FOTO – Ziua Națională a Contabilului Român: Sărbătoare în rândul experților contabili din județul Mureș

Luni, 15 iulie, profesioniștii contabili din județul Mureș au fost onorați în cadrul celei de-a XX-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, un eveniment de tradiție organizat anual de CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) Mureș. Evenimentul, desfășurat la Restaurantul Gallery Wedding Garden din Târgu Mureș, a început la ora 15:00 și a adus în prim plan importanța profesiei de contabil.

Sloganul și tema evenimentului

Sub sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!”, tema ediției din acest an a fost „Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI”. Organizatorii au declarat: „Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, ne-am propus să explorăm modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită partenerilor noștri”.

Un punct central al evenimentului a fost panelul de discuții despre Inteligența Artificială, condus de profesor dr. Dumitru Rădoi, împreună cu președintele CECCAR Mureș, conferențiar universitar dr. Lucian Savu. Discuțiile au durat aproximativ o oră, timp în care participanții au avut ocazia să pună întrebări și să solicite explicații suplimentare despre utilizarea AI în contabilitate.

Sărbătorim dedicarea contabililor

În fiecare județ se celebrează acest moment festiv în care se aniversează integritatea, independența și dedicarea contabililor care au o misiune extrem de importantă în economia României.

„Peste 80% din companiile românești își lasă destinele în mâna acestor profesioniști. Anul acesta discutăm despre inteligența artificială, despre noile provocări în era digitală și despre contabilitatea inteligentă și modul în care aceste instrumente noi vor da eficiență, plus valoare și mult mai multă productivitate în munca experților contabili. Pe această cale le urez experților contabili din județul Mureș și din toată țara multă răbdare, tenacitate și reziliență, pentru că se confruntă mereu cu modificări legislative. Să fie integri și dedicați nu doar meseriei, ci și să aibă grijă de familiile lor, deoarece este foarte important”, a declarat Lucian Savu, președintele CECCAR filiala Mureș.

Președintele CECCAR Mureș, Lucian Savu

În cadrul evenimentului, a avut loc și premierea profesioniștilor contabili care au obținut rezultate remarcabile în anul precedent, într-o festivitate denumită „Topul local al membrilor CECCAR”. Au fost acordate peste 15 premii pentru munca depusă pe toată perioada anului 2023 de experții contabili și firmele de contabilitate din județul Mureș.

Discursuri oficiale

Președintele CECCAR Mureș, Lucian Savu, a ținut un discurs de bun venit, salutând prezența membrului Consiliului Superior CECCAR România, fostul președinte al filialei CECCAR din Mureș, Dănilă Buculeu, vicepreședintele consiliului filialei Mureș, Ana Maria Chirilesc, directorul executiv Maria Pop și cel mai tânăr membru al executivului, Monica Borz, alături de alți invitați de seamă care au adus un plus evenimentului mult așteptat.

Prezent prin video-conferință, ministrul de Finanțe, Ioan-Marcel Boloș, a transmis un mesaj de apreciere pentru activitatea contabilelor. „Dragi experți contabili. Astăzi este o zi de sărbătoare pentru fiecare dintre voi, pentru celebrarea muncii pe care o depuneți zi de zi, o muncă importantă pentru economia României, acea muncă prin care noi toți ceilalți suntem beneficiari ai cifrelor pe care dumneavoastră le livrați și a muncii pe care în fiecare lună o desfășurați. Permiteți-mi să vă mulțumesc în numele meu și al Guvernului României pentru toată această activitate asiduă, zilnică, pe care o depuneți pentru a transform cifrele în realitate și pentru a oferi statului informațiile de care are nevoie pentru sistemul său fiscal, pentru impozitele și taxele pe care le colectăm la bugetul de stat. Știu că am avut o perioadă în care am avut dificultăți în ceea ce privește comunicarea cu dumneavoastră, însă mai știu că parteneriatul pe care îl avem cu dumneavoastră va fi deschizător de drumuri, vom face împreună ca digitalizarea să fie o cale prin care vă simplificăm activitatea dumneavoastră. Pentru statul român, digitalizarea devine o sursă importantă pentru deciziile de politică guvernamentală. Vă doresc tot binele!”, au fost cuvintele ministrului de Finanțe, Ioan-Marcel Boloș.

Ministrul de Finanțe, Ioan-Marcel Boloș

„Sărbătorim astăzi profesionalismul și integritatea”

Cuvântul a fost ulterior luat de către reprezentantul Consiliului Superior al CECCAR, Dănilă Buculeu, preşedinte timp de opt ani al filialei Mureş și care a transmis mesajul forului pe care îl reprezintă.

„Dragi colege și colegi, Ziua Națională a Contabilului Român este o sărbătoare a recunoașterii și a aprecierii pentru contribuțiile semnificative pe care le aduceți în dezvoltarea economică a României. În urmă cu 103 ani, pe 13 iulie 1921, prin decret regal profesia contabilă a fost reglementată în România. La acel moment a fost înființat CECCAR, singura autoritate competentă care organizează și monitorizează activitatea experților contabili și contabililor autorizați precum și a societăților de contabilitate și expertiză contabilă. Sărbătorim astăzi profesionalismul și integritatea membrilor CECCAR care își desfășoară activitatea cu etică și competență. Voi sunteți gardienii integrității financiare asigurând transparența, precizia și conformitatea informațiilor financiar-contabile cu reglementările naționale și internaționale. Munca voastră este esențială pentru buna gestionare financiară, oferind informații indispensabile pentru deciziile care susțin creșterea sustenabilă a afacerilor și securitatea economică națională”, a fost mesajul transmis de către Dănilă Buculeu, în numele Consiliului Superior CECCAR.

Reprezentantul Consiliului Superior al CECCAR, Dănilă Buculeu

Mesaje din partea autorităților și instituțiilor publice

Ulterior, în fața audienței a vorbit vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, ing. Ovidiu Georgescu.

„De-a lungul experienței mele am avut de-a face cu foarte mulți contabili. Inginer fiind, mă gândeam că acești contabili sunt cei care pe vremuri făceau contabilitate cu indigoul și puneau cifrele în căsuțe. În timpul evoluției mele profesionale m-am întâlnit și cu economiști care vedeau mai mult decât contabilitate, iar astăzi îmi dau seama că am avut noroc de a mă întâlni cu manageri economici care sunt oameni deosebiți, dar și nenorocul de a mă întâlni cu contabili-șefi care erau foarte rigizi. Eu consider că toți cei care vă aflați aici sunteți niște manageri economici extraordinari. Îmi doresc ca și în continuare să dați lumii experți deosebiți. La mulți ani cu mult drag”, au fost cuvintele adresate de către vicepreședintele Consiliului Județean Mureș economiștilor.

Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, ing. Ovidiu Georgescu

Prorectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și cadru universitar la Facultatea de Economie, Mihaela Kardos, a vorbit despre parteneriatul durabil dintre universitatea pe care o reprezintă și CECCAR Mureș.

„Știm cu toții cât de importantă este meseria de contabil pentru economie și pentru societatea noastră, pentru că dumneavoastră nu sunteți doar gardienii cifrelor și ale rapoartelor pe care le verificați, ci sunteți și niște arhitecți a ceea ce înseamnă stabilitate financiară în cadrul companiilor și în economie în general. Apreciem foarte mult parteneriatul pe care îl avem între universitate și dumneavoastră, un parteneriat care funcționează în adevăratul sens al cuvântului. Studenții noștri au ocazia și oportunități de avânt pentru practica prin care au de trecut și cred că acesta este aspectul cel mai important, și anume, că reușim să facem trecerea dintr-o zonă de cunoștințe teoretice, iar astfel au ocazia de a vedea ce înseamnă realitatea de zi cu zi și să învețe de la dumneavoastră. De asemenea, masteranzii noștri, de la programul de contabilitate și audit financiar au această facilitate de a accede în profesia contabilă pentru că ne-am compatibilizat curricula. Este un parteneriat care funcționează foarte bine și pentru asta vă mulțumim”, le-a mulțumit aceasta experților contabili.

Prorectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și cadru universitar la Facultatea de Economie, Mihaela Kardos

De asemenea, comisarul-șef de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Mureș, Valer Vlasiu, le-a urat sărbătoriților la mulți ani, transmițând, totodată, un mesaj de mulțumire din partea IPJ Mureș.

Inteligența artificială, o poartă nouă spre viitor

În urma discursurilor s-a dat startul panelului de discuții pe tema „Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI”, discuție condusă de către profesor dr. Dumitru Rădoi, care a dat curs unor explicații legate de folosirea inteligenței artificiale în procesele de contabilizare. Dr. Dumitru Rădoi este profesor asociat la Universitatea „George Emil Palade” din Târgu Mureș, este autor de cărți, lucrări științifice și articole de valorificare a științei, având o preocupare deosebită pentru transformarea subiectelor de știință și tehnologie în teme accesibile publicului larg.

Panel „Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI” – Dreapta: profesor dr. Dumitru Rădoi

Discuțiile pe această temă au durat aproximativ o oră, timp în care, doritorii au avut ocazia de a pune întrebări și de a solicita explicații suplimentare din partea profesorului legate de modalitățile cele mai simple de a lucra eficient cu inteligența artificială în acest domeniu, un domeniu tehnic și destul de greoi.

Premiere a experților contabili din județul Mureș

Un punct important al evenimentului de luni, a fost momentul premierii celor mai buni experți contabili de pe plan local, dar și a companiilor care se ocupă de contabilizarea altor firme. Astfel, au fost acordate peste 15 premii pentru munca asiduă depusă pe toată perioada anului 2023 a experților contabili și a firmelor de contabilitate din județul Mureș.

Evenimentul s-a încheiat cu o cină festivă, marcând astfel o zi de recunoaștere și celebrare pentru contabilii și economiștii din județul Mureș, subliniind încă o dată importanța profesiei lor pentru economia României.

Text: Lorena PINTILIE

Foto: Diana CĂRBUREAN