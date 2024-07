INTERVIU cu Mara-Ioana Joarză, șefa de promoție a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Reghin: ”Cel mai mult contează să te dedici în totalitate”

Mara-Ioana Joarză, absolventă a Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin, este o tânără pasionată de visuri și determinată să își atingă țelurile. Deși a studiat la profilul matematică-informatică, Mara a reușit să își mențină un echilibru între artă și știință, între creativitate și concret. În timpul liceului, a studiat clasa a XI-a în Statele Unite ale Americii, datorită unei burse de studiu, iar în România a promovat cu media 10. Perseverența și ambiția sunt, în opinia ei, cele mai importante calități ale unui elev.

Reporter: Aș dori să ne spui câteva lucruri despre tine.

Mara-Ioana Joarză: Mă numesc Joarză Mara-Ioana și am studiat la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Reghin. Am foarte multe pasiuni, îmi place mult să visez și să lupt pentru propriile țeluri. De mică mi-a plăcut să mă exprim, să scriu și să compun. Chiar dacă la liceu am fost la profilul matematică-informatică, în viața mea a existat mereu un echilibru între artă și știință, între creativitate și concret.

Rep.: Cu ce medie ai terminat acești patru ani de liceu?

M.I.J.: Eu am studiat doar trei ani de zile în România. Clasa a XI-a am petrecut-o în Statele Unite ale Americii, datorită unei burse de studiu. În cei trei ani am promovat cu media 10.

Rep.: Care crezi că sunt cele mai importante calități pe care trebuie să le aibă un elev?

M.I.J.: Consider că cele mai importante calități sunt perserverența și ambiția. Cel mai mult contează să te dedici în totalitate și să pui suflet atunci când țintești înalt, să deschizi ochii spre oportunitățile ce se ivesc în calea ta.

Rep.: Cum ai reușit să îți gestionezi timpul între procesul educativ și alte activități?

M.I.J.: În cazul meu, disciplina și ehilibrul au jucat un rol foarte important. Am încercat să mă dezvolt pe mai multe planuri și să îmi gestionez timpul eficient. M-a ajutat mult să respect un program, dar mi-am dat voie și să mă relaxez, să petrec timp cu cei dragi ori să îmi descopăr pasiunile.

Rep.: Consideri că statutul de șef de promoție îți va putea influența cariera?

M.I.J.: Nu știu dacă statutul de șef de promoție îmi va influența cariera, dar cu siguranță va rămâne în sufletul meu, ca o dovada a muncii depuse, mă va motiva și îmi va da încredere să lupt pentru tot ceea ce îmi propun. Acest titlu mi-a demonstrat că atunci când îți doreși cu ardoare să obții un lucru și te dedici, vei reuși cu siguranță.

Rep.: Ai putea să ne împărtășești o amintire memorabilă din liceu?

M.I.J.: Cea mai de preț amintire din liceu a fost prima zi din clasa a XII-a. După un an frumos, petrecut într-o altă țară, un an în care am acumulat multe experiențe benefice, m-am întors la liceul care era pentru mine ca o a doua casă. Poate pentru restul colegilor, această zi a fost ca oricare alta, însă pentru mine, să mă aflu din nou între oamenii dragi, prietenii și domnii profesori, va rămâne mereu un moment memorabil. Cred că emoția simțită atunci, o întrecea chiar și pe cea a primei zile de liceu.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru elevii care sunt la început de drum?

M.I.J.: Ar fi atât de multe sfaturi pe care mi-aș dori să le ofer unui elev aflat la început de drum, dar cel mai important cred că e să se descopere pe sine, să afle ce le place cu adevărat, pentru a-și putea crea un drum frumos în viață. Să creadă mereu în propriile puteri, să reușească să învingă momentele dificile, pe care le întâmpinăm fiecare dintre noi, să nu se sperie de eșec, pentru că acesta este un impuls pentru a deveni mai bun. Totodată, să profite de anii aceștia, anii care te formează, să lege prietenii și să își descopere pasiunile.

A consemnat Alisia BALOGH