Mureș: Ansamblul din Alma Vii, distins cu Premiul Europa Nostra

Ansamblul fortificat din Alma Vii, judeţul Sibiu, distins în acest an cu Premiul European pentru Patrimoniu „Europa Nostra” la categoria „Conservare şi reutilizare adaptivă”, graţie implicării în restaurare a Fundaţiei Mihai Eminescu Trust (MET) din Sighişoara, urmează să fie redeschis comunicării între artă şi istorie.

„Sâmbătă, 13 iulie, la ora 14,00, se va deschide în incinta bisericii evanghelice fortificate din Alma Vii, judeţul Sibiu, expoziţia ‘Fragmente’, a artiştilor Sorin Ilfoveanu şi Adrian Ilfoveanu, un proiect cultural susţinut de Fundaţia Mihai Eminescu Trust. Deschiderea expoziţiei va avea loc în prezenţa artiştilor Adrian şi Nicu Ilfoveanu şi va include un concert acustic al interpretului instrumentist Călin Han. Expoziţia va putea fi vizitată până pe 30 septembrie 2024. Creaţia celor doi artişti invitaţi va intra în dialog cu spaţiul încărcat de istorie al lăcaşului de cult ce şi-a primit amprenta la sol în urmă cu mai bine de 600 de ani, pe vremea când Alma Vii era mică o aşezare medievală. Biserica a fost îmbogăţită cu fortificaţii specifice epocii în secolul al XVI-lea, căpătând o însemnătate şi mai mare pentru locuitorii satului şi devenind centrul vieţii mai multor generaţii de localnici. Ansamblul arhitectonic deosebit, povestitor veridic al unui mod de existenţă apus, a suferit numeroase alterări şi deteriorări în timp”, a anunţat, luni, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, într-un comunicat de presă.

Potrivit MET, expoziţia „Fragmente” va aduce în Alma Vii lucrările lui Sorin şi Adrian Ilfoveanu, pictor şi sculptor, aceasta fiind continuarea demersului cultural local început în 2023.

Prin acest demers cultural, MET îşi propune să aducă anual în incinta bisericii fortificate din Alma Vii creaţia unor artişti valoroşi pentru mediul cultural românesc.

„Opera artiştilor invitaţi intră în conversaţie cu istoria bogată a locului şi cu tradiţiile ce constituie un arc peste timp, revalorificate de prezenţa vie a unei comunităţi renăscute, printr-un concept curatorial special construit pentru fiecare artist şi pentru fiecare nou capitol. Expoziţia de anul acesta, a doua de acest fel, este îngrijită de Cosmin Florea, scenograf şi ceramist. Călin Han este un entuziast al organologiei, ştiinţa care studiază instrumentele muzicale şi istoria acestora, cu o predilecţie specială pentru instrumentele de suflat. Născut la Cluj, şi-a început studiile muzicale de la o vârstă fragedă, fiind crescut într-o familie de muzicieni. De peste zece ani, locuieşte în Sibiu şi activează ca clarinetist în fanfara militară a Academiei Forţelor Terestre. Proiectul său de suflet este duoul ‘Hanu’ cu Bragă’ prin care promovează instrumentele de suflat acompaniate de dobă”, se arată în comunicatul MET.

Fragmentele din creaţia artiştilor Ilfoveanu, tată şi fiu, strânse în expoziţia din biserica fortificată din Alma Vii, vor pune în context istoria locului şi vor potenţa rostul acestui lăcaş proaspăt regăsit.

„Deopotrivă subiect al unui peisaj îndrăgit, privit zi de zi de oamenii de aici, loc căruia omul i-a dat sensul, pe care îl păstrează chiar şi în absenţa umană, dar şi prag primitor pentru comunitate, biserica devine, an de an, şi spaţiu expoziţional, creând o cale de comunicare între artă, istorie şi moştenirea lăsată de aceasta micii comunităţi din sat”, a menţionat MET.

Opera lui Sorin Ilfoveanu, „Fragmente”, se compune dintr-o mare colecţie de picturi şi desene, care, privite invers, de la operă la creatorul său, urmăresc fidel traiectoria unei vieţi trăite în scopul creaţiei.

„Cele câteva lucrări, ‘fragmentele’ din opera lui Ilfoveanu prezente în expoziţia din biserica din Alma Vii, constituie împreună o fereastră prin care poţi privi, o clipă, ansamblul operei extrem de personale ale artistului. Trei coordonate esenţiale din lumea lui Ilfoveanu amplifică acum spaţiul vechii fortificaţii: pictura cu peisaj, natura statică şi personajul. Peisajele lui Sorin Ilfoveanu îşi iau esenţa din lungile perioade petrecute la Rădeşti, în Argeş, unde pictorul a creat un adevărat refugiu, un fort de creaţie, pentru sine şi pentru familia sa de artişti. Peisajele realizate la Rădeşti poartă amprenta unui ataşament emoţional personal faţă de loc, sentiment profund pe care îl nutresc mai ales cei din sânul unor comunităţi restrânse, precum cele din sate. Cu mult subţiat astăzi de diversitatea umană prezentă în oraşe, sentimentul de apartenenţă faţă de un anumit spaţiu ni se relevă rar, fantastic, şi devine special”, se mai arată în comunicat.

Curatorul expoziţiei şi scenograful este Cosmin Florea şi textul este semnat de Maria Munteanu.

