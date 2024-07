NOU! Acces gratuit la servicii profilactice pentru toți românii – asigurați sau neasigurați

Începând cu data de 1 iulie 2024 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 687/2024 care reglementează, printre altele, și accesul pacienților români la servicii medicale de depistare și confirmare a unor boli decontate prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Hotărârea prevede disponibilizarea accesului la serviciile de depistare a afecțiunilor oncologice, a infecției cu virusurile hepatic B și C, iar la gravide- cu virusul HIV/SIDA a tuturor categoriilor de pacienți, indiferent dacă aceștia posedă sau nu calitatea de asigurat, cu mențiunea că pentru serviciile acordate pacienților neasigurați, finanțarea nu se va face din contribuțiile plătite de asigurați, ci de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către FNUASS.

„Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi ale Contractului-cadru vom avea posibilitatea, pentru persoanele neasigurate, să poată să se prezinte la un medic de familie, să fie înregistrați și, în cazul persoanelor care au risc oncologic, există posibilitatea depistării precoce a bolilor oncologice. Trebuie să știți că România, din păcate, este încă o țară endemică pentru Hepatita B și C. Există posibilitatea de depistare pentru virusul hepatic B și C, iar pentru gravide- accesul la testarea HIV. Sunt câteva lucruri care par simple, dar în realitate sunt extrem de complexe pentru că o țară în care încă există virusul hepatic B , înseamnă o țară în care rata de vaccinare este redusă. Avem populație care are risc de îmbolnăvire și, ne place sau nu, avem lucrători sexuali. Ne place sau nu, avem persoane care se droghează și vedem seringi aruncate- este o nouă patologie care ar trebui să ne determine pe toți să ne ridicăm în picioare și să spunem: <<stop>>!”, a afirmat președintele CNAS, Valeria Herdea, în cadrul unei conferințe susținute la sediul PNL Mureș.

În ceea ce privește tratamentul persoanelor neasigurate, legislația curentă prevede posibilitatea includerii persoanelor neasigurate în programele naționale de sănătate după confirmarea diagnosticului respectiv, aceste persoane fiind totodată asigurate fără plata contribuției, în cazul în care nu realizează venituri.

Planul de combatere și prevenire a cancerului

Cancerul rămâne una dintre principalele cauze de deces la nivel național și nu numai, iar strategiile prevăzute în Planul de combatere și prevenire a cancerului, aprobat prin Legea nr. 293/2022, urmăresc identificarea continuă de tratamente și de modalități eficiente de diagnosticare precoce a afecțiunii maligne.

Potrivit informațiilor furnizate de Valeria Herdea, în noua Hotărâre de Guvern au fost prevăzute noi reglementări privind includerea în tratamentul oncologic a unor servicii psihologice specializate, furnizate de psihologi cu formare complementară în psihooncologie, anume: consultații, consiliere, evaluare clinică și stabilire a planului de intervenție psihologică, întrucât starea de spirit este un aspect esențial în ceea ce privește obținerea succesului terapeutic.

Mădălina ROHAN

Sursa foto: Gândul