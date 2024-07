Admitere la Liceul UMFST. Leonard Azamfirei: ”Educația este singura soluție pentru viitor”

„Un copil, un profesor, un stilou și o carte pot schimba lumea. Educația este singura soluție.” (Malala Yousafzai, 17 ani – cea mai tânără laureată din istoria Premiilor Nobel)

În urmă cu trei ani mi-a căzut sub ochi un studiu realizat de Deloitte România care arăta că fiecare leu pe care statul român îl investește într-un ciclu complet de educație generează un venit de opt lei pentru buget sub formă de taxe, impozite și contribuții. În plus, contribuțiile persoanelor fizice la buget cresc odată cu educația, deci randamentul investiției depășește pragul de 700%. Pe de altă parte, lipsa accesului la educație are un cost pe care, într-un fel sau altul, statul va trebui să îl suporte, adică noi toți.

Coroborând concluziile studiului Deloitte România cu alte studii internaționale care au demonstrat că un an de școală în plus duce la creșterea veniturilor cu 8 – 9% și la scăderea cu 8% a riscului de apariție a unor probleme de sănătate, devine lesne de concluzionat că un nivel de educație ridicat prezintă beneficii atât la nivel individual, cât și la nivel societal.

Cifrele și studiile sunt uneori plictisitoare, cu atât mai mult cu cât am convingerea că datele statistice în sine doar întăresc niște convingeri preexistente și nu pot să-i convertească pe sceptici în apologeți ai educației formale. Am prezentat totuși aceste informații pentru a evidenția, încă o dată, prioritatea maximă pe care o văd în dezvoltarea sistemului de învățământ, care este o investiție în viitorul economiei, în progresul și bunăstarea acestei țări.

Cu aceste gânduri în minte și cu multe alte argumente pe masă, a apărut ideea înființării unui liceu în cadrul UMFST “G. E. Palade” din Târgu Mureș. Fiind vorba de un liceu de stat, care beneficiază de baza materială a universității și, parțial, de resursa de cadre didactice din învățământul universitar, nu bănuiam că proiectul poate fi împiedicat de diverse interese locale meschine. A fost nevoie de o decizie a instanței pentru ca dreptul la educație al unor elevi să fie asigurat în cadrul Liceului UMFST.

Asemenea Malalei Yousafzai și a multor altora, am convingerea că educația este singura soluție pentru viitor. Din păcate, în România zilelor noastre încă își mai fac veacul funcționari înarmați cu ștampile, pentru care dreptul copilului la educație nu constituie un argument convingător. Aștept ca mulți alții, să apună vremea celor care nu au înțeles că o educație mai bună înseamnă o economie mai puternică, o sănătate mai bună, un nivel de sărăcie mai scăzut și, nu în ultimul rând, o mai bună guvernare și o democrație mai puternică.

A venit momentul ca elevii care au absolvit anul acesta clasa a VIII-a și care au susținut Evaluarea Națională să poată completa fișele de admitere la liceu 2024 și să opteze pentru Liceul UMFST.

Ab juventute ad sidera!

Prof. univ. dr. Leonard AZAMFIREI,

Rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș