Investiție pentru dotarea Școlii din Iclandu Mare cu echipamente informatice

Conducerea Primăriei Comunei Iclănzel a demarat, în data de 12 iunie 2024, o licitație estimată la valoarea de 334.248 de lei, fără TVA, pentru furnizare de echipamente informatice aferente obiectivului de investiție ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Iclandu Mare”, informează www.lictatiapublica.ro.

Investiția este finanțată prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor de participare este 27 iunie 2024.

”Prin acest proiect ne dorim dotarea atât cu mobilier școlar cât și cu echipament IT pentru sălile de clasă/ grupă existente în unitatea noastră, care să asigure o infrastructură școlară optimă în realizarea unui învățământ de calitate. Precizăm faptul că în ultimii 20 de ani școala nu a beneficiat de nicio alocare de fonduri pentru mobilier, iar echipamentul IT a fost asigurat exclusiv pentru Cabinetele de Informatică, acestea fiind depășite în prezent în mare parte din punct de vedere tehnic. Pentru a oferi o instruire de calitate, trebuie să ținem pasul cu cerințele educaționale moderne și să facem timpul petrecut de elevi la școală cât mai eficient și plăcut, nu doar obligatoriu. Prin acoperirea acestor nevoi, am reuși să oferim elevilor din unitatea noastră școlară condiții asemănătoare celor din școlile marilor orașe, împiedicând migrația spre aceste școli și licee, unde elevii ar fi nevoiți să se deplaseze pe cont propriu fiind expuși unor pericole, precum și la renunțarea timpurie a școlii”, se menționează în Caietul de sarcini al licitației, document aprobat de către Nicolae Banea (foto), primarul comunei Iclănzel.

În același document se precizează că Şcoala Gimnazială Iclandu Mare are în componenţa sa trei şcoli şi trei grădiniţe localizate în trei din cele zece sate componente ale comunei Iclănzel: Şcoala Gimnazială cu personalitate juridică Iclandu Mare, Şcoala Gimnazială “Petru Maior” Căpușu de Câmpie, Școala Primară “Aurel Gurghianu” Iclănzel, Grădiniţa cu Program Normal Iclandu Mare, Grădiniţa cu Program Normal Iclănzel și Grădiniţa cu Program Normal Căpușu de Câmpie

În cele trei şcoli sunt înscrişi şi frecventează cursurile un număr de 142 de elevi, repartizaţi în nouă clase (cinci clase la ciclul primar şi patru la ciclul gimnazial), iar în cele trei grădiniţe sunt înscrişi şi frecventează cursurile un număr de 45 de preşcolari.

(Redacția)