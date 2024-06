ACS Portugalia Târgu Mureș: Campioni la SuperCupa Mureș 2024

Sâmbătă, 22 iunie, baza sportivă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” (UMFST) din Târgu Mureș a fost gazda mult așteptatei SuperCupe Mureș, ediția 2024. Opt echipe de elită din județul Mureș s-au întrecut într-o competiție acerbă pentru a cuceri trofeul.

Echipa ACS Portugalia Târgu Mureș a reușit să triumfe după o serie de meciuri pline de suspans și intensitate. În primul meci, au învins echipa Golden Team cu scorul de 2-1, continuându-și parcursul spectaculos printr-o victorie categorică de 5-1 împotriva formației Câmpia Șăulia. În meciul cu Victoria Reghin, ACS Portugalia a ieșit din nou învingătoare, cu scorul de 4-2, consolidându-și astfel poziția în turneu.

Finala a fost un adevărat spectacol, încheiată la egalitate, 2-2, între ACS Portugalia și Tentazioni Târnăveni. Victoria a fost decisă în urma unei serii palpitante de lovituri de departajare, ACS Portugalia adjudecându-și trofeul cu scorul final de 5-4.

Performanțele remarcabile ale echipei au fost subliniate și de portarul Denis Feier, care a câștigat trofeul „Naste Dorin” pentru cel mai bun portar al competiției.

„Mă bucur că am reușit să ne păstrăm titlul de campioni și în acest an, în această competiție, după ce am reușit să ieșim campioni și anul trecut. A fost un turneu foarte bun de pregătire pentru noi, cu meciuri contra unor adversari buni. Ținând cont și de temperatura foarte ridicată de afară, am reușit să gestionăm cu brio acest turneu de la început până la final. Sunt mulțumit de jocul echipei și sper să practicăm un joc la fel de bun în acest weekend la Oradea, acolo unde avem calificările pentru Campionatul Național de Minifotbal din acest an și promitem să facem tot posibilul pentru a reprezenta orașul cu mândrie”, a declarat Răzvan Chirilă, antrenorul echipei ACS Portugalia Târgu Mureș.

Celelalte echipe participante la competiție au fost: ACS Milu (participantă la faza finală națională a Cupei României), ACS Victoria Reghin (campioana Cupei Socca, faza județeană), Toponik (campioana Ligii 1 Minifotbal Reghin), Golden Team (vicecampioana Cupei României, faza județeană), AS Real Tentazioni (campioana Ligii 1 Târnăveni), Energy Friends (Campioana Ligii 1 Sighișoara) și ACS Câmpia Șăulia.

Diana CĂRBUREAN