UAT Târgu Mureș în proiectul HER VOICE

Activitățile locale ale proiectului HER VOICE, HER POWER, OUR FUTURE! Women Leading the Way to Sustainability se vor desfășura la Târgu Mureș în perioada 19-20 iunie 2024 În aceste zile, Universitatea de Arte din Târgu Mureș va fi gazda celor 15 reprezentanți ai partenerilor implicați în acest proiect.

În zilele de 19 și 20 iunie, începând cu ora 10.00, în Foaierul Teatrului Studio al UAT, se vor desfășura seminare și mese-rotunde centrate în jurul obiectivelor locale ale proiectului: reflectarea asupra rolului femeilor în ceea ce privește obiectivul de reducere a sărăciei și solidaritatea; creșterea gradului de conștientizare cu privire la relația dintre aceste obiective de dezvoltare durabilă și alte obiective de dezvoltare sustenabilă precum educația, egalitatea și munca decentă; dezbaterea despre consecințele actuale ale războiului din Ucraina sau inflația.

Miercuri, 19 iunie 2024, ora 10.00, va avea loc masterclass-ul cu tema Solidaritatea, non-discriminarea și artele susținut de prof.univ.dr.habil. Sorin-Ion Crișan, care va fi urmat de o masă-rotundă a cărei temă va fi Solidaritatea și vocile feminine, activitate la care vor lua parte Sabin Sabadoș, Eugen Păsăreanu, Patkó Éva, Raluca Blaga, Andrei Zamfirescu, Andreea Radu.

Joi, 20 iunie 2024, începând cu ora 10.00, se va desfășura întâlnirea cu tema Solidaritatea și consecințele războiului din Ucraina. La acest eveniment vor participa, oferind exemple de bună-practică, Andreia Moraru – directoarea executivă a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, Maria Magdalena Bercea – directoarea Crucea Roșie Mureș și Marius Dumitrescu de la Mureș Hub.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș și Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia al UAT sunt parteneri ai acestui proiect european inițiat de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Denia. HER VOICE implică parteneri din Polonia (Gmina Miasta Sopotu), Letonia (Saldus Novada Pasvaldiba), Franța (Association Jean Monnet), Spania (Fundacion Academia Europea e Iberoamericana de Yuste), Italia (Associazione Usamborgia), Slovenia (Podjetniski Inkubator Kocevje, Javni Zavod Za Podjetnistvo, Izobrazevanje in Druge Dejavnosti), România (Universitatea de Arte din Târgu Mureș și Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia al UAT) și Ucraina (Lviv Polytechnic National University – partener asociat).