărate ori de camerele de supraveghere din zonă. Primăria localității a amplasat o capcană pentru capturarea unui exemplar, a informat primarul Bányai István.

„Încă nu am avut probleme mari, am avut doar probleme mici, la tomberoanele de gunoi. Am reușit să putem realoca un urs, avem toate avizele pentru acest lucru și încercăm să capturăm unul dar, ori de câte ori amplasăm capcana undeva, ursul pleacă din zonă. Deocamdată, capcana pusă săptămâna trecută pe strada Pârâului nu a fost atinsă de urșii care umblau înainte în zonă”, explică primarul.

Până în prezent, în județul Mureș, au fost emise patru autorizații de mediu pentru recoltare urs și una pentru lup, doi omnivori care terorizează localnicii fiind deja lichidați de autorități.

(L.P.)