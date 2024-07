FOTO: Apogeul emoțiilor studențești, la cursul festiv al absolvenților Facultății de Medicină a UMFST

Absolvirea este apogeul devenirii academice, moment final sau inițial, o festivitate a bucuriilor și a reușitelor educaționale în care tinerii absolvenți culeg laurii unei munci îndelungate, asidue, unor eforturi de ordin intelectual depuse constant în cadrul anilor de învățământ universitar. Miercuri, 24 iulie, absolvenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș au sărbătorit ultima întâlnire cu cadrele didactice îndrumătoare, cu mentorii care le-au ghidat parcursul academic învățându-i despre succes, într-un decor festiv, în prezența părinților, aparținătorilor și prietenilor, în inima campusului în care au crescut și au devenit.

Cuvântul de deschidere al cursului festiv i-a aparținut decanului facultății, prof. Univ. dr. Ovidiu S. Cotoi, cel care a ținut să le reamintească absolvenților că succesul profesional se consolidează numai în prezența virtuților, prelegerea sa reprezentând un îndemn la umanitate: „Etica, onoarea, caracterul sunt acele principii morale pe care un om le învață din familie, iar un medic le învață de la școală sau universitate. Azi, voi aveți un sfert de secol și sunteți cei mai frumoși și mai tineri și mai sănătoși. Părinții voștri au jumătate de secol, iar bunicii voștri au trei sferturi de secol. Peste încă un sfert de secol voi feți fi părinți, iar părinții voștri vor fi bunici, abia atunci veți înțelege cu adevărat valoarea învățăturilor lor: să nu minți, să nu furi, să nu uneltești împotriva aproapelui tău, iar voi ca părinți veți transmite mai departe copiilor voștri aceleași norme morale. Să fiți toleranți, să fiți umani, niciodată să nu-i neîndreptățiți pe alții, sa nu-i abuzați pe alții, dar nici voi, dragilor, să nu vă lăsați abuzați de alții. Feriți-vă foarte mult de oamenii toxici din jurul vostru, de hoții de idei”.

Aceeași idee- importanța valorilor, a fost subliniată și de conf. Univ. psiholog Maria Dorina Pașca, în cadrul discursului ei emoționant adresat absolvenților: “Aș vrea să vă spun că tot ce am aflat aici astăzi este că voi va trebui să dăruiți, dăruitul se face din suflet, iar cadoul din mall. Blaga spunea așa: <<eu simt că sufăr de prea mult sufet>>. Dragi absolvenți, să știți că această boală nu se tratează decât cu alt suflet. Vă rog să nu încercați să vă tratați de boala aceasta, pentru că nu veți avea decât un singur remediu: zâmbetele și îmbrățișările. Sunteți copii cuminți, frumoși! Aș vrea să lăsați întotdeauna loc de bună ziua, este foarte important pentru că nu o să se vadă pe fruntea voastră în câți ani și cu cât ați terminat, ci în ceea ce veți știi să faceți. Mândria noastră sunteți voi, iar ceea ce ne leagă este respectul și onoarea”.

Decanii „de suflet” ai absolvenților

Studenții Facultății de Medicină au fost repartizați în două serii, iar fiecare serie și-a ales un decan de suflet, un cadru didactic care să îi reprezinte. Astfel cei doi decani aleși de studenți au fost: conf. Univ. dr. Cristian Boieriu- seria I, prof. Univ. dr. Claudiu Molnar- seria II.

Conf. Univ. dr. Cristian Boieriu le-a adresat absolvenților cuvinte laudative, dar și moralizatoare, pregătindu-i pentru viitorul care li se deschide de îndată ce porțile universității se închid. “Vreau să vă spun despre două elemente care ar trebui să vă ghideze în viața voastră profesională, două aspecte care, din păcate, cel puțin din ce am observat în ultimii ani, încep să lipsească din ceea ce înseamnă exercitarea profesiei de medic: empatia și umanitatea. Trăim astăzi un moment special, deoarece cu toții vă aflați la un moment de răscruce între trecut și viitor. E o zi unică, atât pentru voi, cât și pentru toți cei dragi vouă care astăzi se află în fața voastră și vă privesc plini de speranță. Cu toții vă gândiți acum la anii care au trecut, anii de studii, anii de sacrificii, dar totodată, vă uitați și spre viitor pentru că sunteți cu toții conștienți că în fața voastră se află niște provocări, dar și niște oportunități, toate acestea fiind rezervate de viitorul care este în fața voastră.”

Într-o notă comică, prof. Univ. dr. Claudiu Molnar a reamintit auditoriului faptul că festivitatea este dedicată absolvenților de Medicină. Cum? – făcând o analogie interesantă, aceea între studenție și sarcină, ambele văzute din punct de vedere evolutiv. Astfel, admiterea absolvenților a fost asociată cu momentul fecundației, iar absolvirea cu momentul final al sarcinii- nașterea. De această dată, vorbim de o naștere metaforică. Din tineri studenți cu speranțe mari s-au născut absolvenți cu potențial și cu dorința salvării lumii.

Șefii de serii, promoția 2024

Festivitatea a continuat cu menționarea celor doi șefi de serii, Tamara Balog- seria I, Dan Petrișor Runcan- seria II și susținerea discursurilor acestora.

În cadrul alocuțiunii sale, Tamara a evidențiat faptul că succesul omului stă în puterea lui de a visa și a crede în visele sale: “Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor. Iată-ne aici, la finalul celor șase ani de muncă alimentată de un vis comun- visul de a deveni medici. Aș dori să vă transmit câteva gânduri legate de anii noștri de studenție. Acești ani au trecut încet și totuși foarte repede, am trăit momente frumoase, dar am întâlnit și situații dificile pe parcurs. Stăm însă acum aici în fața dumneavoastră în calitate de învingători. Am crezut în visul nostru și am reușit. Succesul nu este însă doar al nostru, ci acesta aparține fiecărei persoane care ne-a susținut. Aș dori să le mulțumesc, pe această cale, cadrelor didactice, pentru că ne-au învățat, pe lângă noțiunile teoretice și practice, importanța comunicării eficiente cu pacientul, respectiv importanța unei relații calitative cu colegii, deoarece munca în echipă stă la baza funcționării eficiente a sistemului în acordarea unei îngrijiri medicale adecvate pacienților. Aș dori să mulțumesc părinților, aparținătorilor și prietenilor pentru că au fost alături de noi. Împreună am demonstrat că nu există imposibil.”

Șeful celei de-a doua serii, Dan Petrișor Runcan, a povestit absolvenților despre cum cei 6 ani de studiu s-au concretizat într-o frumoasă narațiune despre viață, despre prietenii și performanțe: „Astăzi este ziua pe care am așteptat-o cu toții, ziua în care munca noastră, nopțile nedormite și sacrificiile personale sunt recompensate cu această diplomă mult râvnită. Este un moment de mândrie, de reflecție și de recunoștință. Doresc să mulțumesc profesorilor și mentorilor noștri, fără îndrumarea și înțelepciunea lor nu am fi ajuns aici. Ne-au învățat importanța compasiunii, a eticii și a dedicării în această profesie. Dragi părinți, știm că nu v-a fost ușor, ați făcut sacrificii enorme pentru a ne oferi o educație de calitate, ați renunțat la propriile dorințe și nevoi pentru ca noi să avem parte de ceea ce este mai bun. Dragi colegi, îmi amintesc prima zi de facultate, când am pășit cu emoție și speranță în necunoscut. Eram plini de întrebări, dar și de vise mărețe. De atunci am crescut împreună, am învățat nu doar din cărți, ci și din experiențele noastre comune, am trăit clipe de bucurie și triumf, dar și de dificultate. Indiferent de obstacolele întâlnite, ne-am avut mereu unii pe alții. Este momentul să vă uitați acum în jurul vostru și să mulțumiți celor care v-au fost alături în acești 6 ani”.

Cursul festiv a culminat cu înmânarea diplomelor absolvenților promoției 2024 de către conducerea facultății, un moment emoționant și mult așteptat de către noua generație de viitori medici.

Mădălina ROHAN