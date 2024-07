INTERVIU cu Andrei Cârcu, șef de promoție al Colegiului Național „Alexandru Papiu-Ilarian”: „Voi merge la Medicină Generală”

Andrei Cârcu este șeful de promoție al profilului real al Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”, reușind să încununeze eforturile celor patru ani de liceu cu media 9,99. Aflându-se pe băncile „Papiului” încă din ciclul gimnazial, Andrei este mândru de munca pe care o depune în cadrul programului de voluntariat al UPU-SMURD Târgu Mureș, ca rezultat al personalității lui înclinate spre a ajuta oamenii aflați în nevoie. Știa încă din clasa a IX-a că anatomia este chemarea și pasiunea lui, o dorință pentru care lucrează cu ardoare și disciplină.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți.

Andrei Cârcu: Am terminat la Colegiul Național „Alexandru Papiu-Ilarian”, profilul Științele Naturii – intensiv engleză, cu media 9,99. E clar că am studiat mult. Ce îmi place cel mai mult este partea aceasta de anatomie, să ajut oamenii și fac gărzi pe echipajul de prim ajutor de la Smurd.

Rep.: Înseamnă că îți vei continua drumul în această sferă…

A.C.: Da, voi merge la Medicină Generală, aici la Târgu Mureș – aceasta e pasiunea mea. Am fost tot timpul pasionat de partea aceasta de medicină de urgență. Am descoperit asta în clasa a IX-a, în cadrul orelor online; îmi plăcea cum preda doamna profesoară și a început să-mi placă și să merg în profunzimea lucrurilor. Apoi, olimpiada din clasa a X-a, alături de toată pregătirea din spatele ei și de experiența voluntariatului au susținut această pasiune.

Rep.: Te pregătești pentru admiterea de săptămâna viitoare. Câte ore aloci zilnic studiului?

A.C.: Am un plan zilnic bine stabilit. Am început să învăț încă din clasa a XI-a. Repet zilnic, fac grile în jur de 4 ore, practica fiind cea mai importantă. Înainte alocam mai multe ore, dar acum, după Examenul de Bacalaureat este nevoie de câte un moment de respiro.

Rep.: Din ce perspectivă privești viitorul în cadrul medicinei?

A.C.: Voi avea mult de învățat – sunt conștient, dar cred că sunt mai mult entuziasmat decât altceva. Vreau să reușesc. Inițial, aș vrea să încep aici, dar aș vrea să văd cum decurge întregul sistem medical într-adevăr înainte de a lua vreo decizie de a pleca din țară. Momentan, am văzut doar partea de medicină de urgență și aștept să văd și celelalte laturi ale medicinei în facultate.

Rep.: Cum a fost experiența anilor de liceu pentru tine?

A.C.: Primii ani au fost mai dificili, din cauza pandemiei. Consider că, totuși, am legat relații frumoase cu colegii – chiar am format un colectiv unit; mergeam des cu băieții din clasă la meciuri de fotbal. Am fost și la cabane, bineînțeles, ne-am distrat împreună. Au fost cei mai frumoși ani.

Rep.: Ce activități te atrag în timpul tău liber?

A.C.: Pe primul loc este voluntariatul; mi se parte foarte interesant ce facem, este special. Am fost și la accidente rutiere, cazuri destul de grave și chiar cred că am ajutat și am dat un plusvaloare momentului respectiv, în care erau persoanele aflate în nevoie. Colectivul îmi place foarte mult – toți sunt foarte prietenoși și te ajută să înțelegi multe lucruri. Apoi, mai ies în oraș, îmi place să călătoresc, să gătesc, să fac sport.

Rep.: Cât de dificil a fost parcursul spre a deveni șef de promoție?

A.C.: E vorba de dedicare, dar și constanța. Mi-am făcut temele mereu și niciodată nu am intrat în criză de timp sau de idei. Astfel am reușit să obțin aceste rezultate.

Rep.: Ai participat la concursuri sau olimpiade în timpul liceului?

A.C.: Da, am participat în clasele a X-a și a XI-a la Olimpiada Națională de Biologie. Doamna profesoară de biologie, doamna Pogăcean Daniela m-a ajutat să-mi descopăr această pasiune și m-a susținut. Pe lângă asta, am petrecut mult timp în acest sens cu dânsa la școală. Ea m-a îndrumat spre reușită, spre a ajunge la nivelul acesta. Am participat și la un concurs de matematică, unde am obținut premiul I. Apoi, la simulările pentru medicină am fost printre primii – am obținut note foarte bune.

Rep.: Cine te-a mai susținut în acest demers?

A.C.: Clar m-au susținut părinții, familia, unchiul meu, dar și doamna dirigintă, doamna Oprică Natalia.

Rep.: Asupra căror teme s-a centrat discursul tău de la festivitatea de final al anilor de liceu?

A.C.: Bineînțeles, ca orice discurs de final de an, le-am mulțumit și le-am urat succes colegilor mei din generație. Am subliniat pasiunea mea pentru anatomie și de aceea am ales să urmez Facultatea de Medicină. Cel mai mult am discutat despre relația pe care am avut-o cu colegii și cu colectivul format, deoarece pentru mine contează foarte mult această dimensiune: să fiu aproape de oameni, să-i ajut cât pot de mult. În domeniul în care vreau să profesez mai târziu contează foarte mult colectivul, munca în echipă și clar că trebuie să legi o relație pentru a putea salva o viață.

Rep.: Referitor la note, ai spune că ele reflectă fidel cunoștințele dobândite sau sunt doar niște cifre?

A.C.: Este discutabil. Pe de-o parte, da, contează mult și reflectă ceea ce știi. Pe de altă parte, nu neapărat. Cred că trebuie să existe un echilibru. Eu am reușit să obțin aceste rezultate – nu a fost un așa mare efort pentru că mi-a plăcut ceea ce am făcut. Tot timpul am relaționat cu materiile de profil real. În schimb, partea de uman este puțin mai dificilă pentru mine. Totuși, consider că limba română m-a ajutat pe parcursul liceului să îmi dezvolt creativitatea.

Alexandra BORDAȘ