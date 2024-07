ACS Portugalia Târgu Mureș, calificare la Campionatul Național de Minifotbal

ACS Portugalia Târgu Mureș, vicecampioana Superligii Mureș, campioana Cupei „Czako Janos” și campioana SuperCupei Mureș, și-a început prima aventură națională participând la SuperLiga României, care a început vineri, 28 iunie, la Oradea. Echipa mureșeană a reușit să se califice la Campionatul Național de Minifotbal după o serie de meciuri disputate.

Vineri, 28 iunie, ACS Portugalia a terminat la egalitate 2-2 cu Epic Oradea, dar a pierdut la lovituri de departajare cu 3-4. Tot vineri, Portugalia a fost învinsă de ACS Ultra Hunedoara cu scorul de 1-2.

În a doua zi, Portugalia a învins ACS Dinozaurii Timișoara cu 4-2. Au urmat după optimile de finală, unde aceștia au jucat meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Național. Meciul dintre Portugalia și AS Napoli 2013 Arad s-a încheiat la egalitate de 2-2, mureșenii fiind egalați la ultima fază a meciului dintr-un penalty controversat. Diferența s-a făcut la loviturile de departajare, Portugalia câștigând cu 6-5.

Calificare cu emoții

Ziua nu s-a încheiat aici, eforturile fiind extinse până seara, când s-au jucat sferturile de finală, meciurile fiind disputate de cele mai bune 8 echipe ramase. Formația mureșeană a jucat contra celor de la ACS Redex Baia Mare, unde scorul a fost 1-1 în timpul regulamentar și 1-2 după loviturile de departajare, pentru adeversari.

Astfel, echipa a reușit după această serie de meciuri să se califice la Cmapionatul Național de Minifotbal, care va avea loc la Galați, în perioada 10-13 iulie.

După întoarcerea acasă, echipa a obținut o altă realizare remarcabilă prin câștigarea Trofeului special de Fair Play, un premiu acordat de obicei echipei care a demonstrat un comportament exemplar pe durata meciurilor.

„Este o realizare istorică pentru noi și pentru județul Mureș zic eu. A fost primul nostru turneu național de calificare la care am participat și mă bucur enorm de mult că am reușit o calificare istorică. Am trecut prin toate stările posibile în aceste trei zile la Oradea, mai ales că am început destul de prost, probabil din cauza presiunii pe care o aveam și din cauza dorinței care exista pentru o calificare la Campionatul Național. Meciul decisiv pentru calificare cred că a fost unul dintre cele mai grele din tot acest an, pentru că am întâlnit o echipă cu experiență, dar care a ales să se apere încă din prima secundă a meciului și a fost foarte greu pentru noi, mai ales după ce am ratat niște ocazii mari și ne-am văzut egalați la ultima fază meciului dintr-o lovitură de pedeapsă controversată. Dar.. într-un final a ieșit cum a trebuit, toată munca de un an de zile a dat roade, iar acum ne pregătim pentru Campionatul Național”, a declarat Răzvan Chirilă, antrenorul echipei.

Diana CĂRBUREAN