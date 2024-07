INTERVIU cu Daria Tomoroga, șefă de promoție a Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu”: „Am fost și sunt o perfecționistă”

Daria Tomoroga este șefa de promoție a Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu”, singurul liceu mureșean care a obținut o rată de promovare a Examenului de Bacalaureat de 100%. Tânără și-a autoimpus un program bine stabilit de-a lungul anilor, un program care, alături de multă dedicare și motivație, i-a încununat eforturile la finalul anilor de liceu cu frumosul rezultat de 9,97. Pasionată de citit și dornică de a-și lăsa amprenta asupra oricărei activități întreprinse, absolventa este foarte recunoscătoare părinților și profesorilor îndrumători pentru toată susținerea oferită.

Reporter: Pentru început, cum te-ai descrie?

Daria Tomoroga: Sunt șefa de promoție a Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu”, promoția 2024. Am absolvit profilul de Științe Sociale cu media 9,97. Pot spune că sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă învățat și tot ceea ce cuprinde termenul în sfera lui: de la citit până la conturarea mea ca și persoană.

Rep.: Cum ai rezuma experiența anilor de liceu?

D.T.: Experiența anilor mei de liceu a fost una pe care cu siguranță o voi ține minte. Am trecut prin multe întâmplări – unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute, dar toate vor rămâne întipărite în memoria mea, deoarece ele, practic, au definit experiența mea de licean.

Rep.: Unde ai făcut gimnaziul?

D.T.: La Colegiul Național „Unirea”.

Rep.: Ce activități întreprinzi în timpul tău liber?

D.T.: Îmi place să citesc; orice îmi cade la mână, citesc. De asemenea, îmi place mult să pictez – în ultimul timp m-am axat mult pe Gustav Klimt.

Rep.: La ce concursuri sau olimpiade ai participat în acești patru ani?

D.T.: Am participat la multe și am obținut multe rezultate frumoase: Premiul I la ,,The National Public Speaking Competition in English” etapa județeana, 2023; Participare la ,,The National Public Speaking Competition in English” etapa națională, 2023; Premiul I la Olimpiada județeană de argumentare, dezbatere și gândire critică ,,Tinerii dezbat”, 2022; Participare la Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică ,,Tinerii dezbat”, 2022; Premiul I la Concursul județean de traduceri PLURILINGVISM – secțiunea Franceză, 2024; Premiul II la Sesiunea de referate și comunicări științifice la istorie, etapa județeană, 2023; Premiul special al Societății de Științe Istorice din România la Sesiunea de referate și comunicări științifice la istorie, etapa națională, 2023; Premiul I la ,,Storytelling Contest” organizat de American Corner Târgu Mureș, 2021; Participare la Concursul regional de creație, interpretare și ecologia limbii ,,Cuvinte ce exprimă adevărul” ediția a XXIII-a, secțiunea eseu; Premiul al III-lea la Concursul regional de creație, interpretare și ecologia limbii ,,Cuvinte ce exprimă adevărul” ediția a XXII-a, secțiunea eseu; Mențiunea I la Concursul de discursuri publice ,,Papiu Talks”; Participare la ,,Shakespeare School essay competition”; Premiul III la ,,Concursul județean de traduceri PLURILINGVISM” secțiunea Limba Franceză; Participare la concursul ,,Dialog Cultural Plurilingv “ organizat de Departamentul SL1 al Facultății de Științe si Litere ,,Petru Maior”, UMFST ,,G.E. Palade”; Participare la Olimpida Județeana de Istorie; Premiul II la ,,Concursul județean de traduceri PLURILINGVISM” secțiunea Limba Franceză; Locul II la Concursul din cadrul proiectului ,,EDU-INTERACT”- Educație prin Comunicare Interculturală 2021-2022; Mențiunea II la Festivalul-Concurs de creație literară ,,Serafim Duicu”, ediția a XX-a, 2020; Mențiune la Concursul Național de Creație Literară, Arte Plastice și Traducere ,,Tărâmul poetic”, Ediția I, 2023; Participare la concursul județean de creație ,,Credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu”, Ediția I, secțiunea Eseu; Mențiune la Olimpiada de Istrorie, etapa județeană, 2023; Mențiune la Olimpiada de Istrorie, etapa județeană, 2024; Locul II la Concursul ,,Mesajul Meu Antidrog”, ediția a XVIII-a 2021, secțiunea eseu; Locul I la ,,Star reader: Summer Edition” Reading Contest at the American Corner Târgu Mureș 2021; Participare la ,,My favorite American Author Book” Storytelling contest at the American Corner Târgu Mureș 2022.

Rep.: Dar voluntariate?

D.T.: Am participat ca voluntar anul trecut, în timpul vacanței, la Școala de Vară organizată de Biserica de Lemn din Târgu Mureș, anume Școala de vară ,,Prietenii Maicii Domnului”. A fost o experiență foarte interesantă și plină de emoție. Având în vedere faptul că am dedicat mult timp dezvoltării mele culturale , nu m-am putut înscrie la mai multe activități de voluntariat. Sper că după intrarea la facultate o să pot aloca mai mult timp acestei laturi.

Rep.: Participând la atât de multe concursuri, ai spune că motivația vine din interior sau dintr-o sursă exterioară?

D.T.: A fost o motivație venită din interior, dar și din exterior, pentru că, dacă nu erau profesorii mei, care m-au susținut și m-au înscris la concursuri, nu aș fi participat. Am încercat să reprezint onorabil liceul la fiecare competiție și sper că am făcut profesorii îndrumători mândrii de mine.

Rep.: Vorbind de motivație în contextul obținerii acestor rezultate frumoase, de unde izvorăște?

D.T.: Vine și din partea familiei – părinții m-au motivat întotdeauna să învăț, dar cred că plăcerea de a învăța ține de fiecare persoană în parte. Am fost și sunt o perfecționistă și întotdeauna mă gândesc că trebuie să-mi pun amprenta pe toate experiențele prin care trec.

Rep.: Ai avut un discurs la festivitatea de final de an. Asupra căror teme te-ai axat?

D.T.: Am adus mulțumiri, bineînțeles, persoanelor care au fost alături de mine, în primul rând părinților mei, iar în al doilea rând, profesorilor, care au fost și ei alături de mine, conturându-mi parcursul. Au fost niște profesori minunați și dedicați, ceea ce se oglindește în rata de promovare a Examenului de Bacalaureat 2024 de 100%-singurul liceu din județul Mureș cu rată maximă de promovare… cred că asta vorbește de la sine.

Rep.: Cât de dificil a fost întregul parcurs spre a ajunge șefă de promoție?

D.T.: Nu pot spune că a fost foarte dificil. Nu am plecat în clasa a IX-a cu ideea că voi fi șefă de promoție. A venit pe parcurs. A fost o îmbinare între plăcerea mea de a învăța și capacitățile profesorilor mei, care m-au făcut să înțeleg anumite lucruri care m-au propulsat pe drumul acesta.

Rep.: Ai obținut frumoasa notă de 9,55 în cadrul Examenului de Bacalaureat. Cum se prezenta rutina ta înainte de a susține examenul?

D.T.: Aveam o rutină simplă, bazată pe planificare serioasă. La baza fiecărui succes personal a stat munca continuă și un program bine definit.

Rep.: Care e perspectiva ta asupra notelor?

D.T.: Într-o anumită măsură, aș spune că notele reprezintă fidel achiziția noastră de cunoștințe. Cine învață și înțelege materialele predate la clasă, primește nota meritată, dar nu consider că notele reflectă efectiv totalitatea cunoștințelor și abilităților unei persoane. Examenul poate măsura cât de bine o persoană poate reține și reproduce informații, dar să nu uităm că pe lângă reproducerea cunoștiințelor învățate, o persoană poate avea o vastă cultură generală ce nu se reflectă într-un simplu test.

Alexandra BORDAȘ