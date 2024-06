EXCLUSIV! Noua organigramă a Primăriei Târgu Mureș: din 90 de șefi rămân 50! Din 753 de posturi, 629!

ART. XX Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare

(1) La articolul 391 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(3) Structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe: a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție; b) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 de posturi de execuție; c) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 35 de posturi de execuție” (5) Personalul cu funcții publice de conducere eliberat din funcția de conducere deținută, ca urmare a reorganizării activității, beneficiază de drepturile prevăzute de lege. Acesta are dreptul de a ocupa o funcție publică de execuție corespunzătoare vechimii și studiilor de specialitate. Dacă nu există o funcție publică de execuție vacantă corespunzătoare, postul ocupat de acesta se transformă în funcție publică de execuție care corespunde vechimii și studiilor de specialitate ale funcționarului public de conducere, de regulă, la nivelul structurii organizatorice din care a făcut parte acesta. (6) Structurile organizatorice care nu mai îndeplinesc condițiile privind normativul de personal funcționează până la data aprobării noii organigrame și exercită cu respectarea legii aceleași atribuții prevăzute de regulamentele de organizare și funcționare. Personalul angajat în cadrul acestor structuri organizatorice își păstrează drepturile salariale în vigoare la data desființării structurilor organizatorice în care își desfășoară activitatea și urmează să fie preluat în alte structuri organizatorice odată cu aprobarea noilor organigrame. (7) Măsurile privind reorganizarea structurilor organizatorice ca urmare a aplicării prevederilor prezentului articol, inclusiv organigramele, statele de funcții, regulamentele de organizare și funcționare se aprobă, în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2023. Notă: art. LXIX din O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, precizează ”Termenele prevăzute la alin. (3) al art. XVII, alin. (6) al art. XVIII, la alin. (7) al art. XX și la alin. (7) al art. XXIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurare sustenabilității financiare a României pe termen lung se prorogă până la data de 30.06.2024 ”;

Se reorganizează activitățile și personalul astfel încât să se respecte normativul minim de personal pentru fiecare tip de structură, dar în același timp să se asigure încadrarea în numărul maxim de posturi pentru UAT și numărul maxim de funcții de conducere. La nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, prin reorganizarea propusă, cu respectarea cerințelor de mai sus, activitatea se va realiza prin: 2 Direcții generale: Direcția Generală Dezvoltare Locală și Management Proiecte (1 + 48): 1 – director general; + 4 – sef serviciu; + 44 posturi de execuție; Direcția Generală Comunicare, Resurse umane, Relații cu publicul și Logistică (1 + 64): 1 – director general; + 3 – șef serviciu; + 61 posturi de execuție; 1 Direcție:Direcția economică (1 + 36): 1 director executiv + 2 șef serviciu + 34 posturi de execuție; Secretar generalSecretar general: 1 secretar general + 2 șef serviciu + 35 posturi de execuție; Notă*: Direcția de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș: 1 director executiv + 2 sef serviciu + 33 posturi de execuție) este structură în afara Aparatului de specialitate a Primarului, organizată în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, căreia îi sunt destinate 36 de posturi, conform Adresei Instituției Prefectului nr. 70966/02.11.2023 Arhitect șef (1 + 18)Arhitect șef: 1 arhitect șef +1 șef serviciu + 16 posturi de execuție; 12 Servicii (structură): Serviciul proiecte cu finanțare internațională: 1 + 10 posturi;Serviciul investiții, construcții civile și drumuri: 1 + 11 posturi;Serviciul investiții, reparații școli și biserici: 1 + 12 posturi;Serviciul energetic, iluminat public, rețele de comunicații și reabilitare blocuri: 1 + 11 posturi;Serviciul relații cu publicul și ghișeu unic: 1 + 17 posturi;Serviciul salarizare și resurse umane: 1 + 11 posturi;Serviciul logistică: 1 + 26 posturi;Serviciul achiziții publice, concesionări, închirieri și vânzări: 1 + 13 posturi; Serviciul buget – control financiar intern: 1 + 10 posturi Serviciul urbanism și dezvoltare durabilă: 1 + 10 posturi;Serviciul juridic, monitorizare proceduri administrative, fond funciar și registrul agricol: 1 + 17 posturi;Serviciul relații cu consilierii, secretariat și arhivă: 1 + 10; 9 Compartimente: Compartiment IT/Digitalizare – 3 posturi;Compartiment audit public intern – 6 posturi;Compartiment voluntar pentru situații de urgență – 6 posturi;Compartiment spațiu locativ și spații cu altă destinație decât locuință – 4; Compartiment comunicare – 7 posturi;Compartiment autorizări activități economice – 7 posturi;Compartiment contabilitate – 5 posturi;Compartiment proiecte școlare, de tineret și culturale – 6 posturi; Compartiment autorizări în construcții – 7 posturiCompartiment autoritate tutelară – 8 posturi; Se reorganizează activitățile și personalul astfel încât să se respecte normativul minim de personal pentru fiecare tip de structură, dar în același timp să se asigure încadrarea în numărul maxim de posturi pentru UAT și numărul maxim de funcții de conducere. În cadrul structurii organizatorice pentru Aparatul de specialitate al Primarului există o structură de tip serviciu care are încadrat personal contractual: Serviciul relații cu consilierii, secretariat și arhivă (1 + 10) în subordinea directă a Secretarului general al U.A.T. Municipiul Târgu Mureș; Personalul încadrat la cabinetul primarului și a viceprimarilor (8 posturi de natură contractuală) sunt în afara Aparatului de specialitate a Primarului, conform art. 5, lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; la fel, și funcțiile de demnitate publică (primar, viceprimar) și administrator public, în considerarea aceluiași articol de lege; Structura de tip Compartiment implementare proiecte cu finanțare internațională, are încadrat personal contractual, în afara organigramei, conform pct. 4 din anexa O.U.G. nr. 63/2010; În condițiile legii, se asigură funcții de execuție corespunzătoare vechimii și studiilor de specialitate, pentru personalul cu funcții publice de conducere eliberat din funcția de conducere deținută, ca urmare a reorganizării activității, respectiv a desființării posturilor. Personalul cu funcții publice de conducere eliberat din funcția de conducere deținută, ca urmare a neîndeplinirii numărului de posturi de execuție din cadrul structurii sau ca urmare a reorganizării activității, prin reducerea numărului de posturi sau prin redistribuirea de posturi și atribuții, beneficiază de drepturile prevăzute de lege. Personalul cu funcții de execuție este reorganizat în cadrul altor structuri.

Respectarea prevederilor legislative Reducerea cheltuielilor cu salariile din buget local Încadrarea în numărul maxim de posturi corespunzător UAT Încadrarea în numărul maxim de funcții de conducere Asigurarea funcționalității structurilor organizatorice