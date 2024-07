Mureșeanul Gergely Barabás, în top 10 la Campionatul Mondial de Masaj 2024

Gergely Barabás profesează în domeniul fizioterapiei, domeniu în intermediul căruia a obținut o sumedenie de rezultate frumoase atât la nivel european, cât și la nivel mondial. Participând la Campionatul European de Masaj în anul 2023, unde a obținut medalia de argint și, un an mai târziu, la Campionatul Mondial de Masaj, mureșeanul se mândrește cu rezultate extraordinare, la baza cărora ființează multe ore de muncă și dedicare.

Pasiunea sa a izvorât în cadrul carierei sale de sportiv: „Am avut foarte multe accidentări – și din cauza asta am ales partea aceasta de kinetoterapie și recuperare. Înainte de a termina facultatea, am făcut un curs de masaj; cam de acolo a pornit toată aventura mea cu partea de recuperare, cu masaj, terapie manuală. Aș dori să subliniez că lucrurile acestea merg mână în mână – nu aș dori să le diferențiez neapărat. Rezultatele mele sunt pe partea de masaj, dar ființează tot în cadrul domeniului în care mă ocup, anume terapia, recuperarea, care m-au ajutat foarte mult în a înțelege biomecanica corpului și complexitatea corpului uman”, a transmis pentru cotidianul Zi de Zi Gergely Barabás.

După finalizarea studiilor din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, mureșeanul a început să profeseze în domeniu, în cadrul sălii de fitness Body Factory, unde deține un cabinet dedicat terapiei manuale, masajului, fizioterapiei, dar și kinetoterapiei.

Medalie de argint la Campionatul European 2023

„Partea competițională a început în anul 2023, când s-a organizat Campionatul European de Masaj, unde am câștigat o medalie de argint. Cam din 2015 au început să fie organizate astfel de competiții de masaj la nivel internațional, unde se adună specialiști și maeștri. Toată partea aceasta se bazează pe mai multe categorii, cu un juriu alcătuit în general din 5-6 persoane – asta depinzând de anvergura evenimentului – și ei punctează ce văd: tehnica, flow-ul, ergonomia, contactul cu clientul. Există mai multe criterii prin care câștigi un punctaj”, a adăugat acesta.

Anul trecut, Campionatul European de Masaj s-a desfășurat la Sibiu, în cadrul căruia mureșeanul a obținut locul al II-lea la categoria de freestyle. Totodată, la europene s-a clasat în top 5 cele mai novatoare masaje, respectiv în top 5 în ceea ce privește „Table Set Up”.

„Deși inițial voiam să particip doar la workshop-urile susținute de specialiști, am decis să particip și la competiție – dacă tot asta fac zi de zi, de dimineața până seara. Anul trecut la europene era mai ușor, mai ales din punct de vedere geografic: eram mult mai aproape, mi-a fost mai ușor să ajung. Dar nivelul competiției era înalt; erau mulți specialiști. Numărul participanților se învârtea în jurul a 80-90”, a transmis Gergely Barabás.

Invitat la Campionatul Mondial 2024

În urma prestației sale din cadrul competiției europene, mureșeanul a fost invitat la Campionatul Mondial de Masaj, un an mai târziu, în Danemarca, desfășurat la finalul lunii iunie.

„Am primit invitație la Campionatul Mondial din același an, dar nu am reușit să ajung în anul 2023 – s-a născut fetița mea. Am cerut să fie modificată invitația pe anul următor. Astfel, anul acesta am reușit să ajung la competiție, în Copenhaga”, a declarat fizioterapeutul.

Mureșeanul s-a clasat în top 10 la nivel mondial, mai exact locul 8 în cadrul categoriei de masaj sportiv, dintr-o listă de aproximativ 60 de persoane.

„Este un lucru foarte bun și pentru prestigiu – în mod special aceste competiții internaționale. Înseamnă ceva doar să ajungi acolo; la fel și să te clasezi pe locurile din top. Pe lângă asta, există mereu workshop-uri, congrese, mereu dezbatem diverse subiecte novatoare. Bineînțeles, e și competiția: este un domeniu plăcut, superb, fiecare merge să învețe, să adauge ceva „bagajului” său. Acolo ne întâlnim cu oameni din toate părțile lumii: Australia, Japonia, China, Brazilia. E vorba de niște competiții cu un nivel foarte ridicat. În schimb, anul acesta la mondiale a fost și mai greu decât la europene, pentru că, în primul rând, a fost foarte departe și costisitor, iar în al doilea rând nivelul a fost mult mai ridicat. Numărul de participanți era în jur de 250”, a adăugat acesta.

Mai mult decât masaj

Deși unii ar fi sceptici în ceea ce privește competițiile internaționale de masaj, oamenii ca Gergely Barabás demonstrează atât dedicarea, studiul și precizia necesare domeniului, cât și dorința constantă de perfecționare.

„Lumea vede partea competițională din exterior, dar când ești acolo și trebuie să prezinți o coregrafie pentru o oră este destul de dificil și epuizant, având în vedere că ești punctat, iar fiecare detaliu contează. Aș dori să subliniez că există astfel de concursuri și astfel de activități. Foarte multă lume, când aude de o competiție în domeniul masajului, are o reacție aparte: „Ce este asta? Cum se desfășoară?”. Bineînțeles, nu este neapărat un sport, deși lumea participă pentru a excela, pentru a se perfecționa. Există și internetul azi, dar tot specialiștii sunt mai bune surse de informație”, a conchis Gergely Barabás.

