Emoții pentru absolvenții Facultății de Economie și Drept a UMFST

Marți, 23 iulie, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” a sărbătorit cei 364 de absolvenți ai Facultății de Economie și Drept a UMFST. Amfiteatrul în aer liber al universității a găzduit o uriașă mulțime de absolvenți emoționați, profesori mândri și părinți bucuroși, care au luat parte la ultimul curs al studenților – cursul festiv.

Seria de cuvinte adresate publicului a fost deschisă prin discursul prof. univ. dr. Mihaela Kardos, prorector al UMFST „G. E. Palade”.

„Este o deosebită onoare și bucurie să vă spun câteva cuvinte de felicitare astăzi, când sărbătorim reușita remarcabilă a studenților noștri: absolvirea facultății sau a masteratului. Entuziasmul și energia pe care le-ați arătat pe parcursul cursurilor reprezintă cheia succesului vostru. De-a lungul acestui drum ați învățat și ați depășit numeroase provocări academice, însă cel mai important este că ați căpătat curajul și încrederea de a înfrunta provocările viitorului. Suntem mândri de voi, iar porțile universității vor rămâne mereu deschise. În fața voastră se deschid numeroase oportunități în lumea afacerilor sau în domeniul legii și sunteți pe drumul de a deveni lideri de succes. Vă doresc să abordați fiecare provocare cu determinare, pasiune și disponibilitate pentru efort. Nu vă temeți de eșecuri, ci considerați-le oportunități de învățare și dezvoltare. Fiecare dificultate este, de fapt, un pas spre reușită, iar fiecare obstacol depășit vă apropie tot mai mult de împlinirea visurilor voastre. Aș vrea să vă amintiți mereu vorbele filozofului Seneca, care sunt la fel de valabile și astăzi, după mai bine de două mii de ani: „Per aspera ad astra” – pe căi anevoioase se ajunge la stele. Să vă păstrați bucuria și dinamismul și să le canalizați spre a realiza lucruri mărețe. Viitorul este al vostru și depinde doar de voi să-l faceți unul strălucit”, a transmis prorectorul.

364 de absolvenți își întorc privirea spre viitor

Apoi a luat cuvântul decanul Facultății de Economie și Drept, conf. univ. dr. Daniel Ștefan:

„Promoția 2024 aduce astăzi în fața dumneavoastră absolvenții celor 9 programe de licență și a celor 9 programe de masterat. Astăzi sărbătorim împreună un total de 364 de absolvenți: 222 de absolvenți ale programelor de licență, din care 59 ai programelor de învățământ la distanță și 142 de absolvenți ai programelor de masterat. Sunt emoționat să vă privesc acum, după ce v-am privit înainte în sălile de curs, de seminar și de examen. Ați încheiat o perioadă importantă din viața voastră; ați ajuns acolo unde nu mulți au reușit să ajungă. Pentru asta puteți fi mândri. Bucurați-vă de acest moment, zâmbiți, deoarece, chiar dacă acest zâmbet durează o clipă, amintirile lui durează o viață întreagă. Sunt sigur că vă veți aduce aminte de această zi cu multă plăcere. Ați reușit în acești ani să acumulați cunoștințe, competențe, experiențe noi, care sunt convins că o să vă fie utile în continuare, indiferent de domeniul în care veți ajunge să profesați. Dar eu cred, mai presus de toate, că v-ați testat și v-ați extins limitele, că ați învățat să persistați în fața presiunilor, dificultăților și neîncrederii – uneori chiar în forțele proprii. Iar, de fapt, în aceasta constă adevărata voastră absolvire. Porniți astăzi pe un drum nou care nu va fi cu mult diferit față de ceea ce ați trăit sau experimentat ca studenți; poate singura diferență va fi că nu veți mai avea sesiunea de restanțe dacă nu veți promova un examen. Există o vorbă care spune că dacă faci ceea ce îți place, nu vei lucra nicio zi în viața ta, dar, de fapt, vei munci mai mult decât ai crede că este posibil. Totuși, instrumentele muncii se vor simți ușoare în mâinile voastre. Căutați să faceți în continuare ceea ce vă place, nu vă speriați de viitor, chiar dacă vi se pare că deciziile de astăzi sunt permanente. Căutați acel drum care vă face fericiți, care vă aduce nu numai satisfacții profesionale, ci și satisfacții personale. Vă primesc cu mândrie și sper că într-o bună zi veți fi lângă mine, ținând un discurs asemănător sau undeva mai departe, căci nu degeaba se spune că un profesor bun este acela care este depășit de către studenții săi. Cred din tot sufletul că veți atinge performanțe importante și vă doresc să vă îndepliniți toate visele. Pentru asta, vă dau un sfat: țintiți mereu spre lună. Chiar dacă nu o nimeriți, vă veți afla cu siguranță printre stele. Doresc să adresez un gând special asbolvenților programelor de la distanță și master, a căror efort de a îmbina studiul cu un loc de muncă merită să fie apreciat, atât de noi, ca facultate, cât și de către cei dragi vouă, care v-au simțit lipsa în timpul care, în mod normal, era alocat odihnei sau familiei. În final, doresc să adresez mulțumiri speciale colegilor mei, care, de-a lungul acestor ani și-au folosit toată priceperea și dăruirea pentru a vă aduce în acest moment special. Chiar dacă nu totul a părut perfect, am convingerea că vă veți aminti cu plăcere chiar și de examene, că veți folosit aceste lucruri în favoarea voastră”, a fost mesajul decanului.

„Decanii de suflet” ai absolvenților

Apoi au urmat discursurile „decanilor de suflet” ai promoției, cadrele didactice care și-au lăsat amprenta asupra studenților de-a lungul anilor de studii. Lect. univ. dr. Adrian-Vasile Boantă s-a adresat absolvenților: „De obicei, un curs final, un curs festiv are o durată lungă de timp, deoarece el începe în anul I și se finalizează în anul III, IV sau chiar la masterat. Pentru că îmi era destul de greu să găsesc o temă comună astăzi, am găsit de cuviință să nu aleg o temă tehnică, ci să mă rezum în câteva clipe la un singur cuvânt: cuvântul-vedetă al zilei, anume „Mulțumesc!”. Evoluția cuvântului în limba română are la bază două teorii; se spune că s-a născut pornind de la cuvintele „La mulți ani!” sau, o a doua teorie – care mi se pare mult mai potrivită astăzi – susține că acest cuvânt s-a născut de la „mult” și „unesc”. Cuvântul exprimă foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi: unește, pe de-o parte, absolvenții pe care îi vedeți în fața dumneavoastră, iar, pe de altă parte, părinții, prietenii și apropiații aflați de cealaltă parte a cursului festiv”, a transmis lect. univ. dr. Adrian-Vasile Boantă absolvenților.

Prof. univ. dr. Ramona Neag s-a adresat publicului cu emoție: „Alegerea mea ca decan de suflet întrunește relația pe care am reușit să o stabilesc cu dumneavoastră; mai mult decât o relație profesor – student, mult mai mult. Vă mulțumesc pentru trările irepetabile și memorabile pe care le-am avut alături de voi. În aceeași măsură vă mulțumesc și părinților, celor care sunteți azi aici, pentru că atitudinea foștilor mei strudenți pleacă de la valorile pe care dumneavoastră le-ați arătat și pe care le-ați sădit zilnic în copii dumneavoastră”.

Apoi cuvântul a fost preluat de dr. Cornelia Șuș, alături de lect. univ. dr. Raul Miron.

„Vă propun să închideți ochii și să vă întoarceți în timp pentru o clipă, în octombrie 2020, la primul nostru seminar. Ne-am întrebat atunci cine suntem, ce știm, pe ce baza urma să construim. Patru ani mai târziu facem același exercițiu: cine suntem, ce știm, ce și cum ne propunem să fim”, au transmis cadrele didactice.

Discursurile celorlalți „decani de suflet”, lect. univ. dr. Zsidó Kinga-Emese, lect. univ. dr. Bunduchi Elena, asist. univ. dr. Bacoș Ioan Bogdan au adus cuvinte de laudă proaspeților absolvenți, încununând atmosfera cu noi sentimente de fericire și mândrie.

Șefa de promoție a programului de licență…

Costan Paula Octavia, cu cea mai mare medie a promoției – de 9,82 – s-a adresat colegilor, cadrelor didactice și părinților prezenți.

„Azi este o zi specială pentru noi, o zi de sărbătoare, o zi a cărei venire am conștientizat-o târziu. Suntem astăzi aici să mulțumim profesorilor care ne-au ghidat pe drumul cunoașterii – ne-au format și ne-au informat. Avându-i în prezența noastră la cursuri și la seminarii, am realizat importanța cadrelor didactice în procesul formării profesionale. Dragi absolvenți, au fost trei, respectiv patru ani minunați, ani în care am legat prietenii temeinice. Ne-am distrat, am învățat și am trecut peste greutăți. Facultatea de Economie și Drept ne-a oferit un spațiu veritabil educației, un centru al informării și o a doua casă, unde am petrecut o mare parte din acești ani. Drumul care ne stă în față este plin de provocări, dar și de oportunități și satisfacții. Trebuie să fim curajoși, perseverenți și încrezători în propriile puteri”, a fost mesajul șefei de promoție Costan Paula Octavia, specializarea Finanțe și bănci.

… și a celui de masterat

Truța Roxana Gabriela este șefa de promoție a specializării Administrație publică și politici europene, cu media 9,81.

„Au fost ani frumoși, încărcați cu reușite, dar și cu eșecuri, care ne-au făcut mai buni în domeniile în care deja unii din noi activează. Pentru mine, titulatura de șef de promoție este răsplata muncii depuse de-a lungul anilor de master. Însă, dragi colegi, în fiecare dintre voi zace un șef de promoție, ca dovadă că astăzi sărbătorim reușitele. Dragi părinți, vă mulțumim pentru susținere și pentru direcția pe care ne-ați oferit-o. Stimate cadre didactice, vă mulțumim pentru efortul depus; fără implicarea dumneavoastră, astăzi nu am fi reușit să fim aici”, a fost mesajul șefei de promoție Truța Roxana Gabriela.

