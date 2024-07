VIDEO: Angajații DGASPC Mureș protestează: „Mâine intrăm în grevă japoneză”

Joi, 4 iulie, Sindicatul Acord a organizat o acțiune de pichetare a sediului Consiliului Județean Mureș, localizat în incinta clădirii Instituției Palatului Administrativ, cu scopul de a face cunoscute membrilor consiliului inechitățile salariale existente în momentul de față între diferite categorii de angajați ai aceleiași instituții, reprezentând interesele angajaților din DGASPC Mureș și din alte instituții subordonate Consiliului Județean Mureș.

„Motivul principal al acțiunii de protest de astăzi este sensibilizarea autorităților din Consiliul Județean Mureș despre o situație de inechitate salarială apărută anul acesta prin mai multe acte normative care au intrat în vigoare și care au acordat majorări salariale doar la anumite categorii de personal. În schimb, la angajații pentru care Consiliul Județean Mureș are competența, conform legii, să stabilească salariile, majorarea salarială e nesemnificativă. Vă dau un exemplu: pentru unele funcții administrative, prin ordonanțe ale Guvernului au fost acordate majorări salariale de aproximativ 30%, dar în cazul Consiliului Județean a fost acordat, în luna decembrie, o majorare de doar 5%. În momentul de față s-a ajuns ca în aceeași instituție, un om care are aceeași funcție să aibă salariul mai mic cu 1200 de lei față de colegul care ocupă o funcție similară. Situații de genul acesta se întâmplă peste tot în țară din cauza modului greșit în care a fost construită legea salarizării, care a permis ca în aceleași instituții să existe trei grile de salarizare”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi Lucian Puiu, președintele Sindicatului Acord.

200 de angajați afectați

Conform informațiilor furnizate de liderul protestatarilor, Lucian Puiu, manifestările publice au survenit ca o urmare a ignoranței autorităților vizavi de solicitările lor care urmăresc exclusiv egalitatea în drepturi între angajați. Dezideratul acțiunilor protestare, făcut cunoscut prin strigătele unanime ale mulțimii angajaților nemulțumiți, a fost: „Vrem respect!”.

La momentul actual, 200 de membri ai Sindicatului, reprezentând angajați ai DGASPC Mureș, sunt afectați de urmările noii grile de salarizare. Potrivit explicațiilor protestatarilor, salariul lor este mai mic cu aproximativ 1000 de lei față de cel al altor angajați care ocupă funcții asemănătoare. Salariul angajaților DGASPC Mureș trebuia mărit, conform normelor în vigoare, cu 12%, cu toate acestea, mărirea salarială a însumat doar 5% din procentul impus.

„Cerințele noastre sunt de majorare salarială raportată la toate ordonanțele care au apărut în acest an. Colegii din cadrul DGASPC nu s-au încadrat în nicio majorare salarială, nu au primit decât 5% față de cealaltă grilă în care au primit până la 20%, ceea ce nu este corect, sunt discriminări. Aceste solicitări au început de multe luni, am trimis adrese către Consiliul Județean, am fost în comisii de dialog social, urmează să facem și ceilalți pași procedurali pentru a ne apăra. Momentan am primit doar răspunsuri evazive, nimic concret. Dacă nu vom obține ce vom dori, mergem mai departe”, a explicat Cotoară Raluca, consilier juridic al Sindicatului Acord.

Răspuns ezitant al autorităților

În pofida încercărilor protestatarilor de a iniția un dialog cu reprezentanții județului, aceștia nu au răspuns prompt inițiativei, ci au amânat întâlnirea și, implicit, emiterea unei potențiale soluții la problema invocată.

În acest context, protestatarii și-au manifestat intenția de a continua acțiunile de protest prin intrarea într-o grevă japoneză. Tot aceștia au afirmat că vor mai iniția forme de protest în stradă în ziua în care va avea loc următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Mureș, adică la finalul lunii curent.

Text: Mădălina ROHAN

Foto: Lorena PINTILIE