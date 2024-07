În culisele succesului. Interviu cu Ștefania Silvășan, campioană la karate

Ștefania Silvășan, o tânără sportivă de excepție, și-a început cariera în karate inspirată de fratele ei, pe care îl urmărea cu fascinație la antrenamente. Inițial, făcând parte dintr-o trupă de dansuri populare, Ștefania a renunțat la această pasiune pentru a se dedica complet karateului. De atunci, ea a demonstrat o determinare extraordinară și o capacitate remarcabilă de a depăși obstacolele, participând cu lotul național la două campionate europene, dar și la Campionatul Balcanic de la Buzău în 2023 unde a obținut locul 1. Pentru Ștefania, karate înseamnă mai mult decât un sport – este un stil de viață care o ajută să se dezvolte atât fizic, cât și psihic. Practicarea acestui sport i-a oferit abilități valoroase în gestionarea stresului cotidian și i-a modelat caracterul într-un mod profund. Ștefania Silvășan ne demonstrează că adevăratul succes vine din muncă asiduă, determinare și pasiune.

Reporter: Cum a început cariera ta în acest sport de performanță?

Ștefania Silvășan: Am fost inspirată să încep să practic acest sport atunci când l-am văzut pe fratele meu la antrenamente. Mi s-a părut un sport atât de interesant, încât și eu am început să merg la antrenamente, chiar dacă în acea perioadă făceam parte dintr-o trupă de dansuri populare. Astfel, am renunțat la dansuri și m-am focusat și dedicat karateului.

Rep. Ce înseamnă karatele pentru tine?

Ș.S.: Pentru mine acest sport este foarte important, deoarece mă ajută să mă dezvolt constant, atât fizic cât și psihic datorită încercărilor și tendinței de a mă autodepăși și de a mă afla în primul rând în concurență cu mine însămi. De când practic acest sport am învățat să îmi gestionez foarte bine stresul în viața de zi cu zi și pot spune că acest sport a trecut de la o simplă pasiune la un stil de viață.

Rep.: Poți să ne împărtășești o experiență memorabilă din cariera te de sportivă?

Ș.S.: Cred că cea mai memorabilă experiență pe care am trăit-o a fost la primul concurs național pe care l-am câștigat în 2023, chiar la noi în oraș la Sala Polivalentă a fost un campionat național de calificare în lotul național. Pentru mine era foarte important să ajung în lot și a fost un obiectiv foarte mare de al meu și după multe competiții pierdute cu un an înainte locul 1 de la acest campionat a însemnat foarte mult pentru mine, m-am ambiționat foarte tare și a fost o experiență de care îmi aduc aminte cu drag.

Rep.: A fost o perioadă dificilă cea în care te-ai pregătit pentru Campionatul European din Spania? Cum ai reușit să gestionezi stresul în momentul în care a trebuit să te lupți?

Ș.S.: Chiar dacă a fost o perioadă foarte frumoasă, cea de pregătire pentru campionat, a fost și foarte grea nu neapărat fizic, dar psihic. Da, nu mereu aveam energia necesară să mă antrenez, dar știam că trebuie și cumva am reușit să rămân focusată pe obiectivul principal, de a concura așa că am făcut tot posibilul să mă antrenez cât de bine am putut și să am o rutină esențială pentru a îmbina sportul cu școala. În momentul în care a trebuit să intru să lupt la campionat nu am fost atât de stresată pentru că știam cât de mult am muncit și îmi spuneam mie însămi că trebuie doar să rămân în prezent și să dau tot ce pot din mine

Rep.: Ce rol joacă antrenorii tăi în procesul de sportiv?

Ș.S.: Susțin că este foarte important să ai antrenori potriviți pentru tine ca persoană pentru a ști cum să te instruiască în cel mai bun mod pentru evoluția ta ca sportiv. Eu am parte de un antrenor excepțional, Cornel Șandor, care mereu știe cum să mă motiveze și să mă ambiționeze să nu renunț. Așadar, sunt de părere că antrenorii au un rol esențial în procesul de pregătire a unui sportiv.

Rep.: Cum reușești să te ambiționezi după o competiție pierdută sau un eșec?

Ș.S.: După o competiție cu lupte pe care le-am pierdut am câteva momente în care sunt foarte tristă și dezamăgită de mine, dar foarte repede mă ambiționez, să mă antrenez și dedic şi mai mult. Nu renunț atât de ușor! Pot spune că mă ajută mereu meciurile pierdute să mă motivez și mai tare. După cum știm cu toții e foarte greu să rămâi motivat în privința unui obiectiv pentru că momentele de motivație vin și pleacă, dar consider că un sportiv trebuie să se concentreze atât de tare pe obiectiv încât să facă tot ce știe că e necesar pentru a fi pregătit, chiar și în ciuda momentelor în care motivația lipsește cu desăvârșire.

Rep.: Cum arată succesul pentru tine?

Ș.S.: Pe plan sportiv succesul se rezumă la a fi mândră și mulțumită pentru cum mă antrenez, adeseori competițiile pot fi câștigate sau pierdute, dar important e să fiu satisfăcută pentru ceea ce fac.

A consemnat Alisia BALOGH