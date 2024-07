FOTO/VIDEO: „Summer League 2024” animă terenurile de baschet din Parcul Municipal Târgu Mureș

Terenurile de baschet din Parcul Municipal Târgu Mureș devin, între 22 și 27 iulie, scena vibrantă a ediției 2024 a „Summer League”, o competiție de baschet dedicată tinerilor sportivi născuți în 2010-2011 și respectiv 2008-2009. Această manifestare sportivă este un prilej deosebit pentru tinerii jucători de a-și etala aptitudinile și pasiunea pentru baschet, într-un cadru competitiv și prietenos.

În ziua de marți, 23 iulie, a doua zi a competiției, am avut privilegiul de a urmări de aproape desfășurarea meciurilor de baschet, în care tinerii sportivi au fost protagoniștii unor dueluri pline de energie și entuziasm. Acești jucători, aflați într-un proces continuu de dezvoltare atât fizică, cât și tehnică, au oferit publicului prezent momente competitive.

Sub soarele arzător al verii, acești tineri sportivi și-au demonstrat abilitățile, ambiția și devotamentul față de sportul pe care îl iubesc. Fiecare meci a fost o ocazie de a vedea nu doar talentul lor natural, ci și efortul intens și determinarea de a-și îmbunătăți jocul și de a contribui la succesul echipei.

„Este un prilej foarte bun pentru tinerii din orașul nostru și pentru cei care vin din București și alte orașe, chiar și din Pitești și Craiova cum a fost anul trecut, de a avea niște meciuri în perioada off season. Când spun off season mă refer la faptul că majoritatae tinerilor vin după o perioadă de examene de capacitate și astfel, este un prilej de a se relaxa și de a repeta tot ceea ce am învățat de-a lungul anului”, a declarat Vlad Pora, antrenorul echipei U16 masculin a CSM Târgu Mureș și membru cofondator al Gladius Lucky Dragons.

Antrenorii și organizatorii evenimentului se declară încântați de oportunitatea de a utiliza baza sportivă modernă a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș. Această colaborare deschide noi perspective și oferă posibilități de joc pentru tinerii talentați din oraș, creând un mediu propice pentru dezvoltarea lor sportivă.

Copiii născuți în anul 2010 vor avea ocazia să participe la un număr de 16 meciuri, în timp ce juniorii din 2009, reprezentând un total de 9 echipe, vor disputa 8 meciuri. Aceste competiții sunt esențiale pentru creșterea și formarea noii generații de sportivi.

Text: Diana CĂRBUREAN

Foto/Video: Lorena PINTILIE