VIDEO: Studii de licență în Psihologie, în premieră la UMFST Târgu Mureș

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează, în premieră, concurs de admitere pentru programul de studii de licență Psihologie, pentru anul universitar 2024-2025.

Noul program va funcționa în cadrul Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior”, va avea durata de trei ani și și-a stabilit ca misiune ”îndeplinirea unor standarde de performanță academice ridicate, bazate pe performanță și rigurozitate, în raport cu evaluările naționale și internaționale.” În acest sens, argumentul principalei universități mureșene este că ”oferta academică și cea referitoare la cercetarea științifică este comparabilă cu ofertele educaționale și de cercetare similare oferite de alte universități din țară sau din străinătate.”

Curriculă modernă de studiu

Prezent luni, 8 iulie, în studioul Zi de Zi live, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, conf. univ. dr. Cosmin Popa, coordonatorul programului de studii Psihologie de la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, a furnizat detalii despre noul program de studii de licență demarat de principala universitate din județul Mureș.

”Avem o istorie scurtă, dar intensă. În opinia mea, această facultate, acest program de studii ar fi trebuit să se nască mult mai devreme, dar e ok. Bine că am făcut acest pas acum și asta în mare parte datorită domnului rector care a venit cu această idee undeva anul trecut, iar în luna noiembrie am discutat în mod concret care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmăm pentru a autoriza acest program de studii”, a afirmat conf. univ. dr. Cosmin Popa.

”Acest program de studii are la bază o cerință care se leagă de piața muncii. În al doilea rând, universitatea noastră are toate resursele pentru a reuși să dezvolte un program de studiu de Psihologie care să pregătească viitorii profesioniști, atât din perspectivă teoretică, cât și din perspectivă practică”, a adăugat invitatul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

Curricula de formare în Psihologie a noului program de studii de licență de la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș îmbină armonios partea de pregătire teoretică și activitățile practice, a fost întocmită în urma unor consultări cu specialiști din SUA și are ca reper programele de studii în Psihologie de la trei universități americane de prestigiu: Columbia University, Standford University și University of Pennsylvania.

”Bazându-ne pe aceste trei curricule ne-am dat seama cam ce se potrivește pe specificul nostru, am preluat de acolo anumite lucruri și le-am adaptat cumva la nevoile noastre”, a menționat invitatul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

Noua curriculă de studiu conține și discipline care vor fi studiate în premieră în țara noastră, cum ar fi Psihoterapia cognitiv-comportamentală în durerea cronică, Fiziologie aplicată în psihologie, Elemente de terapia durerii aplicate în psihologie și Farmacoterapie aplicată în psihologie.

Detalii despre admitere

Pentru anul universitar 2024-2025, la programul de studii de licență Psihologie de la Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș sunt disponibile 100 de locuri, dintre care 50 finanțate de Universitate și 50 cu taxă. Înscrierile online se vor face în perioada 20-24 iulie 2024, prin intermediul paginii web https://admitere.umfst.ro/. Se pot înscrie în procesul de admitere candidații care dețin diploma de Bacalaureat și candidații care dețin o diplomă de licență și doresc să urmeze o a doua facultate.

Admiterea se va realiza pe bază de concurs de dosare, iar criteriile de selecție sunt stabilite pe baza mediei ponderate dintre media generală a anilor de studii pentru clasele IX-XI (60%) și media aritmetică la disciplina relevantă (limba și literatura română) pentru clasele IX și X sau clasele IX, X și XI (40%).

Perspective ocupaționale

Ocupaţii posibile conform COR: Psiholog – 263411:

– Psiholog în specialitatea psihologie clinică (psiholog clinician) – COR 263401;

– Psiholog în specialitatea consiliere psihologică (consilier psihologic) – COR 263402;

– Psiholog în specialitatea psihoterapie (psihoterapeut) – COR 263403;

– Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională (psiholog organizațional) – COR 263404;

– Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor (psiholog în transporturi ) – COR 263405;

– Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii (psiholog în servicii) – COR 263406;

– Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională – COR 263407;

– Psiholog școlar – COR 263414;

– Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale – COR – 263409;

– Psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf – COR – 263410.

În domeniul conex:

– Terapeut ocupațional – COR 263419;

– Consilier dezvoltare personală – COR 242324;

– Specialist în activitatea de coaching (coach) – COR 242412;

– Formator – COR 242401;

– Specialist resurse umane/ consultant – COR 242314;

– Consilier școlar – COR 235903;

– Logoped – COR 226603.

