Spectacol caritabil. ”Îl îmbrățișez pe Ionuț, sunt convinsă că lumea va fi alături de el și va învinge!”

E nevoie să strângem rândurile! De multe ori cei diagnosticați cu cancer se pierd, iar aparținătorii rămân blocați în lucruri nespuse, emoții reprimate și multă suferință interioară. Haideți alături de ei!

Organizatorii spectacolului caritabil “Pentru Ioan Ceauşescu” au organizat astăzi, 20 iunie 2024, de la ora 10:00, o conferință de presă în parcarea de la Sala Polivalentă din Târgu Mureş, la intrarea în clădirea TVR Târgu Mureş.

Jurnalistul Ioan Ceaușescu are nevoie de sprijinul celor care-l pot ajuta pentru un tratament vital după operația de cancer. Ședințele se fac în străinătate și costă 60.000 de euro, o avere de care familia nu dispune.

” Nume mari ale scenei românești și-au dat mâna pentru salvarea vieții unui jurnalist, al soțului meu. Mulțumim. Mulțumim comunității, mulțumim donatorilor, care ne-au luat de mână și-am mers mai departe. Vreau să mulțumesc echipei care a stat lângă noi, Natalia Lazăr, Dorina Matiș, Paul Beica, de câte ori am căzut ne-au ajutat să ne ridicăm”, a declarat Corina-Maria Ceaușescu, soția jurnalistului.

Ioan Ceaușescu este cel care a condus o perioadă TVR Târgu Mureș, a realizat o serie de campanii umanitare, a adus oameni de valoare în Târgu Murerș, ca inițiator și organizator al Festivalului SIMFEST, unic în România.

” Motivul pentru care m-am implicat în această campanie este unul foarte simplu: cred că venim pe lume cu o datorie, și datoria aceasta este, în cea mai mare parte, să ne ajutăm între noi. Mulți înțeleg lucrul acesta, mulți o să-l înțeleagă. Ionuț a fost pentru mine un om foarte important, la momentul în care lucram la TVR, știrile pe care le făceam, trebuiau corectate de dânsul și, mai tot timpul îmi dădeam ochii peste cap când mă striga, mă strigă din nou să-mi spună că am greșit ceva. Dar am realizat că, da, mă strigă cu un scop, acela de a-mi îmbunătăți felul în care scriu, cunoștințele. El m-a învățat să tac și să am foarte multă răbdare. M-a ajutat chiar și atunci când nu i-am cerut ajutorul. Nu l-a cerut nici acum. M-aș fi implicat pentru oricine, dar acum participarea mea este emoționantă, vreau să le mulțumesc tuturor care au răspuns DA, atunci când le-am cerut implicarea în spectacolul caritabil. Îl îmbrățișez pe Ionuț, sunt convinsă că lumea va fi alături de el și va învinge!”, a declarat Natalia Lazăr.

La acest spectacol participă o serie de artişti cunoscuţi, între care Nicolae Furdui Iancu, Cornelia şi Lupu Rednic, Sava Negrean Brudaşcu, Leontina Pop, Alexandru Pugna, Dorina Oprea, Mariana Anghel, Maria Butilă, Narcisa şi Teodor Ţogorean, Aurelian Suciu, Doru Marian Ciuban şi alţii, alături de Orchestra Ansamblului Profesionist “Mureşul”, dirijor Zoli Bambo, prezintă Iuliana Tudor.

” E nevoie de solidaritate, suntem aici alături de colegul nostru Ionuț. Ionuț Ceaușescu e cel care a format multe generații de jurnaliști, cel care a inițiat festivalul Simfest, unic în România. Fac un apel la toată lumea, haideți la concert! Voi pune în vânzare cartea Îngerul meu, Gabriel, ghid de vindecare a suferințelor provocate de despărțiri, o carte valoroasă din punct de vedere sentimental, bine vândută la nivel național. Toate încasările vor fi donate penrtu intervențiile lui Ionuț,” a declarat Dorina Matiș, autorul cărții.

Spectacolul caritabil este programat în data de 21 iunie 2024, de la ora 19:00, la Palatul Culturii din Târgu Mureş. Intrarea este liberă! Spectatorii pot face donaţii în cutiile amplasate la intrarea în sală. Orice ajutor este binevenit, atât la sala de spectacol, cât și în contul în lei al soției sale Corina Ceaușescu: RO29BRDE270SV55796152700