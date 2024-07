INTERVIU cu Alexandra Rotaru, șefa de promoție a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Reghin: ”Țelul meu este să devin profesoară”

Alexandra Rotaru este o tânără cu un parcurs academic remarcabil, absolventă a profilului Matematică-informatică, intensiv engleză, la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin, cu media 10. Considerându-se o persoană echilibrată, rațională, perseverentă și empatică, Alexandra a reușit să atingă excelența academică prin muncă neîntreruptă și autodisciplină, fără a recurge la meditații. Ea mărturisește că dorința de cunoaștere și autodepășire au fost motoarele succesului său.

Reporter: Împărtășește-ne câteva lucruri despre tine, ce hobby-uri ai?

Alexandra Rotaru: Consider că sunt o persoană echilibrată, rațională, perseverentă și empatică. Îmi place muzica, întrucât am studiat vioara, timp de 8 ani, respectiv pianul 4 ani, la Școala de Muzică din Reghin. În timpul liber prefer să citesc, să petrec timp cu familia și prietenii, să explorez locuri noi atât din țară, cât și din străinătate și să particip la diverse activități de voluntariat cu copiii, în special în timpul verii.

Rep.: Cu ce medie ai terminat acești patru ani de liceu?

A.R.: Am absolvit profilul matematică-informatică, intensiv engleză, din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, cu media 10.

Rep.: Ai folosit anumite tehnici sau strategii de învățare care crezi că au fost esențiale pentru succesul tău academic?

A.R.: Secretul din spatele acestui succes este munca neîntreruptă, contopită cu autodisciplina și dedicarea. Nu am folosit o anumită strategie de învățare, am încercat să fiu mereu organizată, să nu las nimic pe ultimul moment, să învăț constant și să fiu atentă la orele de la clasă, astfel, am obținut această reușită fără a lua meditații. Așadar, disciplina și exersarea asiduă reprezintă puntea dintre idealuri și împlinirea lor. De asemenea, un rol esențial l-au avut profesorii, care s-au implicat consecvent în pregătirea noastră și ne-au îndrumat, oferindu-ne sprijin de fiecare dată când am avut nevoie.

Rep.: Ce te-a motivat să înveți și să te străduiești să obții rezultate remarcabile?

A.R.: Dorința de cunoaștere și cea de autodepășire m-au impulsionat în parcursul meu academic. Am învățat pentru mine, investind timp și efort în educația mea, pentru a mă dezvolta personal și profesional, pentru a-mi consolida cunoștințele și pentru a-mi atinge idealurile. Totodată, familia a avut o contribuție fundamentală, întrucât m-a susținut și m-a ghidat mereu. În plus, mă motivează și satisfacția, fericirea pe care le simt atunci când văd roadele de la finalul unui drum sinuos, de pildă, la Bacalaureat am luat nota 9,80 la Limba română, iar la Matematică și la Fizică nota 10, având media 9,93.

Rep.: Cum îți menții echilibrul între viața personală și școală?

A.R.: Pentru a putea menține un echilibru între orele intense de studiu și activități recreative, este nevoie de o organizare meticuloasă și de ambiție. Într-adevăr, uneori a fost dificil să îl găsesc, a trebuit să fac mici compromisuri, fie să renunț la o ieșire cu prietenii, fie să recuperez materia pe care mi-am propus-o să o parcurg într-o zi, deoarece am preferat să fac alte activități. Iar atunci când balanța înclina prea tare spre una din părți am reușit să mă redresez datorită sprijinului necontenit al părinților, al fraților, dar și al prietenilor.

Rep.: Ce planuri ai de viitor, în ce domeniu ai dori să profesezi?

A.R.: Îmi doresc să continui studiile superioare la Facultatea de Matematică și Informatică, și în paralel la cea de Fizică, din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, la cea de-a doua fiind deja admisă cu media 10, în urma participării la concursul „Augustin Maior”. Țelul meu este să devin profesoară de matematică/fizică, pentru a putea împărtăși tainele acestor științe altor elevi.

A consemnat Alisia BALOGH