VIDEO-FOTO: Promisiune onorată! Contract semnat pentru noua casă a ”Institutului Inimii” Târgu Mureș

Un nou pas, uriaș, pentru excelență în medicina mureșeană cardiovasculară a fost făcut marți, 18 iunie, odată cu semnarea contractului pentru servicii de proiectare (întocmire DTAC, PT+DDE, DTOE), execuție lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție “Construire centru chirurgical cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș – unitate nouă” între Asocierea Con-A Operations – Medicare Engineering și IUBCvT (”Institutul Inimii”) Târgu Mureș.

Târgu Mureș, centru de excelență

Fericitul eveniment a fost marcat prin intermediul unei conferințe de presă, organizată în Sala Mică a Palatului Administrativ din Târgu Mureș, a cărei prezidiu a fost alcătuit din: Ciprian Dobre – prefectul județului Mureș, prof. univ. dr. Horațiu Suciu – șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul IUBCvT Târgu Mureș, dr. Mariana Ciorba – managerul IUBCvT Târgu Mureș, ing. Narcis Cristea – directorul general și administrator al grupului de firme Con-A Operations și Mugurel Stancu – administratorul companiei Medicare Engineering.

„Este un moment extrem de important pentru comunitatea noastră, pentru județul nostru și, nu în ultimul rând, pentru sistemul sanitar din România. Am ținut să oferim un cadru cât mai festiv pentru semnarea acestui contract de proiectare și execuție, deoarece acest proiecte este de importanță națională prin prisma activității noastre. Reamintesc că acest proiect vine ca o încununare a unei activități de peste 50 de ani în județul Mureș. Suntem la a treia generație de chirurgi cardiovasculari. Vă reamintesc că în România, până în 1990, se opera pe cord doar în București și în Târgu Mureș și acest lucru vine ca o încununare firească a unei activități de excelență care culminează în zilele actuale cu activitatea Institutului nostru într-un domeniu de excelență, fiind singurul Institut în care se operează nou-născuți, adulți, inclusiv transplant cardiac, alături de toate celelalte proceduri de cardiologie intervențională, atât diagnostice, cât și terapeutice. Practic, acoperim întreaga gamă de activități în domeniul bolilor cardiovasculare”, a precizat prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară.

Vis devenit realitate

Reamintim cetățenilor faptul că ”Institutul Inimii” Târgu Mureș este una dintre instituțiile de anvergură în sistemul medical românesc, în cadrul căruia activează unii dintre cei mai îndeletniciți medici, cu o pregătire temeinică în tratarea afecțiunilor cardiovasculare și în transplantul de inimă. Momentan, Institutul funcționează în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și nu a beneficiat niciodată de un spațiu propriu, destinat în mod exclusiv curabilității bolilor cardiovasculare.

„Această nouă investiție este una de interes național, local și academic. Este prima clădire proprie a ”Institutului Inimii”, este dezideratul tuturor factorilor politici și este proiectul de suflet a întregii suflări medicale din Institut și din centrul universitar Târgu Mureș. Drumul a fost deosebit de greu, am trecut prin proceduri de contestații, de judecată la Curtea de Apel, am fost constrânși de respectarea termenelor, dar niciodată nu ne-am lăsat intimidați de acestea, am luptat și am ajuns acolo unde am dorit să fim. Vă promitem că această instituție se va înălța și vom fi mândri, întreaga populația a județului Mureș, de un lucru pe care îl vom realiza dintr-un vis, care a devenit azi realitate”, au fost cuvintele emoționante și emoționate ale dr. Mariana Ciorba, managerul IUBCvT Târgu Mureș.

Investiție de peste 104 milioane de euro

Proiectul semnat marți, 18 iunie, constituie nu doar oportunitatea de a conferi Institutului un spațiu propriu, adecvat activității, ci și de a îmbunătăți temeinic facilitățile și serviciile medicale destinate pacienților cardiovasculari. Valoarea totală cu care s-a atribuit contractual proiectul este de 249.750.000 lei, având o diminuare din suma inițială de 44.788.331 lei. Durata proiectului prevăzută în contract este de 24 de luni și 12 zile de la ordinul începerii lucrărilor, iar finanțarea este asigurată prin intermediul PNRR. Totodată, este de subliniat faptul că proiectul pentru construirea noului sediu al ”Institutului Inimii” din Târgu Mureș s-a clasat pe locul 1 la concursul de proiecte național organizat în cadrul PNRR, pentru unități spitalicești.

„Procedura de achiziție publică, de proiectare și construire a noului Institut al Inimii este dovada faptului că noi atunci când ne luăm un angajament, îl și respectăm, anume acela că noi construim. Astăzi, proiectul de peste 104 milioane de euro s-a concretizat prin semnarea contractului pentru proiectarea și execuția clădirii, care totalizează o sumă de peste 50 de milioane de euro. Urmează o nouă licitație pentru echipamente, undeva tot la aceeași valoare. Este un prilej nespus de bucurie pentru mine în calitate de reprezentant al Guvernului României în județul Mureș și, de asemenea, cred că ceea ce spuneam de anul trecut, că finanțarea urmează competența, astăzi se și întâmplă. Spuneam că noile generații au nevoie de un loc unde să facă performanță, iar astăzi se întâmplă, căci construim cel mai mare și cel mai elocvent Centru de Excelență în Chirurgie Cardiovasculară din România”, a explicat Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș.

Proiect ”foarte important pentru oameni”

Dincolo de beneficiul infrastructural, noua clădire va pune la dispoziția pacienților cele mai noi și avansate aparaturi și instrumente medicale, dar și facilități moderne pentru îngrijirea post-operatorie într-un cadrul sigur, curat și confortabil.

”Este un proiect foarte important pentru oameni, mă bucur că se face și se construiește în continuare în România. Practic, echipa de aici, din Târgu Mureș, a reușit să ducă acest proiect la stadiul semnării contractului. Noi chiar dorim să terminăm mai repede construcția față de ceea ce este reglementat în contract, aplicând soluții inginerești inovatoare. A fost o luptă acerbă pentru a fi un constructor câștigător, au fost contestații, dar până la urmă Justiția a ales varianta cea mai bună”, a apreciat Narcis Cristea, directorul general și administratorul grupului de firme Con-A Operations.

„Sunt responsabil de un sfert din lucrările care se vor face, lucrările strict pe medicalizare, pe departamentele care diferențiază spitalul de o clădire obișnuită. Vorbim de bloc operator, ATI, zona de cardiologie intervențională, zona de laborator, zona de imagistică. Este incredibil ceea ce s-a reușit aici. Credem că putem, dacă va exista și sprijinul Ministerului Sănătății și sprijinul Guvernului pentru ca decontările să se facă la timp, să ne înscriem în termenul de finalizare, care este foarte scurt. Ceea ce pot să vă garantez este că sunt onorat de faptul că voi lucra ca medic și ca specialist în construcția de spitale la acest proiect, pentru că la acest nivel de complexitate, acesta este primul proiect realizat în România în ultimii 30 de ani”, a arătat Mugurel Stancu, administratorul companiei Medicare Engineering.

Mădălina ROHAN