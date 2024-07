Dana-Maria Pop, mândria Liceului ”Lucian Blaga”

Printre performerii examenului de Bacalaureat din acest an se numără și absolvenții Promoției 2024 a Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din municipiul Reghin cu o promovabilitate de 87,15%, înainte de soluționarea contestațiilor. Tot la capitolul reușite amintim aici a doua medie pe județul Mureș (9,95) obținută de eleva Dana-Maria Pop din clasa XII-a F. Rezultatele înainte de contestațîi indică o promovabilitate de 87,15% și a două a medie pe județul Mureș pentru Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”. De asemenea, trei elevi sunt în Top 10 medii pe județul Mureș, iar 51 elevi au obținut media de Bac cu note între 9,00 – 9,99. Nu în ultimul rând, avem 18 note de 10 (zece) și 15 elevi care au obținut cel puțin o notă de 10 (zece) la diferite discipline de examen (Istorie: 3 elevi, Matematică/ Mate-Info: 4 elevi, Biologie: 2 elevi, Chimie: 2 elevi, Fizică: 3 elevi, Geografie: 3 elevi, Logică: 1 elev). Trebuie amintit aici faptul că trei elevi au obținut nota 10 (zece) la două discipline de examen.

Prof. Andreea Dumitrache

„Ne bucurăm foarte mult de aceste rezultate în care se oglindesc efortul copiilor, profesorilor și al părinților. Cred că elevii au devenit mai conștienți de valoarea lor și faptul că, având aceste rezultate frumoase pot intra unde își doresc și să ajungă acolo unde și-au propus. Ne bucură notele de 10 pe diferite discipline. Înseamnă că munca la clasă este exemplificată și de aceste note. Ne bucură foarte mult și ne onorează acest loc 2 ca și medie la Bac pe județ. Elevii poate nu realizează ce performanță, au făcut în schimb profesorii simt această performanță. Întotdeauna presiunea este foarte mare pe profesori, indiferent de motivația și pregătirea elevilor. Presiunea, atunci când ai de tras la răspundere pe cineva, este profesorul. Este clar că aceste rezultate arată munca lor. Probabil au schimbat ceva în modul de predare, în gradul de solicitare al elevilor. Aceste rezultate îi responsabilizează și pe colegii lor mai mici. Practic s-a ridicat ștacheta și atunci este clar că trebuie ca și generațiile care vin din urmă să fie din ce în ce mai bine pregătite, pentru că doar sunt la ”Blaga” și trebuie să ducă mai departe acest prestigiu”, ne-a declarat prof. Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.

Dana-Maria Pop: ”Am învățat foarte mult”

În capul listei performanțelor elevilor de la ”Blaga” se află Dana-Maria Pop din clasa a XII-a F, Profil Științe Sociale care a reușit a doua medie pe județ, 9,95 la Examenul Național de Bacalaureat.

Dana-Maria Pop

Reporter: Cum te simți după această frumoasă performanță, prima medie pe liceu și a doua pe județ la Examenul Național de Bacalaureat?

Dana-Maria Pop: Sincer să fiu, nu-mi vine să cred că am reușit această performanță, nu mă așteptam să fie atât de bine. Am învățat foarte mult, dar sincer nu credeam să obțin un asemenea rezultat.

Rep.: Câtă muncă e în spatele aceastei medii de 9,95?

D.M.P.: M-am apucat să învăț strict pentru Bacalaureat cu câteva luni înainte. Bine, pe tot parcursul anului am învățat lecțiile la zi, dar la modul foarte intens cu două, trei luni înainte de Bac, în special în săptămânile care au precedat examenul de Bacalaureat.

Rep.: Ce materii ai avut la Bac?

D.M.P.: Română, Istorie și Geografie. Dacă la Română am luat nota 9.85, în schimb la Istorie și Geografie am luat 10. Ca și materii preferate, mai aproape de sufletul meu este Istoria, mi s-a părut mereu interesant ce-au făcut oamenii în trecut. Nu trebuie omisă Geografia, care la fel, îmi place mult, dovadă că am luat nota maximă la aceste două materii la examenul de Bac.

Rep.: Cum te raportezi în ce privește studiul. E vorba de plăcerea sau de ideea strict de a studia?

D.M.P.: Mereu mi-a plăcut să învăț, să aflu lucruri noi. Cred că de aici se trage și această dorință a mea de a studia în permanență

Rep.: Cum cum au primit părinții acest rezultat?

D.M.P.: La fel ca și mine, nu s-au așteptat să obțin o așa mare medie. Știau că învăț bine, dar nu s-au gândit că o să fiu chiar prima pe liceu și a doua pe județ.

Rep.: Conștientizezi faptul că ești printre primii pe județ?

D.M.P.: Încă nu realizez asta, știu doar că am muncit mult pentru acest rezultat. Foarte mult contează o vorbă bună, un sfat, un sprijin. Contează enorm de mult când un profesor te încurajează, te face să crezi în forțele tale. Pot spune că am avut parte de astfel de încurajări din partea profesorilor și a profesoarei diriginte căruia îi mulțumesc foarte mult pe această cale.

Rep.: Ce urmează pentru tine?

D.M.P.: Aș vrea foarte mult să să urmez Facultatea de Psihologie din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca. Este o dorință de-a mea mai veche, încă de când eram în școala generală.

Rep.: De ce Psihologia?

D.M.P.: E interesant cum funcționează mintea umană, faptul că toți suntem așa de diferiți și să încerc să aflu care e motivul pentru care o persoană se comportă într-un fel sau într-altul.

Rep.: La final, ce sfat le dai colegilor mai tineri?

D.M.P.: În primul și primul rând să învețe pentru că orice și-ar dori să facă în viață vor reuși doar prin studiu, prin voință și muncă. Chiar dacă este greu și unii spun că nu se poate, ei trebuie să continue ceea ce fac și cu siguranță vor reuși

Prof. Bianca Rotaru: „Pot să mă declar un profesor împlinit”

Printre cei care au contribuit la frumoasa performanță a elevei Dana-Maria Pop se numără și prof. Bianca Rotaru, diriginta care a crezut mereu în eleva sa, încredere care a dat în cele din urmă roade.

Dana-Maria Pop alături de diriginta sa, prof. Bianca Rotaru

„Dana Maria Pop este o elevă foarte conștiincioasă, silitoare, muncitoare care a dat dovadă încă de la începutul clasei a IX-a de capacitate de a învăța și de perseverență, lucru care s-a și văzut. Rezultatele ei școlare, mai ales acest rezultat de la final încununează toate eforturile ei. Chiar dacă a prins perioada pandemiei, Dana Maria a reușit să depășească barierele impuse de situația respectivă și într-un final să reușească. Este o fată foarte așezată, cuminte, silitoare și sper să reușească în viață să-și împlinească visele și să se realizeze cât mai bine. Mereu am crezut în ea, am văzut că e capabilă, silitoare, și întotdeauna elevul la sfârșitul etapei de de muncă primește rezultatele. Cadru didactic fiind, pot să mă declar un profesor împlinit prin acest rezultat al ei. Mai mult de atât, m-am bucurat foarte mult când am văzut că un elev de la Științe Sociale a luat cea mai mare medie pe școală și a doua pe județ. E în primul rând munca ei și munca colegilor profesori care merită toate aprecierile”, ne-a declarat prof. Bianca Rotaru.

Alin ZAHARIE