INTERVIU cu Simina Mureșan, tânăra care a adus muzica la un alt nivel: „Fără muzică, viața mea ar fi incompletă”

Simina Mureșan este o târgmureșeancă, în vârstă de 16 ani, entuziastă care dorește să încânte sufletele oamenilor cu talentul ei care, de altfel, reușește să se dedice și comunității, participând la diverse acțiuni de voluntariat. Prin muzică își manifestă trăirile și sentimentele, această artă devenind, astfel, un stil de viață. Simina a fost premiată la Festivalul Concurs Internațional „Artistul de Mâine” de la Jimbolia, în cadrul căruia a obținut premiul II la secțiunea folclor, categoria 15-17 ani, interpretând „Am noroc cât un grăunte” de Ramona Fabian.

Reporter: Cum ai descoperit pasiunea pentru muzică?

Simina Mureșan: Am descoperit pasiunea pentru muzică încă de la o vârstă foarte fragedă. De când eram mică, îmi plăcea să cânt prin casă și să imit melodiile pe care le auzeam la radio sau la televizor. Muzica a fost mereu o parte esențială a vieții mele, și am simțit întotdeauna o conexiune specială cu ea. Părinții mei au observat această pasiune și au decis să mă încurajeze. Astfel, am început să iau primele lecții de canto când eram în clasa a V-a.

„Fără muzică, viața mea ar fi incompletă”

Rep.: Ce reprezintă muzica pentru tine?

S.M.: Pentru mine, muzica înseamnă totul. A devenit ușor, un stil de viață. Muzica este pasiunea mea, dar și evadarea mea din lumea cotidiană. Este modul prin care mă exprim cel mai bine și prin care îmi găsesc liniștea și inspirația. Fără muzică, viața mea ar fi incompletă.

Rep.: Care a fost primul tău contact cu scena muzicală?

S.M.: Primul meu contact cu scena a avut loc în clasele primare, datorită învățătoarei mele, care era și profesoară de muzică. Ea a observat pasiunea mea pentru muzică și m-a implicat foarte mult în activitățile artistice. Cu drag îmi amintesc cum mă implica în diverse spectacole și concursuri școlare, insuflându-mi dragostea pentru folclor și muzică în general.

Rep.: Cine te-a inspirat cel mai mult în cariera ta muzicală?

S.M.: În cariera mea muzicală, cei care m-au inspirat cel mai mult sunt profesorii mei actuali de canto, Caterina Balla și Adrian Decean. Ei m-au susținut necondiționat și m-au îndrumat să-mi dezvolt abilitățile într-un mod care să reflecte pasiunea mea pentru muzică. Le sunt profund recunoscătoare pentru ghidarea lor și pentru că m-au încurajat să îmi depășesc limitele. În plus, nu pot să nu menționez sprijinul constant oferit de părinții mei, care au făcut numeroase sacrificii pentru a-mi susține visul în muzică. De asemenea, îmi doresc să o menționez pe doamna dirigintă Ana Cifu, care nu doar că este un profesor remarcabil de franceză, dar și un profesor care mă susține necondiționat și se mândrește cu mine.

„Îmi dedic viața și visele încredințându-le lui Dumnezeu”

Rep.: Care este visul tău suprem în cariera?

S.M.: Visul meu suprem în carieră, ca al oricărui muzician până la urmă, este să reușesc să urc pe marile scene ale lumii și să împărtășesc pasiunea mea pentru muzică cu publicul larg. Mă văd continuând să construiesc o carieră solidă în muzică, dar în același timp, mi-ar plăcea să explorez și latura psihologică a vieții umane. De aceea, îmi doresc să urmez și Facultatea de psihologie. În același timp, familia reprezintă un pilon esențial în visul meu de viață. Îmi doresc să am o familie unită și sănătoasă, pentru că pentru mine valorile și relațiile personale sunt la fel de importante ca și cariera. Îmi dedic viața și visele încredințându-le lui Dumnezeu, pentru că, cred cu tărie, că El îmi va călăuzi pașii în realizarea acestor visuri.

Rep.: Ai avut parte de momente memorabile pe scenă?

S.M.: Fiecare urcare pe scenă este diferită, dar totuși specială. Aceste momente speciale vin atunci când reușești să simți căldura și entuziasmul publicului care cântă cu tine. Este o senzație unică să împărtășești acea conexiune specială prin muzică și să vezi cum publicul devine parte din fiecare notă și cuvânt pe care le oferi. În același timp, există și momente când publicul empatizează atât de profund încât se pot vedea lacrimi de bucurie, dar și de tristețe. Aceste experiențe mă ajută să înțeleg că muzica poate atinge sufletele oamenilor în moduri diferite și mă motivează să continui să dăruiesc emoție și bucurie prin fiecare interpretare. Fiecare astfel de moment devine memorabil și reușește să se întipărească în suflet devenind o trăire unică.

„Există cerințe stricte și competiția poate fi acerbă”

Rep.: Ce pasiuni sau hobby-uri ai în afara muzicii?

S.M.: În afara muzicii, am câteva hobby-uri care îmi aduc multă bucurie. Mă consider un om destul de implicat și consider că activitățile pe care le desfășor în afara școlii și orelor de canto, mă dezvoltă și îmi oferă un plus pe plan emoțional, dar mai ales profesional. Recent, m-am implicat într-o trupă de teatru la liceu și am avut câteva reprezentații pe scenă. De asemenea, am o mare pasiune pentru literatură și îmi place foarte mult să citesc și să scriu. În gimnaziu, datorită doamnei profesoare Stana Mariana, am fost implicată în cercul literar al școlii și am avut ocazia ca o parte din creațiile mele să fie publicate într-un volum. În copilărie, am făcut gimnastică și balet, activități care mi-au dezvoltat disciplina și expresivitatea. În timpul liber mă implic în acte de voluntariat și în prezent sunt voluntar la Asociația „Rise Together”. Îi sfătuiesc pe toți tinerii de vârsta mea să se implice în astfel de activități în mod voluntar, deoarece este o oportunitate de a face o diferență în comunitatea noastră

Rep.: Ce sfaturi ai pentru tinerii artiști care doresc să participe la concursuri de muzică?

S.M.: Sfaturile mele pentru tinerii artiști care aspiră să participe la concursuri de muzică sunt bazate pe experiențele mele personale pe care le-am acumulat de-a lungul timpului. Concursurile reprezintă nu doar o oportunitate de a-ți demonstra talentul, ci și un mediu unde poți întâlni oameni cu aceeași pasiune ca și tine. Ele oferă o validare a muncii tale și o motivație de a continua să evoluezi și să muncești din greu. Este important de menționat că participarea la concursuri nu este deloc ușoară și necesită o pregătire intensă și dedicată în spate. Există cerințe stricte și competiția poate fi acerbă. Din propria mea experiență, am avut privilegiul să particip la diverse concursuri, printre care Festivalul Concurs Internațional „Toamna Talentelor 2021” unde am câștigat premiul I, concursul de muzică francofonă „Chants, sons sur scene” unde am obținut premiul special, Festivalul Concurs „Vocea Copilăriei” unde am obținut premiul I și premiul special, și Festivalul Concurs Internațional „Artistul de Mâine” de la Jimbolia, unde am obținut premiul II, cel mai recent. Astfel, îi încurajez pe toți tinerii artiști la început de drum să își facă curaj să participe, deoarece îi va ajuta să se apropie din ce în ce mai mult de lumea muzicii și de sufletele publicului.

A consemnat Alisia BALOGH